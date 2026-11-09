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पिता से कहा था 'सुबह 3 बजे जगा देना', जब उठाने पहुंचे तो मृत मिले ESIC डिप्टी डायरेक्टर

अस्पताल में मौजूद मृतक के परिजन ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के अखेपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भेरू के चबूतरे के पास सोमवार सुबह दिल्ली ESIC में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत एक व्यक्ति की घर पर पैर फिसलने से मौत हो गई. घटना की सूचना परिजनों को उस समय लगी, जब पिता अपने पुत्र को सुबह 3 बजे नौकरी के लिए जाने के लिए जगाने को घर के ऊपर वाले हिस्से पर पहुंचे, तब उनका पुत्र जमीन पर बेसुध अवस्था में मिला. इसके बाद पिता ने अपने बड़े बेटे को फोन के जरिए सूचना देकर घटना से अवगत कराया. इसके बाद बेसुध अवस्था में पुत्र को लेकर अलवर के जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया.

अखेपुरा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि सोमवार को सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मकान में व्यक्ति बेसुध होकर गिर गया, जिसे परिजन अस्पताल में इलाज के लिए लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान संतोष कुमार मीणा के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे. संजय शर्मा ने बताया कि आगे की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा.