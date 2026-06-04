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बस्तर में शांति और विकास से कांग्रेस परेशान, अर्बन नक्सलवाद को दे रही हवा: बीजेपी

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने कहा कि दशकों तक कांग्रेस ने आदिवासी समाज का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आदिवासियों के वास्तविक विकास और आर्थिक सशक्तिकरण की कभी चिंता नहीं की. अब जब भाजपा सरकार बस्तर में शांति और विकास का माहौल बना रही है तो कांग्रेस उसे पचा नहीं पा रही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर एक बार फिर सियासी बहस का केंद्र बन गया है. भाजपा ने कांग्रेस पर आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझने और अब बस्तर में लौट रही शांति और आर्थिक प्रगति से बौखलाने का आरोप लगाया है. भाजपा का दावा है कि नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के साथ-साथ बस्तर में रोजगार, उद्योग और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी जा रही है, जबकि कांग्रेस इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रही है.

देवलाल ठाकुर ने दावा किया कि बस्तर में नक्सलियों के प्रभाव में कमी आने के बाद कांग्रेस नए तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

कांग्रेस एक सुनियोजित "टूलकिट एजेंडा" के तहत आदिवासी क्षेत्रों में अशांति और अविश्वास का माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, ताकि विकास कार्यों पर सवाल खड़े किए जा सकें- देवलाल ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता

अमित शाह के 5 साल के विजन का जिक्र

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के समग्र विकास के लिए पांच साल का रोडमैप दिया है. भाजपा सरकार जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों के अधिकारों को मजबूत करते हुए क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं, रोजगार और उद्योगों के विस्तार पर काम कर रही है. उनका कहना है कि बस्तर को देश के विकसित क्षेत्रों की कतार में खड़ा करने की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं.

बस्तर में आर्थिक क्रांति की तैयारी

भाजपा ने बस्तर में स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार सृजन की योजनाओं को अपनी प्राथमिकता बताया. देवलाल ठाकुर ने कहा कि बस्तर की प्रसिद्ध मीठी इमली, महुआ और बांस के प्रसंस्करण के लिए विशेष फूड प्रोसेसिंग यूनिट और प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं. इससे स्थानीय युवाओं और किसानों को रोजगार मिलेगा तथा आदिवासी समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेगा.

आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव का दावा

भाजपा का दावा है कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं बल्कि आदिवासी समाज के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है. खेती, वनोपज और स्थानीय उद्योगों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है ताकि आदिवासी परिवारों की आय बढ़ सके और पलायन की समस्या कम हो.

बस्तर का विकास नहीं रुकेगा- बीजेपी

देवलाल ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के विरोध या राजनीतिक आरोपों से भाजपा सरकार अपने विकास एजेंडे से पीछे हटने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और आदिवासियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी. भाजपा का लक्ष्य बस्तर को एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर संभाग बनाना है.

बस्तर को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी जंग लगातार तेज होती जा रही है. भाजपा जहां विकास और शांति की वापसी का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है. ऐसे में आने वाले दिनों में बस्तर का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और अधिक गर्माने के संकेत दे रहा है.