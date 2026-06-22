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दुकान की आड़ में जासूसी : आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाई, पाकिस्तान में रह रहा फुफेरा भाई जासूसों को देता है ट्रेनिंग

जयपुर : राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपना नेटवर्क बढ़ाने में लगी है. राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने हिगोला की ढाणी (जैसलमेर) निवासी मुश्ताक अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर को सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं, फोटो और वीडियो साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसकी रिमांड अवधि पूरी होने पर आज उसे वापस कोर्ट में पेश किया गया. इंटेलिजेंस ने आरोपी की रिमांड तीन दिन बढ़ाने की मांग रखी. कोर्ट ने उसकी रिमांड अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. अब इंटेलिजेंस उसे 25 जून को वापस कोर्ट में पेश करेगी.

बैंक खातों और कॉल डिटेल की जांच में जुटी एजेंसी : सीआईडी इंटेलिजेंस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश कुमार सतवान ने बताया कि आरोपी को यूपीआई के जरिए रकम मिलने की बात पूछताछ में सामने आई है. अब उसके बैंक खातों का विश्लेषण किया जा रहा है. उसके खाते में कितनी रकम कहां-कहां से आई और किसने भेजी. इसे लेकर अनुसंधान किया जा रहा है. उनका कहना है कि जांच एजेंसी आरोपी के मोबाइल की सीडीआर भी निकलवा रही है, जिससे यह सामने आएगा कि वह किन लोगों के लगातार संपर्क में था.

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मौका तस्दीक करवाई, नक्शा बनाया : उन्होंने बताया कि पांच दिन की रिमांड के दौरान आरोपी को जांच एजेंसी जैसलमेर जिले के नाचना लेकर गई. आरोपी ने कहां-कहां से वीडियो-फोटो लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर को भेजी थी. इसे लेकर पूछताछ की गई. आरोपी से घटनास्थलों की मौका तस्दीक करवाई गई और मौका नक्शा तैयार किया गया. इस दौरान मुश्ताक के संपर्क में रहने वाले लोगों से भी गहनता से पूछताछ की गई है. अब उसके बैंक खातों और कॉल डिटेल का विश्लेषण किया जाएगा.

लोकल सपोर्ट को लेकर एजेंसी कर रही पूछताछ : आरोपी को स्थानीय स्तर पर कौन मदद मुहैया करवा रहा था, इसे लेकर जांच एजेंसी पूछताछ में जुटी है. उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी. इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है. मुश्ताक की बुआ का लड़का नजीर अहमद पाकिस्तान में रहता है. उसने इसका संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर खालिद से करवाया. खालिद को मुश्ताक बीएसएफ और सेना के मूवमेंट की जानकारी दो साल से भेज रहा था.