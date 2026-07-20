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झारखंड की वीडियोग्राफी टीम को शूटिंग के बहाने बिहार बुलाया, होटल में बुकिंग कर लाखों के उपकरण की चोरी

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में वीडियो शूटिंग टीम के साथ हुई चोरी का मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. झारखंड से आए प्रोफेशनल कैमरा क्रू को शूटिंग के लिए बुलाकर उनके 8 लाख रुपये से अधिक कीमत के उपकरण चुरा लिए गए. यह घटना 18 जुलाई को हुई, जिसके बाद पीड़ितों ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

झारखंड से आई शूटिंग टीम: झारखंड के रांची कल्याणपुर हटिया निवासी अमरजीत उरांव, करण महतो, पवन लाकड़ा और ज्योतिष कुमार समस्तीपुर पहुंचे थे. ये सभी झारखंड में प्रोफेशनल स्टूडियो चलाते हैं और बुकिंग मिलने पर विभिन्न जगहों पर शूटिंग के लिए जाते हैं. 15 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर प्री-बुकिंग की और 16 जुलाई को 5 हजार रुपये एडवांस यूपीआई से भेजे.

होटल पहुंचकर लुट गए उपकरण: 18 जुलाई को मोरया एक्सप्रेस से समस्तीपुर पहुंचने पर पवन कुमार दुबे नाम के व्यक्ति ने टीम को रिसीव किया और स्टेशन रोड के होटल में पहले से बुक दो कमरों में ठहराया. टीम के सदस्य फ्रेश होने के बाद उपकरण कमरे में रखकर बाहर नाश्ता करने गए. लौटने पर कमरा खाली मिला. कैमरा, ड्रोन, लेंस, गिंबल समेत कीमती सामान गायब था.

शूटिंग टीम ने दर्ज कराई शिकायत: पीड़ित तुरंत नगर थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी. थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि पीड़ितों से लिखित आवेदन मिल गया है. जांच चल रही है और साक्ष्यों की पड़ताल के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"इस मामले में पीड़ित से आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है. जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जाएगी."-अजीत कुमार, थानाध्यक्ष