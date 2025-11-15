ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में एस्मा लागू होने के बाद भी लापरवाही, दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

यह कार्य सरकारी आदेशों का उल्लंघन है तथा धान खरीदी जैसे अतिआवश्यक कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला है. इसलिए दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है- दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर, बालोद

जानिए किन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई ?: निलंबित अधिकारियों में गुरूर विकासखंड कुलिया मुख्यालय के नवल किशोर साहू और गुण्डरदेही विकासखंड के ओडारसकरी मुख्यालय के रवि वर्मा शामिल हैं. दोनों अधिकारी 14 नवंबर 2025 को आयोजित धान खरीदी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे थे.

बालोद: वनांचल जिले बालोद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है. यहां हड़ताल को देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है. उसके बावजूद ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अपने कार्य से दूरी बनाए हुए हैं. इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने दो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

एस्मा लागू होने के बाद प्रशासन सख्त: राज्य शासन द्वारा इस वर्ष धान खरीदी कार्य को अतिआवश्यक सेवा की श्रेणी में शामिल किया गया है. इसी कारण पूरे राज्य में एस्मा लागू है, जिसके तहत अधिकारी-कर्मचारी हड़ताल या कार्य बहिष्कार नहीं कर सकते. इसके बावजूद कई ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लगातार हड़ताल पर हैं, जिससे खरीदी केंद्रों में कार्य प्रभावित हो रहा है.

धान खरीदी में पंचायत सचिवों को सौंपी गई जिम्मेदारी: कृषि विभाग के कई अधिकारियों की गैरहाजिरी देखते हुए अब प्रशासन ने राहत के तौर पर पंचायत सचिवों को धान खरीदी की जिम्मेदारी सौंपी है. सचिवों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि खरीदी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके. प्रशासन का कहना है कि किसानों को किसी भी परिस्थिति में परेशानी नहीं होने दी जाएगी.

कलेक्टर ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को दी चेतावनी: बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि शासन की प्राथमिकता किसानों से समय पर धान खरीदी सुनिश्चित करना है. लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा.

सभी खरीदी केंद्रों पर निगरानी बढ़ाई जाए और उपस्थित अधिकारियों की दैनिक रिपोर्ट मांगी जाए- दिव्या उमेश मिश्रा, कलेक्टर, बालोद

धान उपार्जन केंद्रों में किसानों की भीड़: धान खरीदी शुरू होते ही जिले के विभिन्न केंद्रों में किसानों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है. किसान अपने पंजीकृत धान को तौलने और बेचने के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं. कुछ जगहों पर अधिकारियों की अनुपस्थिति से खरीदी में देरी की शिकायतें भी मिली हैं, जिन्हें प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का दावा कर रहा है.