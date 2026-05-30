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मेडिकल बिल पास करने की एवज में 10 हजार रिश्वत लेते ESIC की ब्रांच मैनेजर गिरफ्तार, जानिए कहां ली रिश्वत

चित्तौड़गढ़: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) उदयपुर की स्पेशल यूनिट ने चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की ब्रांच मैनेजर संदीपा वोहरा को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. संदीपा पर मेडिकल बिल पास करने की एवज में घूस लेने का आरोप है. आरोपी ब्रांच मैनेजर ने कार्यालय परिसर में ही रिश्वत ली थी.

ACB उदयपुर के सीआई लक्ष्मण डांगी ने बताया कि मंडफिया महाराज निवासी सत्यनारायण गाडरी ने स्पेशल यूनिट कार्यालय पर शिकायत दी. इसमें बताया कि इसका भतीजा हिंदुस्तान जिंक के कार्यरत था और दुर्घटनावश असमर्थ हो गया था. उसका मेडिकल बिल स्वीकृत करने की एवज में शाखा प्रबंधक संदीपा ने घूस में 10 हजार रुपए मांगे. शिकायत मिलने पर सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. एसीबी संदीपा को ट्रैप करने चित्तौड़गढ़ पहुंची, जहां शनिवार को 10 हजार रुपए लेकर प्रार्थी को बुलाया था. चन्देरिया स्थित कार्यालय में शाम को आरोपी संदीपा ने प्रार्थी से रिश्वत की राशि ली. इसी दौरान इशारा पाकर ACB टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया.