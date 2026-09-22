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स्मार्ट लॉक का ज़माना; कच्चे माल की मार और आधुनिक तकनीक के अभाव में हांफ रहा अलीगढ़ का ताला उद्योग

क्या अलीगढ़ के मजबूत तालों पर हावी हो रहा डिजिटल लॉक? ( Photo Credit; ETV Bharat )

टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कहां? पवन खंडेलवाल के मुताबिक जिला उद्योग केंद्र, NSIC और दूसरी सरकारी योजनाएं मौजूद हैं. कॉमन फैसिलिटी सेंटर और ट्रेनिंग जैसी व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इनका वास्तविक परिणाम कितना सामने आया. उनका कहना है कि आज भी किसी उद्यमी को नई तकनीक अपनाने के लिए खुद ही रास्ता तलाशना पड़ता है. उनका सुझाव है कि ऐसा तकनीकी केंद्र होना चाहिए जहां उद्यमी जाकर नई मशीनरी, डिजाइन, उत्पादन तकनीक और आधुनिक लॉक सिस्टम सीख सके. उद्योग के लिए प्रशिक्षित स्टाफ भी वहीं से उपलब्ध हो सके.

उन्होंने कहा कि पहले ताले पर टैक्स नहीं था. बाद में इसमें हैंडल जोड़कर 5 प्रतिशत टैक्स लगाया गया और फिर GST व्यवस्था में टैक्स बढ़ा. वर्तमान में ताले पर 18 प्रतिशत GST होने की बात कारोबारी उठा रहे हैं. पवन खंडेलवाल के मुताबिक ताला उद्योग को GST में राहत मिलने से कारोबारियों को प्रतिस्पर्धा में मदद मिल सकती है.

पवन खंडेलवाल का कहना है कि 2018 के इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी उम्मीद बनी कि अलीगढ़ के ताला कारोबार के लिए बदलाव का रास्ता खुलेगा, लेकिन उनके अनुसार अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके. उनका एक बड़ा सवाल GST को लेकर है. उनका कहना है कि यदि ताला अलीगढ़ की धरोहर और ODOP उत्पाद है तो इस पर GST को लेकर अलग नीति होनी चाहिए.

ODOP से उम्मीद जगी, कारोबारी पूछ रहे सवाल: अलीगढ़ का ताला उद्योग केंद्र सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना में शामिल है. कारोबारियों के मुताबिक ODOP और इन्वेस्टर्स समिट के दौरान उद्योग को लेकर उम्मीद जगी थी कि अलीगढ़ की पहचान को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए ठोस काम होगा.

उनके मुताबिक सरकारी स्तर पर सुविधाओं और योजनाओं की बात काफी होती है, लेकिन उद्यमियों को उनका वास्तविक लाभ सीमित स्तर पर ही मिल पाता है. दूसरी तरफ दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल गई. स्मार्ट लॉक, इलेक्ट्रॉनिक लॉक, फिंगर लॉक और नई मैन्युफैक्चरिंग तकनीक तेजी से बाजार में आईं, लेकिन अलीगढ़ का पारंपरिक ताला उद्योग उस गति से तकनीकी बदलाव नहीं कर सका. पवन खंडेलवाल कहते हैं कि इसी वजह से अलीगढ़ का ताला उद्योग, इंटरनेशनल बाजार में पिछड़ता गया और अब घरेलू बाजार में भी बाहर से आने वाले बेहतर क्वालिटी के तथा इलेक्ट्रॉनिक तालों से चुनौती मिल रही है.

लॉक्स एवं हार्डवेयर निर्माता एसोसिएशन के अध्यक्ष और ताला कारोबारी पवन खंडेलवाल के मुताबिक ताला उद्योग की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है. उनका कहना है कि इसके पीछे एक बड़ी वजह जागरूकता और सुविधाओं का धरातल पर पर्याप्त रूप से न पहुंचना है.

1992 में ताला नगरी की नींव रखी गई: अलीगढ़ की पहचान लंबे समय से ताले और हार्डवेयर उद्योग से जुड़ी रही है. इसी पहचान को संगठित औद्योगिक रूप देने के उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह के कार्यकाल में साल 1992 में ताला नगरी की नींव रखी गई थी. लेकिन 2026 तक करीब 34 साल गुजरने के बाद भी कारोबारियों का कहना है कि ताला नगरी उस तरह विकसित नहीं हो सकी, जैसी उम्मीद की गई थी.

अलीगढ़: अलीगढ़ का ताला जिसकी पहचान दुनिया भर में है, लेकिन जिस उद्योग को अलीगढ़ की धरोहर और ODOP में पहचान मिली, वही उद्योग आज कई मोर्चों पर संकट से जूझ रहा है. कारोबारियों के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में अचानक उछाल, नई तकनीक का अभाव, भुगतान अटकने और सरकारी योजनाओं का अपेक्षित लाभ न मिलने से छोटी और कुटीर इकाइयों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है. आइए जानते हैं कैसे हो सकता इसका समाधान और क्या कहते हैं व्यापारी...





कच्चे माल की कीमत सबसे बड़ी चुनौती: ताला उद्योग की दूसरी बड़ी चुनौती कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव है. पवन खंडेलवाल का कहना है कि एक कारोबारी जब किसी ग्राहक से ऑर्डर लेता है तो उस समय कच्चे माल की कीमत कुछ और होती है. ऑर्डर तैयार करने और सप्लाई करने तक वही सामग्री काफी महंगी हो जाती है. ऐसे में कारोबारी का मार्जिन खत्म हो जाता है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर 100 रुपये की वस्तु का ऑर्डर लिया और उत्पादन के समय उसकी लागत 125 रुपये हो गई तो 25 रुपये का अंतर कारोबारी कहां से पूरा करेगा. यदि ऑर्डर नहीं लेता तो बाजार से बाहर होने का खतरा है और यदि लेता है तो नुकसान का जोखिम. उनके मुताबिक सरकार को कच्चे माल के लिए ऐसी व्यवस्था पर विचार करना चाहिए, जिसमें ऑर्डर मिलने, उसकी सप्लाई तक एक निश्चित अवधि में कीमतों में अत्यधिक बदलाव न हो.

इस समस्या का हल क्या? (Photo Credit; ETV Bharat)

पवन खंडेलवाल ने उद्योगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया. उनका कहना है कि किसान की फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से कई राहत योजनाएं हैं. किसान क्रेडिट कार्ड जैसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उद्यमी के लिए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है जो किसी दुर्घटना नुकसान या फैक्ट्री में आग जैसी स्थिति में तुरंत सहारा दे सके.

उनके मुताबिक उद्योग लगाने के लिए मिलने वाले लोन भी कई बार पर्याप्त नहीं होते. 50 हजार, दो लाख या पांच लाख रुपये की मदद से वास्तविक औद्योगिक इकाई स्थापित और संचालित करना मुश्किल है. उनका कहना है कि यदि किसी उद्यमी के पास जमीन है तो उसे उद्योग लगाने के लिए पर्याप्त और सस्ती वित्तीय सहायता मिलनी चाहिएय ब्याज के भारी बोझ के साथ कारोबार शुरू करने वाला उद्यमी उत्पादन, बाजार और प्रतिस्पर्धा से पहले ही वित्तीय दबाव में आ जाता है.

कई स्टेप से होकर तैयार होते ताले (Photo Credit; ETV Bharat)

तालों पर की जाती डिजाइन (Photo Credit; ETV Bharat)

ताला कारोबारी पवन खंडेलवाल के मुताबिक सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि भुगतान अटकने पर MSME के माध्यम से शिकायत की जा सकती है, लेकिन छोटे कारोबारी के लिए प्रक्रिया जटिल है. उनका कहना है कि कई बार भुगतान 6-6 महीने तक अटका रहता है. शिकायत करने पर कारोबारी को कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है, जबकि वह अपने ग्राहक से कारोबारी संबंध भी खराब नहीं करना चाहता. उनका सुझाव है कि रिटर्न और भुगतान की पूरी प्रक्रिया को अधिक समयबद्ध किया जाए.





करोड़ों में हो सकता एक्सपोर्ट: ताला कारोबारी का कहना है कि अलीगढ़ के ताला उद्योग को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जाए, नए बाजार खोजे जाएं और निर्यात को मिशन के तौर पर बढ़ाया जाए तो कारोबार कई गुना बढ़ सकता है. उन्होंने ताला उद्योग से 5000 करोड़ रुपये से लेकर 50 हजार करोड़ रुपये तक के निर्यात की संभावना की बात रखी.

उनका कहना है कि जिस तरह भारतीय रक्षा उत्पादों को दुनिया के कई देशों तक पहुंचाने के लिए नेशनल लेवल पर प्रयास हुए, उसी तरह ताला उद्योग को भी वैश्विक बाजार के लिए तैयार किया जा सकता है.

पारंपरिक ताले की घट रही हिस्सेदारी: पवन खंडेलवाल के मुताबिक अलीगढ़ के पारंपरिक ताले अब पहले जैसी स्थिति में नहीं हैं. उनके अनुसार पारंपरिक ताले की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत तक रह गई है. बाजार में ऐसे उत्पाद बढ़ रहे हैं जिनमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है. दूसरी तरफ राजकोट और मोदीनगर जैसे शहरों में भी लॉक निर्माण बढ़ रहा है. ऐसे में अलीगढ़ के सामने अपनी पारंपरिक पहचान को बचाने के साथ-साथ तकनीकी रूप से आगे बढ़ने की चुनौती है. उनका कहना है कि अलीगढ़ के ताला उद्योग की विरासत को बचाने के लिए उसका आधुनिकीकरण जरूरी है.

कई स्टेप से होकर तैयार होते ताले (Photo Credit; ETV Bharat)

मेटल की कीमतों में हो रही वृद्धि: ताला कारोबारी विनीत शर्मा भी कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को उद्योग के लिए बड़ी चुनौती मानते हैं. उनके मुताबिक मेटल के रेट में अचानक तेजी आई. उनका कहना है कि यदि किसी कच्चे माल की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 17 रुपये हो जाए तो तैयार माल की कीमत भी बढ़ेगी, लेकिन ग्राहक उसी अनुपात में कीमत स्वीकार नहीं करता. विनीत शर्मा के मुताबिक छोटी और कुटीर औद्योगिक इकाइयां इस दबाव में बंद होने की कगार पर हैं. उनका कहना है कि इन इकाइयों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है. यदि लागत इसी तरह बढ़ती रही तो रोजगार पर भी असर पड़ेगा.

साइकिल में लगाने वाला ताला (Photo Credit; ETV Bharat)





GST की अलग-अलग दरों ने बढ़ाई परेशानी: विनीत शर्मा कहना है कि पैकेजिंग से जुड़े अलग-अलग हिस्सों पर 12 , 15 और 18 प्रतिशत तक की GST दरें लागू होने से कारोबारियों के लिए लागत और अनुपात दोनों जटिल होते हैं. उन्होंने सभी संबंधित उत्पादों के लिए एक समान या संतुलित GST दर की मांग की.

अलीगढ़ के प्राचीन ताले (Photo Credit; ETV Bharat)





कुशल कारीगरों की कमी एक चुनौती: विनीत शर्मा के मुताबिक एक कुशल कारीगर बेहतर वेतन चाहता है और उसे उसकी क्षमता के अनुसार भुगतान मिलना चाहिए. उनका कहना है कि अनुभवी कारीगरों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलने की स्थिति में युवा दूसरी गतिविधियों की तरफ जा रहे हैं.



NSIC की ट्रेनिंग को और व्यापक करने की मांग: विनीत शर्मा के मुताबिक NSIC में प्रशिक्षण की सुविधा है, लेकिन उसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है. उनका सुझाव है कि केवल तकनीकी योग्यता या ITI की शर्त तक प्रशिक्षण सीमित नहीं होना चाहिए. पैकिंग, मैनेजमेंट, उत्पादन और दूसरे कार्यों से जुड़े कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए. उनके मुताबिक जिस जिले में मजबूत उद्योग मौजूद हों, वहां उद्योग की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए जाने चाहिए.

सुंदर डिजाइन देके करते तैयार (Photo Credit; ETV Bharat)

ताला कारोबारी का ये कहना: मोहम्मद फैसल के मुताबिक कच्चे माल की कीमतों में 8 से 10 प्रतिशत तक तेजी का असर तैयार ताले की कीमत पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के ताले इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि यहां लंबे समय से ताला निर्माण की परंपरा रही है और यहां से देशभर के साथ विदेशों में भी ताले भेजे जाते हैं.

अलीगढ़ में 5000 इकाइयां, 70-80 हजार कारीगर: जिला उद्योग केंद्र के उप आयुक्त बृजेश यादव के मुताबिक अलीगढ़ में लॉक और हार्डवेयर की करीब 5000 इकाइयां हैं. उन्होंने माना कि इन इकाइयों के सामने प्रमुख समस्या मेटल की कीमतों में लगातार बदलाव की है. उनके मुताबिक जिस समय कारोबारी को ऑर्डर मिलता है उस समय मेटल की कीमत अलग होती है और सप्लाई के समय कीमत बदल जाती है. इससे उद्यमियों को परेशानी होती है. बृजेश यादव के मुताबिक अलीगढ़ से लॉक और हार्डवेयर का सालाना करीब 1600 से 1800 करोड़ रुपये का निर्यात होता है. करीब 150 से 200 कंपनियां निर्यात के लिए सूचीबद्ध हैं.उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से मार्केटिंग डेवलपमेंट के तहत सब्सिडी, सैंपल और एयर फ्रेट जैसी सुविधाओं में सहायता दी जाती है.

कई स्टेप से होकर तैयार होते ताले (Photo Credit; ETV Bharat)

10 हजार करोड़ का सालाना कारोबार: जिला उद्योग केंद्र के अनुसार अलीगढ़ के लॉक एंड हार्डवेयर उद्योग का सालाना टर्नओवर करीब 10 हजार करोड़ रुपये है, और करीब 70 से 80 हजार कारीगर इस उद्योग से जुड़े हुए हैं. विभाग ने यह भी माना कि कच्चे माल की कीमत उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है. बंद इकाइयों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने की बात भी जिला उद्योग केंद्र ने कही है. वहीं विभाग के मुताबिक हर साल करीब 150 नई ताला इकाइयां पंजीकृत होती हैं.

कई स्टेप से होकर तैयार होते ताले (Photo Credit; ETV Bharat)

ODOP के तहत 7 करोड़ का ऋण: जिला उद्योग केंद्र के उप आयुक्त के मुताबिक ODOP योजना के तहत अलीगढ़ में करीब 7 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है. वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले में 1 साल में 2900 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 750 लोगों को लाभ मिला है. ये आंकड़ा बताता है कि लक्ष्य और लाभार्थियों की संख्या के बीच अभी बड़ा अंतर मौजूद है.

समाधान की दिशा में ये कदम? मेटल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की समस्या को देखते हुए जिला उद्योग केंद्र ने ODOP कॉमन फैसिलिटी सेंटर योजना के तहत मेटल बैंक की सुविधा की संभावना बताई है. बृजेश यादव के मुताबिक इसके लिए करीब 20 उद्यमियों का समूह बनाकर प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है. जिला उद्योग केंद्र को प्रस्ताव मिलने के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा. इसके अलावा सरदार वल्लभभाई पटेल योजना के तहत 50 से 100 एकड़ जमीन लेकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया की जानकारी भी विभाग ने दी है.

अलीगढ़ के प्राचीन ताले (Photo Credit; ETV Bharat)

लॉक म्यूजियम से ताला नगरी को पर्यटन से जोड़ने की तैयारी: जिला उद्योग केंद्र के मुताबिक नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से इस पर समन्वय किया जा रहा है. यदि लॉक म्यूजियम तैयार होता है तो इसे पर्यटन से जोड़ने की संभावना भी है. इससे अलीगढ़ की ताला निर्माण की ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने का अवसर मिल सकता है. वहीं अलीगढ़ के उद्यमियों को विदेशी भाषाओं की जानकारी देने के लिए AMU में फ्रेंच और रशियन भाषा के प्रशिक्षण की कवायद की जानकारी भी जिला उद्योग केंद्र ने दी है, ताकि विदेशी खरीदारों के साथ कारोबार करने में उद्यमियों को सुविधा मिल सके.

तालों पर होती कारीगरी (Photo Credit; ETV Bharat)

AI और स्मार्ट लॉक की तरफ बढ़ता उद्योग: जिला उद्योग केंद्र, बृजेश यादव का कहना है कि चीन में कुछ विशेष तरह के लॉक मजबूत प्रतिस्पर्धा देते हैं, लेकिन अलीगढ़ के पैडलॉक की गुणवत्ता की इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान है. यानी अलीगढ़ के सामने चुनौती केवल पारंपरिक ताले को बचाने की नहीं, बल्कि उसी अनुभव और निर्माण क्षमता को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की भी है.

चाबी सिर्फ ताले की नहीं, नीति की भी हो: अलीगढ़ के ताला उद्योग की कहानी केवल एक कारोबार के उतार-चढ़ाव की कहानी नहीं है. ये उस औद्योगिक पहचान की कहानी है जिसे शहर ने दशकों में बनाया है. अलीगढ़ का ताला आज भी देश और दुनिया के बाजार में मौजूद है, लेकिन अब उसे सिर्फ अपनी पुरानी पहचान के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता. अगर उद्योग को स्मार्ट लॉक, नई तकनीक, डिजाइन, गुणवत्ता और वैश्विक मार्केटिंग से जोड़ा गया तो यही पुरानी औद्योगिक विरासत नई अर्थव्यवस्था की ताकत बन सकती है. कारोबारियों की मांग भी यही है कि अलीगढ़ के ताले को केवल ‘धरोहर’ कहने के बजाय उसे आधुनिक उद्योग के रूप में विकसित करने की ठोस नीति बनाई जाए.





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