अलीगढ़ में मस्जिद सहित कई प्रतिष्ठानों की पैमाइश, अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए भारी फोर्स तैनात

अलीगढ़ के ऊपर कोट थाना क्षेत्र स्थित रेलवे रोड स्थित मस्जिद सहित कई प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण के लिए पैमाइश हो रही है. फोर्स तैनात है.

अलीगढ़ में अतिक्रमण की पैमाइश के दौरान तैनात फोर्स. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 3:23 PM IST

4 Min Read
अलीगढ़: यूपी के अलीगढ़ के ऊपर कोट थाना क्षेत्र स्थित रेलवे रोड पर मंगलवार को पुलिस प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की. अभियान को लेकर इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए.

मौके पर RAF, PAC के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही. अभियान के दौरान रेलवे रोड पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए प्रतिष्ठानों की नापतोल की गई और नगर निगम की टीम ने पैमाइश कार्य शुरू किया.

अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर वरिष्ठ सपा नेता अब्दुल हमीद भड़के. (ETV Bharat)

इस कार्रवाई में रेलवे रोड स्थित एक मस्जिद का हिस्सा भी अतिक्रमण की जद में बताया जा रहा है. नगर निगम की टीम ने पहले ही मस्जिद के कुछ हिस्सों पर लाल निशान लगाए थे.

मंगलवार को एसडीएम कोल महिमा और नगर निगम के परिवर्तन अधिकारी वीर सिंह मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी की.

अलीगढ़ में अतिक्रमण की पैमाइश के दौरान तैनात फोर्स. (ETV Bharat)

मामला उस समय और चर्चा में आया, जब बजरंग बल के जिला संयोजक गौरव शर्मा ने मस्जिद के नीचे करीब 100 साल पुराने नाले के होने का दावा किया. उनका कहना है कि मस्जिद नाले के ऊपर बनी हुई है और नाला करीब 18 फीट नीचे बह रहा है.

अलीगढ़ में अतिक्रमण की पैमाइश के दौरान सुरक्षाकर्मी. (ETV Bharat)

इस संबंध में उन्होंने महापौर प्रशांत सिंघल से भी शिकायत की थी. हिंदू संगठनों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद महापौर के निर्देश पर नगर निगम के राजस्व विभाग की टीम ने जांच शुरू की थी.

महापौर ने स्पष्ट किया था कि यदि अतिक्रमण की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

अलीगढ़ में अतिक्रमण की पैमाइश के दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी. (ETV Bharat)

वहीं, इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि रेलवे रोड पर काफी समय से नाला और सड़क को लेकर अभियान चल रहा है. नगर निगम की टीम पैमाइश कर रही है.

उनका कहना है कि मस्जिद आगे बनी हुई है, लेकिन पैमाइश कहां से और किस आधार पर की जा रही है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है.

अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित मस्जिद सहित कई प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण के लिए पैमाइश. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और जो भी अतिक्रमण है, वह सभी का समान रूप से हटाया जाना चाहिए.

अब्दुल हमीद घोसी ने यह भी कहा कि हिंदू संगठनों के बयानों को लेकर सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण है. उनका आरोप है कि कुछ लोगों को खुली छूट दी जा रही है, जबकि विपक्ष की बातों पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं.

अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित मस्जिद सहित कई प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण के लिए पैमाइश. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि मस्जिद कमेटी के लोगों से बातचीत हुई है और फिलहाल मस्जिद की पैमाइश की जा रही है. पैमाइश के बाद यह तय किया जाएगा कि कहां तक निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आता है. यह मामला अब्दुल करीम चौराहे पर स्थित हलवाई वाली मस्जिद से जुड़ा है.

अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित कई प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण के लिए पैमाइश के दौरान तैनात पुलिस. (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे रोड क्षेत्र में कई इमारतों के नीचे से नाले गुजर रहे हैं. चाहे मस्जिद हो, मकान हो या धर्मशाला, यदि किसी के नीचे से नाला जा रहा है, तो सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए. ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई.

अलीगढ़ में पैमाइश के दौरान तैनात सुरक्षाकर्मी. (ETV Bharat)

उधर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि रेलवे रोड क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के तहत करीब 13 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से सड़क और नाला निर्माण कार्य प्रस्तावित है. अगले 10 दिनों में CM ग्रिड सड़क निर्माण कार्य शुरू होना है.

अलीगढ़ में अतिक्रमण की पैमाइश के दौरान तैनात फोर्स. (ETV Bharat)

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने व्यापारियों से बातचीत कर स्पष्ट कहा कि यह परियोजना जनहित और भविष्य की जल निकासी व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है.

अब्दुल हमीद वरिष्ठ सपा नेता

