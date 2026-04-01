बस्तर से खत्म हुआ नक्सलवाद, 14 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी और 35 नक्सलियों का सरेंडर, माओवादियों का सप्लाई नेटवर्क तबाह
बस्तर से नक्सलवाद का नाश हो चुका है. माओवादियों की बची खुची ताकत भी समाप्त हो चुकी है. यह कैसे हुआ. पढ़िए यह रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 1, 2026 at 6:07 PM IST
बस्तर: नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के अंतिम दिन बस्तर में एक दिन के अंदर 35 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इन नक्सलियों में सबसे ज्यादा सरेंडर करने वाले माओवादियों की संख्या बीजापुर में रही. बीजापुर में एक साथ 25 नक्सलियों ने लाल आतंक को अलविदा कहा.पूना मारगेम अभियान यानि की पुनर्वास से पुनर्जीवन के तहत नक्सलियों ने हथियार डाले. ये सभी नक्सली माओवादियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य थे. सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 12 महिला नक्सली और 13 पुरुष माओवादी शामिल हैं. आत्मसमर्पण करने वाले इन कैडरों पर कुल 1.47 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था.
बीजापुर में नक्सल इतिहास की ऐतिहासिक रिकवरी-आईजी
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के आखिरी दिन बीजापुर में 7 किलो 20 ग्राम सोने की रिकवरी हुई. इस सोने की कीमत कुल 11.16 करोड़ रुपये है. इसके साथ ही कुल 2.90 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए हैं. कुल 14.06 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है जो नक्सल इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है.
31 मार्च 2026 को नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी बरामदी हुई. कुल 14.06 करोड़ रुपये की बरामदगी हुई है. इसमें इसमें 2.90 करोड़ रुपये नकद तथा 11.16 करोड़ रुपये मूल्य का 7.20 किलोग्राम सोना शामिल है. सुरक्षा बलों ने LMG, AK-47, SLR, INSAS सहित कुल 93 घातक हथियार भी बरामद किए- सुंदरराज पी, आईजी, बस्तर
कई स्तर के नक्सल कमांडर का सरेंडर
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में कई स्तर के माओवादी शामिल हैं. जिसमें 2 कंपनी प्लाटून कमांडर, 1 डिवीजनल कमेटी सदस्य, 7 बटालियन कंपनी सदस्य, 4 पीपीसीएम, 6 एसीएम और 5 पार्टी सदस्य शामिल हैं. इनमें कंपनी प्लाटून कमांडर मंगल कोरसा उर्फ मोटू, कंपनी प्लाटून कमांडर आकाश उर्फ फागु उईका, डिवीजन कमेटी सदस्य शंकर मुचाकी और एसीएम पाले कुरसम शामिल है.
बस्तर के अन्य 4 जिलों से 10 नक्सलियों का सरेंडर
इसके बाद सबसे ज्यादा नक्सलियों के सरेंडर की संख्या दंतेवाड़ा से रही. दंतेवाड़ा में एक साथ 5 महिला इनामी माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया. सुकमा में दो महिला नक्सलियों ने खून खराबे से तौबा कर आत्मसमर्पण किया. दोनों के पास से 10 लाख नगद रुपये बरामद हुए. सुकमा के बाद कांकेर में दो पुरुष नक्सलियों ने हथियार डाले. इसी तरह नारायणपुर में एक इनामी नक्सली ने लाल आतंक से मुक्त होने का फैसला किया. बीजापुर में नक्सलियों के सरेंडर के साथ ही रिकॉर्ड रिकवरी हुई.
नक्सल मोर्चे पर फोर्स को मिली ऐतिहासिक सफलता- सीएम साय
बस्तर संभाग में एक दिन के अंदर 35 नक्सलियों का सरेंडर और बीजापुर में सबसे बड़ी रिकवरी के साथ 25 नक्सलियों के पुनर्वास पर सीएम साय ने खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 का दिन वामपंथी उग्रवाद के अंत के ऐतिहासिक और निर्णायक दिन के रूप में दर्ज हुआ. दण्डकारण्य क्षेत्र में पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत 25 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में वापसी की है.
यह दण्डकारण्य और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है, जब वर्षों से चली आ रही हिंसा और भय की विचारधारा ने सरेंडर किया है. यह विश्वास, लोकतंत्र और जनशक्ति की जीत है. सरेंडर करने वाले 25 माओवादी कैडरों पर कुल ₹1.47 करोड़ का इनाम घोषित था. इनका मुख्यधारा में लौटना इस बात का प्रमाण है कि अब भटके हुए लोगों का भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार की पुनर्वास नीति पर मजबूत हुआ है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलेगी मदद
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुसार सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास के तहत मदद मुहैया कराई जाएगी. उन्हें आर्थिक सहायता, कौशल विकास, आवास, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्हें समाज में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए निरंतर मार्गदर्शन और सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी. बस्तर अब नक्सलवाद के खात्मे का साक्षी बन रहा है. पूरे संभाग में एक दिन के अंदर 35 नक्सलियों का सरेंडर एंटी नक्सल ऑपरेशन की बड़ी जीत मानी जा रही है. इससे बस्तर में स्थाई शांति, विकास और विश्वास के नए अध्याय को मजबूती मिलेगी.