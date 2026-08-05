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छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन का दौर, सीपी बरार नाम से क्षेत्र रहा मशहूर, मराठाओं ने भी किया था शासन

अंग्रेजी शासन काल में छत्तीसगढ़ का दौर कैसा रहा.देखिए संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट

region famously known as CP Berar
छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन का दौर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 1:55 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपनी एक अलग पहचान रखता है. छत्तीसगढ़ में 14 राजवाड़े हुआ करते थे. एक राजवाड़ा होशंगाबाद में था. छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज 1854 से 1947 तक रहा इस दौरान कलचुरी राजाओं का शासन रहा. इन राजवाड़ों में कलचुरी राजा शासन करते रहे. लेकिन मार्गदर्शन या सलाह अंग्रेज देते थे. सन् 1818 से 1830 तक के काल को ब्रिटिश संरक्षण काल कहा जाता है.

मध्य जोन कहलाता था सीपी बरार
सन् 1861 से 1903 तक मध्य प्रांत के अंतर्गत यह क्षेत्र रहा. सन 1903 में अंग्रेजों ने निजाम से बरार लेकर नागपुर में मिला लिया तो यह सीपी बरार कहलाता था. सीपी बरार में छत्तीसगढ़ शामिल था. सन 1903 से लेकर सन 1955 तक सीपी बरार का एक भाग था. इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि "छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी राज 1854 से 1947 तक के काल को माना जाता है. वैसे भी छत्तीसगढ़ में प्राचीन इतिहास का बहुत ज्यादा महत्व है. क्योंकि मध्यकाल में छत्तीसगढ़ में कल्चुरियों का लंबे समय तक शासन था.

era of British rule in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी शासन का दौर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मराठाओं ने छत्तीसगढ़ में किया था शासन

इतिहासकार के मुताबिक 1741 में भास्कर पंत ने जब यहां पर आक्रमण किया था. उसके बाद मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी. इसके बाद 1757 से लेकर 87-88 तक बिम्बा जी भोसले का शासन रहा जो बिलासपुर के भोसले राजा परिवार का था. उसकी मृत्यु के पश्चात आनंदी बाई के बाद सूबा शासन स्थापित हुआ जो नागपुर के राजाओं के द्वारा छत्तीसगढ़ को एक प्रकार से ठेके में दिया जाता था.

era of British rule in Chhattisgarh
सीपी बरार नाम से क्षेत्र रहा मशहूर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीताबरडी के युद्ध के बाद 1818 में अंग्रेज का नियंत्रण नागपुर राज्य में हो गया था. इसके बाद छत्तीसगढ़ में एक अंग्रेजी सुपरिंटेंडेंट भेजा जाता था. सन् 1818 से 1830 तक के काल को ब्रिटिश संरक्षण काल कहा जाता है. दिसंबर 1853 तक राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजी राज में मिला लिया गया. चूंकि छत्तीसगढ़ भोसला राज के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का भी जिला कहलाया. कभी प्रांत कहलाया. इसे भी अंग्रेजीराज में मिला लिया जाता है. ब्रिटिश संरक्षण काल में अंग्रेजों ने रतनपुर से अपनी मुख्यालय रायपुर लाए थे और यहां से फिर अंग्रेजों का शासन चलता था- डॉ रमेंद्रनाथ मिश्र,इतिहासकार

छत्तीसगढ़ में कैसा था अंग्रेजी शासन का दौर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


अंग्रेजी राज में हुई क्रांति
हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में 1854 से अंग्रेजीराज शुरू हुआ. 1861 तक छत्तीसगढ़ प्रांत करके एक प्रशासनिक इकाई थी. उसके पहले जिला भी कहा जाता था. सन् 1861 से 1903 तक मध्य प्रांत के अंतर्गत यह क्षेत्र रहा. सन 1903 में अंग्रेजों ने निजाम से बरार लेकर नागपुर में मिला लिया तो यह सीपी बरार कहलाया. सीपी बरार में छत्तीसगढ़ शामिल था. सन् 1903 से लेकर सन् 1955 तक सीपी बरार का एक भाग था.

यहां पर हम विशेष रूप से देखते हैं कि अंग्रेजीराज के शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में क्रांतिवीर नारायण सिंह का उल्लेख मिलता है. सद्दाम की क्रांति का उल्लेख भी मिलता है. जिसमें उनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया था. 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी दी गई. 18 जनवरी 1858 को उनके 17 अनुयायियों को गिरफ्तार करके 22 जनवरी 1858 को उन्हें फांसी दी गई.




सन् 1858 के बाद से कुछ दिनों तक अंग्रेजों के काल में यह समय विराम का रहा. यहां पर खास करके रायपुर बिलासपुर और संबलपुर जिले 1905 तक रहा. उसके बाद 1905 में संबलपुर अलग होकर उड़ीसा में चला गया और उत्तर छत्तीसगढ़ में सरगुजा शामिल हो गया. 1 जनवरी 1906 को दुर्ग को जिला बनाया गया. प्रशासन की दृष्टिकोण से कमिश्नरी या चीफ कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इस प्रकार से अलग-अलग क्षेत्र बंटे हुए थे. मध्य प्रांत बरार में 15 राजवाड़े थे उसमें से 14 राजवाड़े छत्तीसगढ़ में थे. एक राजवाड़ा मकड़ई होशंगाबाद में था.

सरगुजा से बस्तर रायगढ़ से खैरागढ़ तक था. राजवाड़ा राजाओं का होता था लेकिन सलाह या मार्गदर्शन अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था. अंग्रेजों के शासनकाल में जो प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था. वह खालसा भूमि कहलाता था. जिसमें रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर का क्षेत्र था. जहां पर समय-समय में परिसीमन में बदलाव होते रहा. जिला तहसील मुख्यालय अलग-अलग पद होते गए इस प्रकार से राजस्व के अंतर्गत यह क्षेत्र आता रहा.

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