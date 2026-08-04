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भविष्य की तकनीक का नया केंद्र बना करनाल, ITI में तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण लेकर युवा पायेंगे रोजगार

भविष्य की तकनीक का नया केंद्र बना करनाल ( ETV Bharat )

प्रशिक्षण पूरी तरह फ्री, रहने की भी सुविधाः डॉ. राजेश गोयल ने बताया कि "यह प्रशिक्षण पूरी तरह फ्री रहेगा. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था भी सरकार की ओर से मुफ्त की गई है. उन्होंने युवाओं से इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि एआई और रोबोटिक्स जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वैश्विक स्तर पर भारी मांग है और इस प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं की तकनीकी दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा."

हरियाणा की पहली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ, (ETV Bharat)

स्किल इंडिया मिशन को मिलेगी नई रफ्तारः एचएसडी के एमडी डॉ. राजेश गोयल ने बताया कि "प्रधानमंत्री स्किल इंडिया मिशन के तहत युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से हरियाणा में आधुनिक स्किल सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं. करनाल में शुरू हुआ यह केंद्र एसीटीटीएस के माध्यम से प्रदेश का पहला ऐसा संस्थान है, जहां युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अन्य उभरती हुई तकनीकों का अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा."

करनालः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की तेजी से बदलती दुनिया में अब करनाल भी नई तकनीकी क्रांति का हिस्सा बन गया है. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में हरियाणा की पहली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ किया गया. यह अत्याधुनिक केंद्र युवाओं को भविष्य की तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करेगा.

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करनाल (ETV Bharat)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स लैब (ETV Bharat)

120 विद्यार्थियों ने पहले ही कराया पंजीकरण: उन्होंने बताया कि "पहले बैच के लिए 120 विद्यार्थी पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं और कक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं. दसवीं, बारहवीं या आईटीआई उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी रखने वाला कोई भी विद्यार्थी इस छह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश ले सकता है." उन्होंने यह भी बताया कि "आने वाले समय में हरियाणा के प्रत्येक जिले में ऐसे आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे."

हरियाणा की पहली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स लैब (ETV Bharat)

प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर: बाबू मूलचंद राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य राकेश भाटिया ने बताया कि "यह लैब हरियाणा की पहली एडवांस्ड एआई एवं रोबोटिक्स लैब है. सरकार द्वारा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण और आवास की निशुल्क व्यवस्था की गई है. छह माह का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अगले बैच की शुरुआत होगी." उन्होंने कहा कि "संस्थान केवल प्रशिक्षण ही नहीं देगा, बल्कि प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार और प्लेसमेंट के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा, जिससे वे उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप अपने करियर की मजबूत शुरुआत कर सकें."

रोबोटिक्स लैब (ETV Bharat)

विद्यार्थियों में दिखा जबरदस्त उत्साह: प्रशिक्षण लेने पहुंची छात्रा वंशिका ने कहा कि "आने वाला दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है. यदि आज इस तकनीक को सीख लिया जाए तो भविष्य में करियर की संभावनाएं कहीं अधिक मजबूत होंगी." वहीं विद्यार्थी यशमिलन ने कहा कि "एआई बेहद शक्तिशाली तकनीक है और हर युवा को इसे सीखना चाहिए." उन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा प्रशिक्षण और आवास की निशुल्क व्यवस्था को सराहनीय पहल बताया.

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि और छात्र (ETV Bharat)

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम: हरियाणा की पहली एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ केवल एक संस्थान की शुरुआत नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं को भविष्य की वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है. यह केंद्र युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा और हरियाणा को आधुनिक तकनीकी कौशल के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.