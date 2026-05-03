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गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल, मरम्मत नहीं हुई तो कट जाएगा सैकड़ों लोगों का संपर्क

शहर को गांव से जोड़ने वाली सड़क का हाल ( ईटीवी भारत )