ESIC अस्पताल कोरबा में पदस्थ डॉक्टर की लाश मिली, आत्महत्या की आशंका, डिप्रेशन का शिकार !
मूल रूप से केरलम के रहने वाले थे डॉक्टर एल्विन, कोरबा में अस्पताल परिसर के ही सरकारी आवास में अकेले रहते थे
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 31, 2026 at 3:18 PM IST
कोरबा: ESIC अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है. जिनकी पहचान 36 वर्षीय डॉक्टर एल्विन ए के तौर पर हुई है. अस्पताल परिसर में ही मौजूद शासकीय आवास में चिकित्सक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था. प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. डॉक्टर एल्विन मूल रूप से केरल के निवासी थे, सूचना के बाद परिजन भी कोरबा पहुंच गए हैं.
लगभग 1 वर्ष से दे रहे थे कोरबा में सेवा
प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ. एल्विन मूल रूप से केरलम के पालक्काड के रहने वाले थे. उन्होंने तमिलनाडु के कोयंबटूर से MBBS की पढ़ाई की थी. एल्विन पिछले लगभग एक साल से कोरबा के ईएसआईसी अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे थे. वह अस्पताल परिसर के ही सरकारी आवास में अकेले रहते थे. एक दिन पहले डॉ. एल्विन सुबह 9 बजे अपनी ओपीडी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे. फोन करने पर भी कोई, कॉल रिसीव नहीं हुआ. अस्पताल के स्टाफ उनके आवास पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण कर्मचारियों ने खिड़की का कांच तोड़कर भीतर प्रवेश किया. जहां बाथरूम में नायलॉन की रस्सी के फंदे पर उनका शव लटका हुआ मिला.
सूचना पुलिस को दी गई
डॉक्टर की लाश देख कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस जांच के दौरान डॉक्टर के हाथ पर चोट के निशान के मिलने की भी खबर है. आशंका है कि उन्होंने सर्जिकल ब्लेड से नस काटने का प्रयास भी किया था. हालांकि इस बात की अधिकृत पुष्टि नहीं है, पुलिस की जांच के बाद ही यह सभी बातें स्पष्ट होगी.
डिप्रेशन की बात भी आई सामने
प्रारंभिक जांच में प्रेम-प्रसंग और शादी के विवाद का एंगल सामने आया है. फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमॉर्टम कराया है. परिजनों व परिचितों के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. बताया जा रहा है कि वह कुछ दिन से परेशान थे, डिप्रेशन के शिकार भी थे.
उनके डिप्रेशन में होने जानकारी परिजन और मित्रों को थी. कलाई में भी कटने का निशान है, वह चोट कैसे आई है. इसकी भी हम जांच करेंगे.- लखन पटले, एडिशनल एसपी
सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है
इस विषय में एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि ईएसआईसी अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर एल्विन की लाश बरामद हुई है. उनकी बॉडी उनके निवास के बाथरूम में फंदे पर लटकी हुई थी. मृतक के सहकर्मी जब उन्हें बुलाने गए तब दरवाजा अंदर से बंद था. फिलहाल सभी तथ्यों पर हम जांच कर रहे हैं.