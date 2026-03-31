ETV Bharat / state

Explainer : छत्तीसगढ़ से ढह गया नक्सलवाद का किला, जानिए कैसे मिली लाल आतंक से मुक्ति ?

छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से हुआ मुक्त ( ETV BHARAT )

3 जनवरी 2026: सुकमा और बीजापुर में एनकाउंटर हुआ. सुकमा में 12 नक्सली मारे गए और बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर पर नजर

ऑपरेशन कगार (2024-2025) : एक विशाल अभियान में 1,500 से ज्यादा जवान शामिल हुए. नारायणपुर, सुकमा और बीजापुर के अबूझमाड़ वन क्षेत्र में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOBs) स्थापित किए गए, जिससे नक्सलियों को मार गिराने की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई.

नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान (ETV BHARAT)

इससे पहले CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस ने तेलंगाना-छत्तीसगढ़ सीमा पर कुर्रागुट्टा पहाड़ियों और अबूझमाड़ में नक्सल ऑपरेशन चलाया. इसमें कई नक्सली मारे गए, जिनमें CPI माओवादी शीर्ष नेता नंबाला केशव राव भी शामिल थे.

21 अप्रैल 2025 से 11 मई 2025 के बीच चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में स्थित कर्रेगुट्टा पहाड़ियों को नक्सलियों के कब्जे से मुक्त कराना था. डीआरजी ने इस अभियान का नेतृत्व करने में प्रभावी भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप न केवल दो दर्जन से ज्यादा माओवादियों का खात्मा हुआ, बल्कि 54 गिरफ्तारियां और 84 आत्मसमर्पण भी हुए.

'ऑपरेशन प्रहार' (2017), 'ऑपरेशन कगार' (2024) और 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' (2025) जैसे प्रमुख समन्वित अभियानों ने नक्सलियों के अभियान नेटवर्क और नेतृत्व को काफी हद तक कमजोर कर दिया.

सरकार ने बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस किया. नियल नेल्लानार जैसी योजनाओं के जरिए दुर्गम इलाकों में बुनियादी सुविधाएं दी गईं. नई सड़कों, पुलों का तेजी से निर्माण और नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप की स्थापना से अंदरुनी और पहुंचविहीन इलाकों खासकर Naxal-dominated regions में आवाजाही शुरू हुई और निगरानी व्यवस्था में सुधार हुआ.

नक्सलवाद के मोर्चे पर सफलता (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र में डिप्टी सीएम और राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने 26 फरवरी 2026 को नक्सल मोर्चे पर मिली कामयाबी के आंकड़े बताए. यह आंकड़े 1 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2026 तक के हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने हजारों नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रोत्साहित किया. इस नीति के तहत उन्हें वित्तीय सहायता और पुनर्वास दिया गया. साल 2024 और 2025 के बीच हजारों आत्मसमर्पण दर्ज किए गए हैं. (वर्तमान राज्य सरकार के पहले दो वर्षों में 2,100 से अधिक आत्मसमर्पण दर्ज किए गए)

डीआरजी की पहली इकाई कांकेर और नारायणपुर जिलों में स्थापित की गई, जिसमें अबूझमाड़ भी शामिल है. डीआरजी की कामयाबी के मद्देनजर 2013 में इसका विस्तार हुआ. बीजापुर और बस्तर जिले के बाद 2014 में सुकमा और कोंडागांव जिलों तक और 2015 में दंतेवाड़ा तक इसका विस्तार किया गया. साल 2025 आते आते डीआरजी कर्मियों की संख्या 5,000 से ज्यादा हो गई.

'बस्तर फाइटर्स' और 'डीआरजी': डीआरजी यानि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स में स्थानीय युवाओं की भर्ती की गई. इससे सुरक्षा बलों को बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जाने और गुरिल्ला युद्ध से निपटने में बहुत मदद की.

खुफिया जानकारी पर जोर दिया गया. इससे सुरक्षा बलों को नक्सलियों की जानकारी मिलती रही और सैकड़ों नक्सलियों को एनकाउंटर में न्यूट्रिलाइज किया गया. नक्सल गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में जवानों ने बड़े एनकाउंटर किए और नक्सलियों को ढेर कर दिया.

सुरक्षा कैंप: छत्तीसगढ़ में लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने बस्तर में करीब 24,000 कर्मियों की तैनाती की, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और सीआरपीएफ शामिल हैं. इन सभी ने पहले दुर्गम इलाकों में एफओबी यानी फार्वर्ड बेस कैंप स्थापित किया. साल 2019 और 2025 के बीच 320 से ज्यादा नए शिविर स्थापित किए गए, जिससे सुरक्षा बलों को उन नक्सली गढ़ों में सुरक्षा की कमी की भरपाई का अवसर मिला, जहां पहले जाना असंभव था, जिनमें अबूझमाड़ क्षेत्र भी शामिल है.

छत्तीसगढ़ से कैसे समाप्त हुआ नक्सलवाद (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ की शांत स्थिति ने इसे शीर्ष माओवादी नेताओं जैसे नंबाला केशव राव उर्फ ​​बसवराज, प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के पूर्व महासचिव, मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ ​​सोनू और थिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवुजी के लिए एक "आदर्श स्थान" बना दिया. इन सभी पर 1 करोड़ रुपये का इनाम था. माओवादी महासचिव, गणपति उर्फ ​​मुप्पला लक्ष्मण राव (78) को भी यहां शरण मिली. नंबाला केशव राव मुठभेड़ में मारे गए, जबकि मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण कर दिया.

नक्सलियों ने ''अबूझमाड़'' को अपना सुरक्षित ठिकाना चुना. अबूझमाड़ यानी ऐसा क्षेत्र, जिसे कोई बूझ या समझ नहीं सके. करीब 4 हजार वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके का 90 प्रतिशत हिस्सा, अब भी अनसर्वेक्षित है. नारायणपुर जिले में स्थित, अबूझमाड़ का कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में भामरागढ़ तक फैला हुआ है. तीन राज्यों की सीमा और घने जंगल, नक्सलियों के छिपने का स्थान बन गए. पश्चिम बंगाल में जंगल महल पर कब्जा होने के बाद, यह छिपने और योजना बनाने के लिए एक आदर्श विकल्प बन गया, क्योंकि घने जंगलों में सरकारी एजेंसियों की पहुंच लगभग न के बराबर थी.

छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ बनने और लाल आतंक के खूनी खेल की कहानी, अविभाजित मध्यप्रदेश से शुरू होती है. यहां साल 1972 में भोपालपटनम के रास्ते नक्सलवाद ने प्रवेश किया और अपनी जड़ें जमाई. दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर की शांत फिज़ा में नक्सलियों ने दहशत का जहर फैला दिया. नक्सलियों को यहां अपना ठिकाना बनाने के लिए घने जंगल, दुर्गम इलाके तो मिले ही, साथ ही कई जिलों तक प्रशासन की पहुंच की कमी ने भी उनका काम आसान कर दिया और नक्सलियों ने बस्तर को सुरक्षित पनाहगाह बना लिया.

छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की उत्पति (ETV BHARAT)

इस आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह और समानांतर शासन संरचनाओं के माध्यम से भारतीय राज्य को कमजोर करना रहा है, विशेष रूप से सुरक्षा बलों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाना. पश्चिम बंगाल में 1967 के नक्सलबाड़ी आंदोलन से उत्पन्न, यह मुख्य रूप से "रेड कॉरिडोर" में फैला, जिससे छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्से प्रभावित हुए.

रायपुर : वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), जिसे अक्सर नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक रहा है. सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में निहित और माओवादी विचारधारा से प्रेरित, एलडब्ल्यूई ने ऐतिहासिक रूप से देश के कुछ सबसे दूरस्थ, अविकसित और आदिवासी बहुल क्षेत्रों को प्रभावित किया.

3 दिसंबर 2025: बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर में 18 नक्सली मारे गए. इसमे नक्सली कमांडर मोदियामी वेल्ला भी ढेर हुआ

18 नवंबर 2025: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के मारेदुमिल्ली जंगल इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में कम से कम 06 माओवादी मारे गए. इसमें खूंखार नक्सली हिड़मा और उसकी पत्नी भी मारी गई.

11 नवंबर 2025: बीजापुर में नक्सल एनकाउंटर में 6 नक्सली मारे गए

11 सितंबर 2025: गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर में 10 खूंखार नक्सली ढेर. इसमें नक्सलियों का कमांडर मोडेम बालकृष्ण उर्फ ​​मनोज भी मारा गया. उसके ऊपर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित था.

9 फरवरी 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में फोर्स के जवानों ने 31 नक्सलियों का सफाया कर दिया.

21 मई 2025: नारायणपुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर स्थित अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सल एनकाउंटर हुआ. इस मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए. इनमें नक्सलियों का खूंखार लीडर नंबला केशव राव उर्फ ​​बसवराजू भी शामिल था.

7 मई 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 15 नक्सली मारे गए.

20 मार्च 2025 : बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर हुआ. बीजापुर में 26 नक्सलियों का काम तमाम हुआ और कांकेर में 4 नक्सली मारे गए.

20-21 जनवरी 2025: गरियांबद में पुलिस माओवादी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया

19 जनवरी 2025: गरियाबंद में नक्सल एनकाउंटर हुआ. यहां CPI माओवादी की केंद्रीय समिति के सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपति सहित 14 माओवादी मारे गए

16 जनवरी 2025: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 18 नक्सली मारे गए

22 नवंबर 2024: सुकमा में नक्सल एनकाउंटर, 10 नक्सली मारे गए.

4 अक्टूबर 2024 : नारायणपुर के अबूझमाड़ में नक्सल एनकाउंटर में 38 नक्सली मारे गए

10 मई 2024: बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर पर एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को फोर्स के जवानों ने मौत की नींद सुला दिया.

16 अप्रैल 2024: कांकेर नक्सल एनकाउंटर में 29 नक्सली मारे गए

2 अप्रैल 2024 :बीजापुर नक्सल मुठभेड़ में 13 माओवादी मारे गए

7 फरवरी 2019: बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 10 माओवादी मारे गए

6 अगस्त 2018: सुकमा में फोर्स और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में 15 माओवादी मारे गए

2 मार्च 2018 : बीजापुर नक्सल एनकाउंटर में 10 नक्सली ढेर हुए

27 नवंबर 2014: सुकमा नक्सल एनकाउंटर में 15 माओवादी मारे गए

16 अप्रैल 2013 : बीजापुर के पामेड नक्सल एनकाउंटर में 10 नक्सलियों को फोर्स ने मार गिराया

29 जून 2012 : दंतेवाड़ा में नक्सल एनकाउंटर हुआ. इस मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे गए

23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा में नक्सल एनकाउंटर में 20 नक्सली मारे गए

18 फरवरी 2008: बीजापुर में दो नक्सल एनकाउंटर हुए इसमें कुल 23 नक्सली मारे गए

10 जुलाई 2007: नक्सल-प्रभावित दंतेवाड़ा ज़िले के जंगल में हुई भीषण मुठभेड़ में 20 माओवादी मारे गए

साल 2025 के बड़े नक्सल सरेंडर पर एक नजर

16 दिसंबर 2025: बीजापुर में 34 नक्सलियों का सरेंडर

8 दिसंबर 2025:राजनांदगांव में 12 नक्सलियों ने डाले हथियार

26 नवंबर 2025:बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर

25 नवंबर 2025:नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने किया सरेंडर

17 अक्टूबर 2025:बस्तर में ऐतिहासिक नक्सल सरेंडर, 210 नक्सलियों ने डाले हथियार

24 जुलाई 2025:बस्तर में एक दिन के अंदर 67 नक्सलियों का सरेंडर

27 जून 2025:नारायणपुर में 6 नक्सलियों ने डाले हथियार. समाज की मुख्यधारा में हुए शामिल

6 जून 2025:दंतेवाड़ा में 7 माओवादियों ने किया सरेंडर

2 जून 2025:सुकमा में 16 नक्सलियों ने लाल आतंक से किया तौबा, डाले हथियार

27 मई 2025: सुकमा में 18 नक्सलियों का सरेंडर

23 मई 2025: बस्तर में 33 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया

13 मई 2025 : दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों ने किया पुनर्वास

8 अप्रैल 2025 : दंतेवााड़ा में 26 नक्सलियों का सरेंडर

7 अप्रैल 2025 : नारायणपुर में 5 महिला नक्सलियों का सरेंडर

28 फरवरी 2025 : बीजापुर और सुकमा में कुल 10 नक्सलियों का सरेंडर

9 जनवरी 2025 : बीजापुर में 13 नक्सलियों ने डाले हथियार

नक्सलवाद के खात्मे में कौन सी रणनीति काम आई (ETV BHARAT)

कौन सी रणनीति काम आई?

⦁ साल 2015: वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की गई.

⦁ पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना को 2017 में सुव्यवस्थित किया गया.

⦁ नए ढांचे के तहत फंडिंग को एक ही छत के नीचे लाया गया.

⦁ राज्य पुलिस की क्षमता-निर्माण को प्राथमिकता दी गई.

⦁ टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग पर जोर दिया गया.

⦁ नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) शुरू किया गया.

⦁ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2017 एक व्यापक रणनीति के तौर पर 'समाधान' (SAMADHAN) सिद्धांत की शुरुआत की. 'समाधान' ने सुरक्षा अभियानों, खुफिया दक्षता और आर्थिक नियंत्रण को मिलाकर सरकार के दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया. यह बाद में आने वाली सभी LWE नीतियों और सुरक्षा अभियानों के लिए एक केंद्रीय मार्गदर्शक ढांचा बन गया.

माओवादियों के वित्तीय नेटवर्क को किया कमजोर

सरकार माओवादियों के वित्तीय नेटवर्क को निशाना बनाने में सफल रही. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संपत्तियों को जब्त करने, संदिग्ध खनन और तेंदूपत्ता ठेकों को रद्द करने, नकदी प्रवाह पर कड़े नियम लागू करने से माओवादियों का आर्थिक आधार कमजोर हुआ.

नक्सलियों पर किया गया आर्थिक हमला (ETV BHARAT)

नोटबंदी ने निभाई अहम भूमिका

साल 2016 में हुई नोटबंदी और सरकारी भुगतानों के बढ़ते डिजिटलीकरण ने उस नकदी आधारित अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा सीमित कर दिया, जिसके सहारे माओवादी अपनी गतिविधियां चलाते थे.दशकों तक माओवादियों ने समानांतर सरकार चलाई. ठेकेदारों, कॉर्पोरेट घरानों, खनन संचालकों, तेंदूपत्ता व्यापारियों से 'लेवी' या 'क्रांतिकारी कर' (जंगल टैक्स) वसूला जाता रहा. नशीले पदार्थों की तस्करी भी माओवादियों के लिए एक अहम जरिया रही.

जांच एजेंसियों ने अर्बन नक्सलियों पर की कार्रवाई

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और राज्य पुलिस ने मिलकर माओवादियों से जुड़ी उन शेल कंपनियों, NGOs और हमदर्दों की संयुक्त रूप से जांच की, जो माओवादियों को फंड पहुंचाते थे और उनकी गतिविधियों से होने वाली कमाई को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ठिकाने लगाते थे. इसके अलावा बड़ी संख्या में अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया जो बाहरी आवरण के जरिए नक्सलियों को सपोर्ट करते थे. उनके लिए मौद्रिक सप्लाई चेन के अलावा आर्म्स और रसद की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाते थे.

देश हुआ नक्सल मुक्त- अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को संसद में बयान दिया कि देश नक्सल मुक्त हो गया है. उन्होंने लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान कहा कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो गया है. 1970 से लेकर 2026 तक नक्सल दंश लोगों ने झेला. भोले भाले आदिवासियों के सामने गलत नरेटिव रखा गया था कि हम आपके न्याय के लिए लड़ रहे हैं.

आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग लगभग समाप्त हो चुका है. बस्तर में हर गांव में स्कूल, हर गांव में राशन की दुकान, हर तहसील पंचायत में पीएचसी, सीएचसी बने, राशन कार्ड और आधार कार्ड बने हैं. गैस के चूल्हे बांटे जा रहे हैं. बस्तर में विकास की वापसी हो रही है- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

"नक्सल मुक्त भारत का श्रेय जवानों को"

अमित शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत का पूरा श्रेय हमारे सीएपीएफ के जवान विशेषकर कोरबा और सीआरपीएफ के जवान, राज्य सरकारों की पुलिस विशेषकर छत्तीसगढ़ पुलिस और वहां के स्थानीय बाशिंदों को जाता है. अगर उनका सहयोग नहीं होता तो कुछ नहीं होता. वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने जा रहा है, इसमें जनता का भी बड़ा साथ है. आज देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा, उसको हिसाब देना पड़ेगा. सरकार संवेदनशील है. सभी समस्या सुनना और उसका निराकरण करना चाहती है.