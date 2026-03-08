रामगढ़ में मंत्री को एस्कॉर्ट कर रहा पेट्रोलिंग वाहन दुर्घटनाग्रस्त, SI समेत तीन जवान घायल
रामगढ़ में मंत्री की सुरक्षा में चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसमें तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए.
Published : March 8, 2026 at 9:04 PM IST
रामगढ़: जिले के छतरमांडू बॉर्डर के समीप रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो की एस्कॉर्ट में चल रही पुलिस गाड़ी को नशे में धुत एक तेज रफ्तार बोलेरो चालक ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में एस्कॉर्ट ड्यूटी में तैनात सब इंस्पेक्टर समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि एस्कॉर्ट में चल रहा मंत्री का वाहन भी आंशिक रूप से इसकी चपेट में आ गया.
जानकारी के अनुसार मंत्री को एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस वाहन रांची की ओर जा रहा था. इसी दौरान छतरमांडू के पास रामगढ़ की ओर से कसमार जा रही बोलेरो के नशे में धुत ड्राइवर ने सामने से एस्कॉर्ट वाहन में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के एयरबैग खुल गए और सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
हादसे में रामगढ़ थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर विकास कुमार, पेट्रोलिंग वाहन के चालक और एक अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए. बताया जाता है कि पेट्रोलिंग वाहन चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो एस्कॉर्ट में चल रहे अन्य वाहनों को भी गंभीर नुकसान हो सकता था.
दुर्घटना के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो खुद मौके पर रुके और घायल पुलिसकर्मियों को तत्काल रामगढ़ सदर अस्पताल पहुंचाकर उनके इलाज की व्यवस्था कराई. सूचना मिलने पर रामगढ़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर नवीन प्रकाश पांडे भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना.
रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी मिली. इसके बाद सदर अस्पताल पहुंचकर पुलिसकर्मियों का हाल जाना. उन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया है, सभी सुरक्षित हैं लेकिन चोट लगी है.
डॉक्टरों के अनुसार सभी पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर वाहन के शीशे से कट के निशान पड़े हैं. फिलहाल सभी की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है.
इधर पुलिस के अनुसार एस्कॉर्ट वाहन को टक्कर मारने वाला बोलेरो चालक कथित रूप से नशे की हालत में था. दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को रामगढ़ थाना लाया गया है और चालक को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः
सिमडेगा से छत्तीसगढ़ जा रही यात्री बस पलटी, पांच की मौत, 17 से अधिक घायल