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बिहार के इस गांव का 1 KM हिस्सा गंगा में विलुप्त, महाकटान रोकने के लिए युद्धस्तर पर हो रहा काम

भोजपुर: जिले के शाहपुर और बड़हरा प्रखंड के कई गांव हर वर्ष गंगा नदी की बाढ़ और कटाव की चपेट में आ जाते हैं. इनमें शाहपुर प्रखंड की दामोदरपुर पंचायत स्थित जवइनियां गांव सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है. बीते वर्ष गंगा के विकराल रूप ने इस गांव में भारी तबाही मचाई थी, जिसके कारण सैकड़ों परिवारों का आशियाना उजड़ गया था. जानकारी के अनुसार गांव का 1 किलोमीटर हिस्सा आज भी गंगा में समाया हुआ है.

बाढ़ में तबाह हो गई थी जवइनियां गांव: ग्रामीणों के अनुसार पिछले वर्ष गंगा नदी के भीषण कटाव से जवइनियां गांव में करीब 400 पुश्तैनी पक्के और कच्चे मकान नदी में समा गए थे. कटाव के दौरान पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. वहीं यूपी के बलिया जिले से सटे क्षेत्रों को मिलाकर 500 से अधिक घर गंगा की धारा में विलीन हो गए थे.

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कटावरोधी कार्य लायी गई तेजी: कटाव के कारण बड़ी संख्या में परिवार बेघर हो गए और उन्हें सुरक्षित स्थानों की तलाश करनी पड़ी. इस वर्ष संभावित बाढ़ और कटाव से गांव को बचाने के लिए बिहार के भोजपुर जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कटावरोधी कार्य तेजी से कराया जा रहा है.

युद्धस्तर पर चल रहा सुरक्षा कार्य: नदी किनारे सुरक्षा कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि बरसात के मौसम में गंगा का रौद्र रूप गांव के लिए फिर से संकट न बन सके. ईटीवी भारत की टीम जब जवइनियां गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने पिछले वर्ष की भयावह स्थिति को याद करते हुए बताया कि गंगा नदी ने गांव में भारी तबाही मचाई थी.

कई परिवारों को नहीं मिली जमीन: कई परिवारों के मकान, खेत और अन्य संपत्तियां नदी में समा गई थी. ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कुछ विस्थापित परिवारों को जमीन उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अभी भी कई दर्जनों परिवार ऐसे हैं जिन्हें पुनर्वास के लिए जमीन नहीं मिल सकी है.

हर साल बाढ़ से परेशान रहते हैं ग्रामीण (ETV Bharat)

तिरपाल बांधकर रहने को मजबूर विस्थापित: जमीन नहीं मिलने के कारण कई विस्थापित परिवार इस भीषण गर्मी में भी तिरपाल लगाकर बांध पर रहने को मजबूर हैं. वे अपने परिवार और मवेशियों के साथ अस्थायी शिविरों में जीवनयापन कर रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से शेष प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था जल्द करने तथा कटावरोधी कार्यों को समय पर पूरा कराने की मांग की है.

तटबंध को किया जा रहा मजबूत: ग्रामीणों को उम्मीद है कि इस बार चल रहे सुरक्षा कार्यों से गंगा के कटाव पर प्रभावी रोक लगेगी और उन्हें हर वर्ष होने वाली तबाही से राहत मिलेगी.गंगा नदी के कटाव से प्रभावित क्षेत्रों को बचाने के लिए सरकार ने शाहपुर प्रखंड के जवइनिया गांव के पास तटबंध को मजबूत करने की योजना शुरू की है.

"पिछले साल बड़ी तबाही हुई थी. यहां 400 से अधिक घर और यूपी में 150 से अधिक घर गंगा में समा गए हैं. कटाव के कारण तबाही मची थी. अभी भी गंगा की धारा विपरीत है. लोकल विधायक आए थे. आपदा विभाग के अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं और अच्छा काम चल रहा है. 40-45 दिन से काम चल रहा है."- ग्रामीण