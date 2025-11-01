विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए छात्रों ने दी राय
भारत को विकसित बनाने के लिए सभी को आगे आना होगा. इसे देखते हुए सांख्यिकी विभाग,भारत सरकार की ओर से निबंध-प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.
हजारीबागः विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी को आगे आना होगा. खासकर युवाओं का योगदान इसमें महत्वपूर्ण है. इसे देखते हुए सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार की ओर से हजारीबाग में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय में किया गया. निबंध के जरिए छात्रों ने अपने मन की बात साझा की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 75 वर्ष पूरे होने पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया.
बच्चों को सांख्यिकी के महत्व के बारे में बताया गया
इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय सांख्यिकी विभाग के उपनिदेशक विनीत कुमार, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर चंद्र भूषण समेत विभाग के कई पदाधिकारी शामिल हुए. विभाग के उपनिदेशक विनीत कुमार ने बताया कि बच्चों को सांख्यिकी के महत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विजन के बारे में बताया गया है, ताकि नई पीढ़ी को लक्ष्य से जोड़ा जा सके.
निबंध प्रतियोगिता में पांच विषय छात्रों को दिए गए
भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को मजबूत बनाने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग, डेटा संग्रह में डिजिटल परिवर्तन, अवसर और चुनौतियां,
सरकारी निर्णय लेने में सर्वेक्षणों का महत्व, सतत विकास लक्ष्यों (SDGS) को प्राप्त करने में सांख्यिकी का महत्व, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण करने में चुनौतियों. निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राएं भी बताती हैं कि ऐसा कार्यक्रम छात्रों के लिए विशेष महत्व रखता है. प्रतियोगिता के पहले 2047 में कैसे देश को विकसित करना है इसके बारे में चर्चा की गई. हम लोग सभी छात्र अपनी राय देंगे जो देश के विकास के लिए महत्व रखता है. क्योंकि युवा पीढ़ी के हाथों में ही देश का भविष्य है.
सांख्यिकी विभाग देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान रखता है जो सरकार को महत्वपूर्ण आंकड़ा मुहैया करता है. विभाग में छात्रों को सांख्यिकी के महत्व के बारे में भी कार्यक्रम के जरिए जानकारी दी गई.
