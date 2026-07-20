ETV Bharat / state

झारखंड की वीडियोग्राफी टीम को शूटिंग के बहाने बिहार बुलाया, होटल में बुकिंग कर लाखों के उपकरण की चोरी

समस्तीपुर में अनोखी चोरी का मामला सामने आया है. शूटिंग के नाम पर बुलाकर रांची की वीडियोग्राफी टीम से 8 लाख रुपये के उपकरण चोरी.

THEFT IN SAMASTIPUR
रांची की वीडियोग्राफी टीम से चोरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 12:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर के स्टेशन रोड स्थित एक होटल में वीडियो शूटिंग टीम के साथ हुई चोरी का मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. झारखंड से आए प्रोफेशनल कैमरा क्रू को शूटिंग के लिए बुलाकर उनके 8 लाख रुपये से अधिक कीमत के उपकरण चुरा लिए गए. यह घटना 18 जुलाई को हुई, जिसके बाद पीड़ितों ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

झारखंड से आई शूटिंग टीम: झारखंड के रांची कल्याणपुर हटिया निवासी अमरजीत उरांव, करण महतो, पवन लाकड़ा और ज्योतिष कुमार समस्तीपुर पहुंचे थे. ये सभी झारखंड में प्रोफेशनल स्टूडियो चलाते हैं और बुकिंग मिलने पर विभिन्न जगहों पर शूटिंग के लिए जाते हैं. 15 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर प्री-बुकिंग की और 16 जुलाई को 5 हजार रुपये एडवांस यूपीआई से भेजे.

होटल पहुंचकर लुट गए उपकरण: 18 जुलाई को मोरया एक्सप्रेस से समस्तीपुर पहुंचने पर पवन कुमार दुबे नाम के व्यक्ति ने टीम को रिसीव किया और स्टेशन रोड के होटल में पहले से बुक दो कमरों में ठहराया. टीम के सदस्य फ्रेश होने के बाद उपकरण कमरे में रखकर बाहर नाश्ता करने गए. लौटने पर कमरा खाली मिला. कैमरा, ड्रोन, लेंस, गिंबल समेत कीमती सामान गायब था.

शूटिंग टीम ने दर्ज कराई शिकायत: पीड़ित तुरंत नगर थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी दी. थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि पीड़ितों से लिखित आवेदन मिल गया है. जांच चल रही है और साक्ष्यों की पड़ताल के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

"इस मामले में पीड़ित से आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है. जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कारवाई की जाएगी."-अजीत कुमार, थानाध्यक्ष

होटल स्टाफ पर शक: इस चोरी की अनोखी शैली देखकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. आशंका जताई जा रही है कि होटल के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है, क्योंकि कमरा लॉक था और बुकिंग भी पहले से हो चुकी थी. चोर ने पूरे प्लान के साथ काम किया.

सीसीटीवी और डिजिटल सबूत: पुलिस अब होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है. अज्ञात बुकिंगकर्ता का फोन नंबर, यूपीआई ट्रांजेक्शन डिटेल और अन्य साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिनके आधार पर चोरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. पेशेवर शूटिंग टीमों को ऐसे फर्जी बुकिंग से सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, जबकि पुलिस चोर की तलाश कर रही है.

ये भी पढ़ें-

बिहार में 13 किलोमीटर तक हाईटेंशन तार की चोरी, प्रशासनिक लापरवाही या संगठित खेल?

सावधान! क्या आप बिहार में कर रहे बिजली चोरी? NBPDCL ने दिखाई सख्ती, इतनी FIR दर्ज

TAGGED:

RANCHI BASED VIDEOGRAPHY
VIDEOGRAPHY TEAM IN SAMASTIPUR
रांची की वीडियोग्राफी टीम
BIHAR NEWS
THEFT IN SAMASTIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.