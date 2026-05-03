गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल, मरम्मत नहीं हुई तो कट जाएगा सैकड़ों लोगों का संपर्क

गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल, मरम्मत नहीं हुई तो कट जाएगा सैकड़ों लोगों का संपर्क
लातेहार में गांव से शहर को जोड़ने वाली सड़क में लगातार कटाव जारी है. ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी है.
Published : May 3, 2026 at 6:00 PM IST
लातेहार: जिला मुख्यालय से सदर प्रखंड के लोधवा-पतरातू समेत कई अन्य गांवों को जोड़ने वाली पक्की सड़क पर इन दिनों खतरे की घंटी बज रही है. सड़क में हो रहे लगातार कटाव के कारण सड़क के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है. सड़क की स्थिति से स्थानीय ग्रामीण भी चिंतित हैं.
कई जगह टूट चुकी है सड़क
सड़क कई स्थानों पर आधे से अधिक कट चुकी है. जिस कारण सड़क पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित होने लगा है. लगभग 4 वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण किया गया था. लेकिन सड़क के किनारे जरूरत के अनुसार गार्डवाल नहीं दिए जाने के कारण सड़क का कटाव आरंभ हो गया है. पिछले वर्ष बरसात से सड़क में मिट्टी कटाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है. संभावना है कि यदि इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो आने वाले बरसात के बाद सड़क पर गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाएगा.
स्थानीय ग्रामीण निरंजन उरांव, चंदन गंझु आदि ने बताया कि सड़क की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है. गांव को मुख्यालय तक जोड़ने के लिए यही एकमात्र सड़क है. यदि सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो बरसात में सड़क पूरी तरह कट जाएगी. इसके बाद हजारों लोगों के समक्ष आवागमन की विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी.
ग्रामीणों की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे जिला परिषद सदस्य
इधर ग्रामीणों की शिकायत पर लातेहार जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव सड़क में हो रहे कटाव का निरीक्षण करने पहुंचे. सड़क की स्थिति को देखकर उन्होंने गहरी चिंता जताई. जिला परिषद ने कहा कि अगर सड़क के किनारे गार्डवाल बनाकर इसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो यहां के ग्रामीणों के लिए भारी परेशानी उत्पन्न हो जाएगी.
जिप सदस्य विनोद उरांव ने बताया कि जैसी स्थिति है, उसके अनुसार बरसात में सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाएगा. उसके बाद यदि किसी की तबीयत भी खराब हुई तो उसे अस्पताल भी पहुंचाना कठिन होगा. उन्होंने कहा कि मामले को लेकर वह जिले के संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उनका प्रयास होगा कि सड़क की मरम्मत जल्द हो जाए.
कराई जाएगी मरम्मत
हालांकि मामले के संबंध में लातेहार प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज तिवारी ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण और मरम्मत को लेकर संबंधित विभाग को पत्राचार किया जाएगा. प्रयास किया जाएगा कि सड़क की मरम्मत जल्द हो जाए. उन्होंने आम ग्रामीणों से भी अपील की है कि गांव की किसी भी समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत अनिवार्य रूप से कराएं, ताकि समस्याओं का सही समय पर निदान किया जा सके.
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