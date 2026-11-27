ERC CHAIRMAN DEEPENDRA SINGH: सेहत और उद्योगों की जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया फॉर्मेसी का नया सिलेबस
फॉर्मेसी क्षेत्र में भारत की उड़ान पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता सतीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:29 AM IST
लखनऊ: फॉर्मेसी की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छात्रों को नौकरी के लिए स्वयं को तैयार करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कारण फॉर्मेसी की डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन कई बार जरूरी स्किल और प्रैक्टिकल अनुभव की कमी रह जाती है.
इसी अंतर को दूर करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने नए सिलेबस में बदलाव किए हैं. इस सिलेबस को तैयार करने से पहले 100 से अधिक वर्कशॉप आयोजित करने के साथ ही देश की 40 से ज्यादा बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए. नए पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च और मेडिकल डिवाइसेस जैसे विषय शामिल किए गए हैं.
पीसीआई की एजुकेशन रेगुलेशंस कमेटी (ERC) के चेयरमैन प्रो. दीपेंद्र सिंह का कहना है कि अब फार्मेसी की पढ़ाई केवल डिग्री हासिल करने तक सीमित नहीं रहेगी. कोशिश है कि कॉलेज से निकलने वाला छात्र इंडस्ट्री की जरूरतों को समझने के साथ एक जिम्मेदार फार्मासिस्ट और नागरिक भी बने.
ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने नए सिलेबस, रोजगार, कॉलेजों की गुणवत्ता, एआई और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) में फार्मासिस्ट की भूमिका पर विस्तार से बात की.
सवाल: फॉर्मेसी की डिग्री लेने के बाद भी छात्रों में स्किल की कमी की समस्या रहती है. पीसीआई इसे कैसे दूर कर रही है?
जवाब: यह सही है कि इंडस्ट्री को अच्छे और प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है और छात्रों को भी अच्छी इंडस्ट्री में अवसर चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए नया सिलेबस तैयार किया गया है. इस बार पाठ्यक्रम को केवल विशेषज्ञों की राय से नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें इंडस्ट्री को भी शामिल किया गया.
इसके लिए 100 से अधिक वर्कशॉप हुईं और देश की 40 से ज्यादा बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए. हमने समझने की कोशिश की कि कंपनियों को किस तरह के प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत है. इसके बाद उन जरूरतों को सिलेबस में शामिल किया गया.
नया पाठ्यक्रम आउटकम बेस्ड है. यानी छात्र कोई विषय पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे और उनके अंदर कौन सी स्किल विकसित होगी. इस पर ध्यान दिया गया है. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री एक्सपोजर को भी खास महत्व दिया गया है.
सवाल: नए सिलेबस में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं?
जवाब: फार्मेसी की शिक्षा को समय और तकनीक के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है. इसी सोच के साथ नए सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्लिनिकल फार्मेसी, रिसर्च और मेडिकल डिवाइसेस जैसे विषय शामिल किए गए हैं.
इसके अलावा छात्रों में नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने पर भी जोर दिया गया है. हमारा उद्देश्य है कि छात्र केवल अच्छी डिग्री लेकर न निकलें, बल्कि एक अच्छे फार्मासिस्ट और जिम्मेदार नागरिक भी बनें.
सवाल: देश में फॉर्मेसी कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पीसीआई क्या कर रही है?
जवाब: फॉर्मेसी सीधे लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से जुड़ा क्षेत्र है. इसमें गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता. अगर किसी स्तर पर गलती होती है तो, उसका असर मरीज की जान पर भी पड़ सकता है. इसलिए पीसीआई कॉलेजों के मानकों पर लगातार नजर रख रही है. इसी दिशा में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है.
इसमें छात्रों के साथ शिक्षकों की उपस्थिति भी दर्ज की जा रही है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉलेजों में पढ़ाई नियमित हो और निर्धारित मानकों का पालन किया जाए, जो संस्थान मानकों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.
सवाल: आज एआई और डिजिटल हेल्थ का दौर है. आने वाले समय में फार्मासिस्ट की भूमिका किस तरह बदलेगी?
जवाब: एआई आने वाले समय में स्वास्थ्य सेवाओं को काफी प्रभावित करेगा. इसलिए हमने इसे फार्मेसी के आठों सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जगह दी है. हम छात्रों को यह समझाना चाहते हैं कि तकनीक का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना सीखना है.
तकनीक को अपनी ताकत बनाकर मरीजों को बेहतर दवा संबंधी सलाह, सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग दिया जा सकता है. खासतौर पर एएमआर जैसी गंभीर समस्या से निपटने में भी तकनीक मददगार हो सकती है.
MAYAWATI LASHES SP MANIFESTO एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) आज स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी चुनौती बन रहा है. इसे रोकने में फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है?
जवाब: एएमआर को रोकने में फार्मासिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. डॉक्टर मरीज की जांच के बाद दवा लिखता है, लेकिन उस दवा को सही तरीके से देने और उसके इस्तेमाल की जानकारी देने की जिम्मेदारी फार्मासिस्ट की भी होती है. फॉर्मासिस्ट को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए. मरीज को यह भी समझाना जरूरी है कि डॉक्टर ने जितने दिनों के लिए दवा लिखी है, उसका पालन करें और अपनी मर्जी से दवा बंद या उसकी खुराक में बदलाव न करें.
इसके अलावा साफ-सफाई, हाथ धोने, संक्रमण से बचाव और व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है. पीसीआई ने इसी उद्देश्य से देशभर में करीब 60 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की है. प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में एएमआर को लेकर चिंता जताई थी. इसे गंभीरता से लेते हुए हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं.
सवाल: फॉर्मेसी की पढ़ाई और रोजगार के बीच दूरी कम करने के लिए पीसीआई की क्या योजना है?
जवाब: हमने सिलेबस बनाने में इंडस्ट्री को शामिल किया है, ताकि पढ़ाई के दौरान ही छात्रों को रोजगार के लिए जरूरी स्किल मिल सके. इसके साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों में जॉब फेयर आयोजित करने की पहल की जा रही है. इसमें कंपनियों और छात्रों को एक मंच पर लाया जाएगा. इससे कंपनियों को योग्य युवा मिलेंगे और छात्रों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे. हमारा प्रयास है कि कॉलेज से निकलने के बाद छात्रों को इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक तैयार रहने का अवसर मिले.
सवाल: मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में पीसीआई कौन सा नया कदम उठा रही है?
जवाब: मेडिकल डिवाइसेस फार्मेसी का एक बड़ा और तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है. थर्मामीटर, ईसीजी मशीन, बैंडेज, सिरिंज से लेकर दवा देने वाले विशेष उपकरण तक इसके दायरे में आते हैं. आज कई ऐसे उपकरण हैं, जिनमें दवा और मशीन दोनों का इस्तेमाल होता है, जैसे इनहेलर और दवा पहुंचाने वाले पंप. ऐसे मामलों में फार्मासिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. उसे दवा और उपकरण के सही इस्तेमाल की जानकारी होनी चाहिए, ताकि मरीज को सही मार्गदर्शन मिल सके. इसी को देखते हुए पीसीआई मेडिकल डिवाइसेस से जुड़ा नया पाठ्यक्रम विकसित कर रही है. आने वाले दस वर्षों में इस क्षेत्र का बाजार फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बराबर या उससे बड़ा होने की संभावना है.
सवाल: फार्मेसी शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है?
जवाब: अच्छा सिलेबस तभी सफल होगा, जब उसे पढ़ाने वाले शिक्षक भी प्रशिक्षित हों, इसलिए पीसीआई ने शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग और स्टाफ डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए हैं. इसमें शिक्षकों को पढ़ाने के नए तरीके, सिलेबस को बेहतर ढंग से लागू करने और एक अच्छे शिक्षक के साथ स्वास्थ्य जागरूकता में उनकी भूमिका के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है. इसके साथ ही अच्छा काम करने वाले फार्मेसी शिक्षकों को सम्मानित करने की पहल भी की गई है.
सवाल: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में पीसीआई अपनी भूमिका किस रूप में देखती है?
जवाब: विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब देश स्वस्थ और सक्षम होगा. इसमें फार्मासिस्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है. हमारा संकल्प है कि विकसित फार्मासिस्ट ही विकसित भारत के निर्माण में योगदान देंगे.
पीसीआई सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं और प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है. हमारा प्रयास है कि फार्मासिस्ट केवल दवा देने तक सीमित न रहें, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं में भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं.
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