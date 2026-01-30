ETV Bharat / state

जोधपुर में फैक्ट्री खोलने की फिराक में थे तस्कर, एनसीबी ने किया खुलासा, उपकरण जब्त

जोधपुर: जिले सहित पूरे समूचे पश्चिम राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोग अब अफीम डोडे से ज्यादा एमडी ड्रग की सप्लाई में जुट गए हैं. इसकी एक वजह यह है कि इसका निर्माण भी खुद कर लेते हैं और बाजार में बिक भी जाती है, कहीं से लाना नहीं पड़ता है. हाल ही में जोधपुर एनसीबी द्वारा पकड़े गए चार तस्करों के मामले की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि वे जोधपुर के आसपास ही एक बड़ी फैक्ट्री जो एक तरह की प्रयोगशाला होती है, लगाने की तैयारी में थे, जिससे प्रतिदिन 200 किलो एमडी ड्रग का उत्पादन हो सके.

एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि जोधपुर में सोयला रोड पर एक फॉर्म हाउस पर छापा मारकर तस्करों की निशानदेही पर छापा मारा गया. जहां से 200 किलोग्राम मेफेड्रोन उत्पादन क्षमता वाले उपकरण जब्त किए गए, जिनका इस्तेमाल अवैध मादक पदार्थों के बाजार में वितरण के लिए लगभग 200 किलोग्राम एमडी बनाने के लिए किया जाना था. एनसीबी जोधपुर द्वारा शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार कार्यवाही में एनसीबी जोधपुर ने बोरोसिलिकेट जार, बोरोसिलिकेट कांच की ट्यूब, एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर, एक औद्योगिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिरर और सिंथेटिक ड्रग्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली अन्य संबंधित वस्तुओं सहित विभिन्न प्रयोगशाला और औद्योगिक उपकरण जब्त किए.

