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दुकान की आड़ में जासूसी : आरोपी की रिमांड अवधि बढ़ाई, पाकिस्तान में रह रहा फुफेरा भाई जासूसों को देता है ट्रेनिंग

आरोपी मुश्ताक का बुआ का लड़का पाकिस्तान में ही रहता है. वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ा है और जासूसों को ट्रेनिंग देता है.

आरोपी मुश्ताक (काली शर्ट में) को कोर्ट में किया गया पेश.
आरोपी मुश्ताक (काली शर्ट में) को कोर्ट में किया गया पेश. (सोर्स- ईटीवी भारत.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 1:45 PM IST

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जयपुर : राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी अपना नेटवर्क बढ़ाने में लगी है. राजस्थान पुलिस की सीआईडी इंटेलिजेंस ने हिगोला की ढाणी (जैसलमेर) निवासी मुश्ताक अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर को सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं, फोटो और वीडियो साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसकी रिमांड अवधि पूरी होने पर आज उसे वापस कोर्ट में पेश किया गया. इंटेलिजेंस ने आरोपी की रिमांड तीन दिन बढ़ाने की मांग रखी. कोर्ट ने उसकी रिमांड अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी है. अब इंटेलिजेंस उसे 25 जून को वापस कोर्ट में पेश करेगी.

बैंक खातों और कॉल डिटेल की जांच में जुटी एजेंसी : सीआईडी इंटेलिजेंस के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुदेश कुमार सतवान ने बताया कि आरोपी को यूपीआई के जरिए रकम मिलने की बात पूछताछ में सामने आई है. अब उसके बैंक खातों का विश्लेषण किया जा रहा है. उसके खाते में कितनी रकम कहां-कहां से आई और किसने भेजी. इसे लेकर अनुसंधान किया जा रहा है. उनका कहना है कि जांच एजेंसी आरोपी के मोबाइल की सीडीआर भी निकलवा रही है, जिससे यह सामने आएगा कि वह किन लोगों के लगातार संपर्क में था.

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मौका तस्दीक करवाई, नक्शा बनाया : उन्होंने बताया कि पांच दिन की रिमांड के दौरान आरोपी को जांच एजेंसी जैसलमेर जिले के नाचना लेकर गई. आरोपी ने कहां-कहां से वीडियो-फोटो लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर को भेजी थी. इसे लेकर पूछताछ की गई. आरोपी से घटनास्थलों की मौका तस्दीक करवाई गई और मौका नक्शा तैयार किया गया. इस दौरान मुश्ताक के संपर्क में रहने वाले लोगों से भी गहनता से पूछताछ की गई है. अब उसके बैंक खातों और कॉल डिटेल का विश्लेषण किया जाएगा.

लोकल सपोर्ट को लेकर एजेंसी कर रही पूछताछ : आरोपी को स्थानीय स्तर पर कौन मदद मुहैया करवा रहा था, इसे लेकर जांच एजेंसी पूछताछ में जुटी है. उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी. इस संबंध में भी अनुसंधान किया जा रहा है. मुश्ताक की बुआ का लड़का नजीर अहमद पाकिस्तान में रहता है. उसने इसका संपर्क पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर खालिद से करवाया. खालिद को मुश्ताक बीएसएफ और सेना के मूवमेंट की जानकारी दो साल से भेज रहा था.

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नजीर देता है जासूसों को ट्रेनिंग : जांच में सामने आया है कि मुश्ताक का बुआ का लड़का पाकिस्तान में ही रहता है. वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़ा है और जासूसों को ट्रेनिंग देता है. उसने एक हैंडलर खालिद से मुश्ताक का संपर्क करवाया था, जिसके बाद वह करीब दो साल से उसे सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं साझा कर रहा था. उसे पिछले दिनों राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने उसके गांव से हिरासत में लिया था. जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

लाइव कैमरे लगवाने की फिराक में था आरोपी : पड़ताल में सामने आया है कि पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पर उसने नाचना से बॉर्डर पर जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क पर चाय की दुकान खोली थी. यहां से वह सेना और बीएसएफ के मूवमेंट पर नजर रखता था. वह वीडियो और फोटो लेकर पाकस्तानी हैंडलर तक पहुंचाता था, जिसके बदले उसे रुपए मिलते. वह गूगल ऐप कैम से फोटो लेता था, जिसमें फोटो वाली जगह की सटीक लोकेशन भी आती है. वह अपनी दुकान पर लाइव कैमरे लगाने की फिराक में था ताकि लाइव जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर को भेजी जा सके.

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