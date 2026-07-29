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जहां कभी था घर.. वहां आज बहती है नदी, बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की दर्दभरी दास्तान

'2017 की बाढ़ सबसे दर्दनाक': ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2017 की बाढ़ सदवीटा गांव के लिए सबसे दर्दनाक साबित हुई थी. बकरा नदी में हुए भीषण कटाव ने देखते ही देखते दर्जनों घरों को अपनी आगोश में ले लिया. मोहम्मद मसूद आलम, शम्स आलम, इम्तियाज आलम, पिस्त्याक आलम, अशरफ, अनवारुल, सनाउल और असफाक समेत कई परिवारों का वर्षों की मेहनत से बना आशियाना कुछ ही घंटों में नदी में समा गया. कई परिवारों को रातों-रात सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा.

कैसे पड़ा बकरा नदी का नाम?: दरअसल, बकरा नदी तीव्र वेग और टेढ़ी-मेढ़ी राह से गुजरकर नेपाल से सीमांचल में प्रवेश करती है. इसका रास्ता वक्र होने के चलते इसे वक्र नाम दिया गया. हालांकि कालांतर में इसे पहले वक्राहा और फिर बकरा कहा जाने लगा. वैसे नेपाल में इसे सकफारा नदी के नाम से जाना जाता है.

बकरा नदी बनी श्राप: नेपाल से निकलकर अररिया जिले में बहने वाली बकरा नदी हर साल तबाही लाती है. बाढ़ के कारण न केवल जान-माल की क्षति होती है, बल्कि कटाव के कारण गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. नदी किनारे बसे गांवों के दर्जनों घर नदी में समा जाते हैं.

सदवीटा गांव में कटाव: पिछले कई वर्षों में सैकड़ों घर और सैकड़ों कट्ठा कृषि भूमि नदी की धारा में समा चुकी है, जिससे कई परिवार बेघर होकर दूसरे स्थानों पर बसने को मजबूर हुए. लोग फिर से संभावित खतरे को सोचकर सिहर उठते हैं. वैसे भी बकरा नदी साल दर साल इस गांव के भूगोल को बदल दे रही है.

अररिया: बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की दस्तक शुरू हो गई है. ऐसे में अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के सदवीटा गांव के लोग काफी चिंतित हैं, क्योंकि बकरा नदी का भी जलस्तर बढ़ने लगा है. नदी किनारे रहने वाले परिवारों के लिए मानसून का मौसम डर और अनिश्चितता लेकर आता है. बकरा नदी का नाम लेते ही ग्रामीणों की आंखों के सामने वर्षों पहले की तबाही की तस्वीरें ताजा हो जाती हैं.

2019 में भी मचाई तहाबी: इसके बाद वर्ष 2019 में भी बकरा नदी ने फिर तबाही मचाई. ग्रामीणों के अनुसार, फिदा हुसैन, मुस्तफा, अब्दुल, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद मुजीब और मुस्तकीम सहित कई परिवारों के घर नदी में विलीन हो गए. इसके साथ ही उपजाऊ खेत भी कटाव की भेंट चढ़ गए, जिससे लोगों के सामने आजीविका का संकट भी खड़ा हो गया.

कटाव से ग्रामीण चिंतित (ETV Bharat)

"जहां आज नदी बह रही है, वहां कभी मेरा घर हुआ करता था. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क भी नदी में विलीन हो चुकी है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है. हर साल कटाव के कारण दर्जनों घर नदी की तेज धारा में समा जाते हैं."- महमूद आलम, ग्रामीण

नींद उड़ जाती है.. : ग्रामीण बताते हैं कि मानसून में जैसे-जैसे बकरा नदी का जलस्तर बढ़ता है, गांव में बेचैनी बढ़ जाती है. पूरी रात लोग नदी के बहाव पर नजर रखते हैं. जिन परिवारों ने पहले अपना घर खोया है, उनके लिए हर बारिश पुरानी त्रासदी की यादें ताजा कर देती है.

कटाव का खतरा फिर बढ़ा: कटाव की गंभीरता को देखते हुए पिछले वर्ष प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाके में पिलर और बांस लगाकर कटाव रोकने का प्रयास किया गया था. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थायी साबित हुई और नदी का जलस्तर बढ़ते ही कटाव का खतरा फिर मंडराने लगा.

कटाव से गांव का भूगोल बदला (ETV Bharat)

"वर्षों से कई घर नदी में समा चुके हैं. प्रशासन की ओर से बांस के सहारे कटाव रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह उपाय अधिक दिनों तक कारगर नहीं रहा. अब स्थायी कटाव निरोधी कार्य की आवश्यकता है."- मोहम्मद मुजीबुर रहमान, ग्रामीण

प्रशासन और जनप्रतिनिधि से गुहार: स्थानीय ग्रामीण मो. इम्तियाज ने बताया कि इस बार कटाव काफी तेज है. नदी के दोनों किनारों पर कटाव जारी है और कई जगहों पर आवागमन प्रभावित हो गया है. उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष स्थानीय विधायक की पहल पर पिलर लगाकर कटाव रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन इससे स्थायी समाधान नहीं निकल सका. कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका है.

बकरा नदी (ETV Bharat)

क्या बोले सीओ?: जोकीहाट के अंचल अधिकारी हर्ष हरि ने बताया कि जिन स्थानों पर कटाव हो रहा है या कटाव की आशंका है, उसकी सूचना बाढ़ नियंत्रण एवं जल संसाधन विभाग को दे दी गई है. जल्द ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी.

"बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और जहां आवश्यकता होगी, वहां तत्काल कटाव निरोधी कार्य कराया जाएगा. हालाता पर हमलोगों की लगातार नजर है."- हर्ष हरि, अंचल अधिकारी, जोकीहाट

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