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एमसीबी में 20 फीट ऊंचे बिजली के खंभे से उपकरण गायब, कांग्रेस ने चोरी की जताई आशंका

कांग्रेस नेताओं ने सिटी कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

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20 फीट ऊंचे बिजली के खंभे से उपकरण गायब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
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एमसीबी: जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले NH-43 पर रात के समय अब अंधेरा हो जाता है, क्योंकि बैकुंठपुर की ओर से मनेंद्रगढ़ नगर पालिका सीमा तक डिवाइडर पर लगी कई स्ट्रीट लाइटों के अचानक गायब होने से सड़क पर अंधेरा हो गया है. लाइटें गायब होने के कारण प्रमुख मार्ग के कई हिस्से रात में अंधेरे में डूब जा रहे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है.संदिग्ध चोरी को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. पार्टी ने सिटी कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

20 फीट ऊंचे बिजली के खंभे से उपकरण गायब

कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने आरोप लगाया कि बैकुंठपुर की ओर से जहां NH-43 पर डिवाइडर शुरू होता है, वहां से लेकर नगर पालिका सीमा तक डिवाइडर पर लगे स्ट्रीट लाइट के उपकरण गायब हैं. ये लाइटें करीब 20 फीट ऊंचे पोल पर लगी थी. सामान्य तरीके से इन्हें निकालना संभव नहीं है, ऐसे में यह साफ है कि या तो लापरवाही हुई है या सुनियोजित तरीके से चोरी की गई है. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि रात में रोशनी न होने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है. तेज रफ्तार वाहनों के बीच अंधेरा दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है.

कांग्रेस ने चोरी की जताई आशंका (ETV Bharat)

CCTV रिकॉर्डिंग की जांच की मांग

कांग्रेस ने पुलिस और नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि NH-43 के संबंधित क्षेत्र में लगे CCTV रिकॉर्डिंग की जांच की जाए. ताकि यह पता चल सके कि लाइटें कब और किसने निकाली. पार्टी का कहना है कि NH-43 शहर का लाइफलाइन मार्ग है, यहां सरकारी संपत्ति का नुकसान होने के साथ-साथ आम नागरिकों की सुरक्षा भी खतरे में है.

बीजेपी ने भी उठाई जांच की मांग

भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशीष सिंह ने भी जांच पर सहमति जताते हुए कहा कि यदि किसी ने लाइटों को निकालकर उनका दुरुपयोग किया है तो उसे पकड़ा जाना चाहिए. शहर में प्रकाश व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है. जो लाइटें गायब हुई हैं उन्हें तत्काल दोबारा लगवाया जाए ताकि आम लोगों को रात में परेशानी न हो. मनेंद्रगढ़ से गुजरने वाला NH-43 रोजाना हजारों वाहनों की आवाजाही का मार्ग है. डिवाइडर पर लगी स्ट्रीट लाइटें रात के समय यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाती हैं.

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