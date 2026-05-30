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मेडिकल बिल पास करने की एवज में 10 हजार रिश्वत लेते ESIC की ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, जानिए कहां ली रिश्वत

एसीबी अब आरोपी मैनेजर की आय से अधिक संपत्ति और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

accused Branch Manager with ACB team
एसीबी टीम के साथ आरोपी ब्रांच मैनेजर (मुंह ढके हुए) (ETV Bharat Chittorgath)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 8:34 PM IST

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चित्तौड़गढ़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) उदयपुर की स्पेशल यूनिट ने चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की ब्रांच मैनेजर संदीपा वोहरा को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. संदीपा पर मेडिकल बिल पास करने की एवज में घूस लेने का आरोप है. आरोपी ब्रांच मैनेजर ने कार्यालय परिसर में ही रिश्वत ली थी.

ACB उदयपुर के सीआई लक्ष्मण डांगी ने बताया कि मंडफिया महाराज निवासी सत्यनारायण गाडरी ने स्पेशल यूनिट कार्यालय पर शिकायत दी. इसमें बताया कि इसका भतीजा हिंदुस्तान जिंक के कार्यरत था और दुर्घटनावश असमर्थ हो गया था. उसका मेडिकल बिल स्वीकृत करने की एवज में शाखा प्रबंधक संदीपा ने घूस में 10 हजार रुपए मांगे. शिकायत मिलने पर सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. एसीबी संदीपा को ट्रैप करने चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां शनिवार को 10 हजार रुपए लेकर प्रार्थी को बुलाया था. चन्देरिया स्थित कार्यालय में शाम को आरोपी संदीपा ने प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली. इसी दौरान इशारा पाकर ACB टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.

लक्ष्मण डांगी, सीआई एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर. (ETV Bharat Chittorgath)

पढ़ें:​जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई: प्लेसमेंट एजेंसी के मालिक को 40 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

यह कार्यवाही ACB उदयपुर स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव जोशी के नेतृत्व में की गई. टीम में निरीक्षक लक्ष्मण डांगी सहित अन्य अधिकारी शामिल थे. ट्रैप के बाद ACB टीम आरोपी ब्रांच मैनेजर से पूछताछ कर रही है. उसके निवास और अन्य ठिकानों पर भी जांच की जा रही है. ब्यूरो अब आय से अधिक संपत्ति और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रहा है. शिकायतकर्ता के एक्सीडेंट क्लेम फाइल पास करने की एवज में आरोपी ने 50 हजार रुपए मांगे थे, लेकिन सहमति नहीं बनी.

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ESIC BRANCH MANAGER ARRESTED
ACCEPTED BRIBE OF 10000 IN OFFICE
BRIBE IN EXCHANGE FOR MEDICAL BILL
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ACB ACTION IN CHITTORGARH

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