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ERC CHAIRMAN DEEPENDRA SINGH: सेहत और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया फॉर्मेसी का नया सिलेबस

40 बड़ी कंपनियों के सुझाव के बाद तैयार किया फॉर्मेसी का नया सिलेबस. ( ETV Bharat )

लखनऊ: फॉर्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छात्रों को नौकरी के लिए स्वयं को तैयार करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कारण फॉर्मेसी की डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन कई बार जरूरी स्किल और प्रैक्टिकल अनुभव की कमी रह जाती है.

इसी अंतर को दूर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने नए सिलेबस में बदलाव किए हैं. इस सिलेबस को तैयार करने से पहले 100 से अधिक वर्कशॉप आयोजित करने के साथ ही देश की 40 से ज्यादा बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए. नए पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च और मेडिकल डिवाइसेस जैसे विषय शामिल किए गए हैं.

40 बड़ी कंपनियों के सुझाव के बाद तैयार किया फॉर्मेसी का नया सिलेबस. (ETV Bharat) पीसीआई की एजुकेशन रेगुलेशंस कमेटी (ERC) के चेयरमैन प्रो. दीपेंद्र सिंह का कहना है कि अब फार्मेसी की पढ़ाई केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रहेगी. कोशिश है कि कॉलेज से निकलने वाला छात्र इंडस्ट्री की जरूरतों को समझने के साथ एक जिम्मेदार फार्मासिस्ट और नागरिक भी बने. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने नए सिलेबस, रोजगार, कॉलेजों की गुणवत्ता, एआई और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) में फार्मासिस्ट की भूमिका पर विस्तार से बात की. सवाल: फॉर्मेसी की डिग्री लेने के बाद भी छात्रों में स्किल की कमी की समस्या रहती है. पीसीआई इसे कैसे दूर कर रही है? जवाब: यह सही है कि इंडस्ट्री को अच्छे और प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है और छात्रों को भी अच्छी इंडस्ट्री में अवसर चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस तैयार किया गया है. इस बार पाठ्यक्रम को केवल विशेषज्ञों की राय से नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें इंडस्ट्री को भी शामिल किया गया. इसके लिए 100 से अधिक वर्कशॉप हुईं और देश की 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए. हमने समझने की कोशिश की कि कंपनियों को किस तरह के प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है. इसके बाद उन जरूरतों को सिलेबस में शामिल किया गया. नया पाठ्यक्रम आउटकम बेस्ड है. यानी छात्र कोई विषय पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे और उनके अंदर कौन सी स्किल विकसित होगी. इस पर ध्यान दिया गया है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर को भी खास महत्व दिया गया है. पीसीआई की एजुकेशन रेगुलेशंस कमेटी (ERC) के चेयरमैन प्रो. दीपेंद्र सिंह. (ETV Bharat) सवाल: नए सिलेबस में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं? जवाब: फार्मेसी की शिक्षा को समय और तकनीक के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है. इसी सोच के साथ नए सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च और मेडिकल डिवाइसेस जैसे विषय शामिल किए गए हैं. इसके अलावा छात्रों में नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने पर भी जोर दिया गया है. हमारा उद्देश्य है कि छात्र केवल अच्छी डिग्री लेकर न निकलें, बल्कि एक अच्छे फार्मासिस्ट और जिम्मेदार नागरिक भी बनें. सवाल: देश में फॉर्मेसी कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पीसीआई क्या कर रही है? जवाब: फॉर्मेसी सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा क्षेत्र है. इसमें गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता. अगर किसी स्तर पर गलती होती है तो, उसका असर मरीज की जान पर भी पड़ सकता है. इसलिए पीसीआई कॉलेजों के मानकों पर लगातार नजर रख रही है. इसी दिशा में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है. पीसीआई की एजुकेशन रेगुलेशंस कमेटी (ERC) के चेयरमैन प्रो. दीपेंद्र सिंह एक कार्यक्रम में. (ETV Bharat) इसमें छात्रों के साथ शिक्षकों की उपस्थिति भी दर्ज की जा रही है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉलेजों में पढ़ाई नियमित हो और निर्धारित मानकों का पालन किया जाए, जो संस्थान मानकों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है. सवाल: आज एआई और डिजिटल हेल्थ का दौर है. आने वाले समय में फार्मासिस्ट की भूमिका किस तरह बदलेगी? जवाब: एआई आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी प्रभावित करेगा. इसलिए हमने इसे फार्मेसी के आठों सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जगह दी है. हम छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि तकनीक का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना सीखना है.