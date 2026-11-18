अस्पताल से फरार कैदी 7 महीने बाद फिर गिरफ्तार, मां पर चाकू से हमले का था आरोपी
मां को चाकू मारकर हत्या की कोशिश करने वाले फरार आरोपी को सीतामढ़ी पुलिस ने 7 महीने बाद दबोच लिया. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र
Published : November 18, 2026 at 1:25 PM IST
सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस अभिरक्षा में फरार बंदी को पुलिस ने 7 महीने बाद धर दबोचा है. आरोपी पर अपनी मां पर चाकू से हमले का आरोप था. गिरफ्तार कैदी की पहचान भूतही थाना क्षेत्र के कचोर गांव निवासी विजय महतो के रूप में हुई है. पुलिस ने उसे शहर के कुमार चौक के पास से गिरफ्तार किया.
फरार कैदी 7 महीने बाद गिरफ्तार
इस कार्रवाई को डुमरा थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में अंजाम दिया गया. बताया जाता है कि विजय महतो करीब सात महीने से सीतामढ़ी के मॉडल कारा में बंद था. उस पर अपनी ही मां लालो देवी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है. इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन पेट दर्द की शिकायत ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया और इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.
सीतामढ़ी पुलिस को मिली कामयाबी
कैदी के फरार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. अस्पताल से कैदी के गायब होने के बाद उसकी तलाश शुरू की गई. फरार कैदी की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी. पुलिस की नजर उसके संभावित ठिकानों और आवाजाही पर बनी हुई थी. अस्पताल से कैदी के फरार होने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए थे. आखिरकार पुलिस ने उसकी तलाश जारी रखी और उसे दोबारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.
अपनी ही मां पर चाकू से किया था हमला
चाकू मारकर मां की हत्या की कोशिश करने वाले फरार कैदी की तलाश में जुटी डुमरा थाना पुलिस को आखिरकार सफलता मिल गई. प्रभारी थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए विजय महतो को शहर के कुमार चौक के समीप से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की इस कार्रवाई को फिल्मी अंदाज में की गई गिरफ्तारी के रूप में देखा जा रहा है.
पुलिस जांच में जुटी
बताया जाता है कि पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे अपने कब्जे में लिया. अस्पताल से फरार होने के बाद से वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर था. करीब सात महीने से जेल में बंद रहने के दौरान अस्पताल से फरार हुए कैदी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी.
सात महीने से जेल में था बंद
विजय महतो की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. मां पर चाकू से हमला करने के आरोप में जेल में बंद कैदी के अस्पताल से फरार होने के मामले का भी अब पुलिस स्तर पर आगे का अनुसंधान किया जाएगा. पुलिस यह भी पता लगाएगी कि फरारी के दौरान वह कहां रह रहा था और किन लोगों के संपर्क में था.
''सीतामढ़ी गुप्त सूचना मिलने पर हनुमान चौक से गिरफ्तार किया गया. डुमरा थाने लाकर पूछताछ किया गया तो पता चला कि यह पूर्व में मंडल कारा सीतामढ़ी से सदर अस्पताल इलाज कराने गया था, इसी दौरान फरार हो गया था. इसकी सूचना नगर थाना को दी गई और नगर थाना पुलिस ने थाने पहुंचकर इसको अपने साथ नगर थाने ले गई.''- प्रवीण कुमार, डुमरा थाना अध्यक्ष
कोर्ट में पेश किया जाएगा आरोपी
डुमरा थाना पुलिस की इस कार्रवाई में प्रभारी थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार की अहम भूमिका रही. कुमार चौक के पास से गिरफ्तारी के बाद अब आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जाएगा. सात महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद अस्पताल से फरार हुआ विजय महतो एक बार फिर पुलिस की गिरफ्त में है.
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