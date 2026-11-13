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बस्तर में आदिवासी बनाम विकास वाली सियासत का समीकरण, पीएम मोदी के दावे पर राहुल गांधी की चुनौती वाली राजनीति

रायपुर : छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र के समीकरण त्याग बलिदान और विकास वाली राजनीति की कई नई परिभाषा लिख रहा है. जिसने दीपावली के बाद छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति को नए मुद्दों के साथ खड़ा कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली मनाने के लिए बस्तर के सुरक्षा कैंप पहुंचे. वहां पर उन्होंने जो बातें कही और उसके जो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव नहीं होने के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीतिक माहौल को इस राजनीतिक गुणा गणित के फायदे नुकसान के दायरे में खड़ा करके बयान देना शुरू कर दिया है.

एक तरफ कांग्रेस पीएम मोदी के दिमागी नक्सल और पीएम मोदी के बस्तर दौरे पर किए गए दावों पर चुनौती दे रही है.तो दूसरी तरफ जनजाति गौरव दिवस गौरव दिवस के लेकर राज्य के दौरे पर आ रहीं स्मृति इरानी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है. बैज के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी का सबसे बड़ा और खतरनाक चेहरा देख रही है. जो भाजपाई छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर से लेकर सरगुजा तक आदिवासियों पर जुल्म ढा रहे हैं, उनके जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के पैरों में रौंद रहे हैं, वही लोग रायगढ़ के धरमजयगढ़ में जाकर जनजाति गौरव दिवस का ढोंग रच रहे हैं.

2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हुए थे, जिनको लेकर के जेएनयू के कैंपस में जश्न मनाया गया था. किस संस्था ने इस जश्न को मनाया था वह भी नेहा बोरा की ही संस्था थी. सैनिकों के मारे जाने पर जश्न मनाने वाले पार्टी करने वाले यह नक्सलियों और आतंकियों के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं यह उसके पैरों कर हैं और उसके पैरों कर राहुल गांधी है यह किस डिबेट की बात करते हैं- संतोष पाण्डेय,प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी

किस मुंह से कांग्रेस के लोग इस बात की चर्चा करते हैं. वी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हुए अभी वर्तमान में नक्सली का साथ देकर सलवा जुड़ूम का इन्होंने विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी नक्सलियों की पक्षधर रही है.नेहा बोरा यू मार्क्सवादी लेनिन से जुड़ी है उनके प्रोटेस्ट में राहुल गांधी की सिर्फ शामिल नहीं हुए बल्कि कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चले हैं. नेहा बोरा आईएएसए की सदस्य हैं. यह कौन हैं इसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है. बाटला हाउस एनकाउंटर में जो आतंकवादी मारे गए थे उनके समर्थन में जुलूस निकालने वाली यहीं थी, जिनके साथ राहुल गांधी कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे. ये ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़े थे.

राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद आदिवासी संरचना और नक्सली व्यवस्था को लेकर कांग्रेस की अतीत वाली संरचना पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति में कभी छत्तीसगढ़ और आदिवासियों का विकास रहा ही नहीं है. संतोष पांडे ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी देश द्रोहियों के साथ खड़ी दिखती है. संतोष पांडे ने कहा कि राज बब्बर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ आए तो इन्होंने नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा था. बंदूक और बम के जोर पर आदिवासियों की हत्या करने वाले उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वाले क्रांतिकारी हैं.

छत्तीसगढ़ में मुद्दे की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अक्सर आदिवासी मुख्यमंत्री का और राष्ट्रपति की बात उठाती रहती है. छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर आदिवासी समीकरण और आदिवासी मुख्यमंत्री के बदौलत छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले एजेंडे में होता है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विकास के लिए संकल्पित है. और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है. उनका आरोप भी यही रहा है कि कांग्रेस को जब भी सत्ता मिली है आदिवासियों के साथ सिर्फ भेदभाव किया गया है. भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समीकरण को सबसे ऊपर रखकर इस कार्ड को इसलिए भी खेल रही है कि आदिवासी समीकरण का सबसे मजबूत आधार सरगुजा और बस्तर डिवीजन में है. यहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कार्ड के बदौलत मजबूत स्थिति में रहती है तो उसके लिए 2028 फतेह का फार्मूला आसान हो जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती से कहा था कि 31 मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे. यही वजह है इच्छा शक्ति मजबूत होने के कारण हमने नक्सलवाद को समाप्त किया है. आज नक्सलवाद खत्म हुआ है. बस्तर की जनता भी यही चाहती थी और अब बस्तर का विकास होगा. कांग्रेस या राहुल गांधी जिस आदिवासी राजनीति और आदिवासियों के हितैषी होने की बात करते हैं उनके लिए कभी उनके सम्मान में भी खड़े ही नहीं हुए- विष्णुदेव साय,सीएम छग

मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल पर निर्णायक लड़ाई की इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए तारीख तय कर दी थी. 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त होगा. इसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को भारतीय जनता पार्टी ने ही लिया था.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा इस मामले में कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी की गई टिप्पणी सिर्फ बकवास है. वह बेवजह का प्रलाप कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की जो लड़ाई हमने लड़ी है उस लड़ाई को लड़ने की हिम्मत कभी कांग्रेस ने जुटाई ही नहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सुरक्षा बलों को हिम्मत दी, जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने लड़ाई लड़ी, इस तरह की हिम्मत और राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी कांग्रेस के लोग दिखाए ही नहीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेंट्रल रिज़र्व फोर्स के जवानों के मारे जाने और उसे पर नामदारो की आंखों में आंसू नहीं होने वाले बयान ने पूरे कांग्रेस की राजनीति मैं हलचल मचा दी. आदिवासी राजनीति के जिस फॉर्मूले को लेकर दोनों राजनीतिक दल बस्तर की मजबूत बुनियाद और आदिवासी वोट बैंक में अपनी पकड़ चाहते हैं उसका यह फार्मूला कांग्रेस के लिए भी बयानों में बहुत बड़ा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वह इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं कि विदेश की फंडिंग किसे आती है. बात छत्तीसगढ़ में बस्तर की थी तो संभव है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति भी बयानों को लेकर मजबूत हो गई और उसमें राहुल गांधी के बयानों पर खुली चुनौतियों के लिए बीजेपी की तरफ से पूरी पार्टी ही बयान देने उतर आई. वहीं आदिवासी राजनीति पर कांग्रेस बीजेपी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रही है.

मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती देता हूं,हमसे खुले मंच पर आकर बात कर ले.इसके बाद यह साफ हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और विदेश से पैसा किसका आ रहा है- राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा

बस्तर में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने और अपने भाषण में दिमागी नक्सलवाद और विदेशी फंडिंग के मामले को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे दी. राहुल गांधी ने कहा कि जवानों के सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो जवानों ने यह समझ लिया था कि वह झूठ बोल रहे हैं.

देश में नक्सली हमले हो जाते थे लेकिन हमारे जवानों के हाथ बांधे रखते थे. हमारे सिक्योरिटी फोर्सज को रोका जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेज को हर निर्णायक निर्णय लेने के लिए आजादी दी.हम बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, किसी मां की गोद सूनी ना हो,कोई परिवार अपाहिज ना हो. कोई बच्चा हथियार उठाकर हिंसा की राह पर न निकले - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 47 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब 1 साल में सीआरपीएफ के एक भी जवान को ड्यूटी के दरमियान जान नहीं गवानी पड़ी है. यह देश के दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है यह आपके शौर्य साहस और संयम की जीत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे सुरक्षा बल और पुलिस के जवान विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहे यह उसे कर्तव्य परायणता की जीत है जो आज बस्तर को मिली है सफलता के लिए सही नियत और सही नीतियां आवश्यक हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमने एक के बाद एक कड़े निर्णय लिए हैं कई ऐसे कदम भी उठाए गए हैं जो आज तक लोगों की जानकारी में नहीं है.

बस्तर में मोदी की ललकार बस्तर में सुरक्षा वालों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2010 में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और तब नामदारों की आंखों से आंसू नहीं निकले थे.तब की सरकारों ने इस लाइलाज बीमारी बात कर छोड़ दिया गया था और इस बात को स्वीकार कर लिया गया था कि नक्सलवाद ऐसे ही चलता रहेगा. गोलियां चलेगी सिपाही मारेंगे, नागरिक पीटेंगे. मोदी ने कहा कि इसके लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी इस देश में थी उसे कमी को साल 2014 में खत्म करने का काम किया गया.आपने इस प्रधान सेवक को मां भारती की सेवा का अवसर दिया और हमने देखा है 2014 के बाद हालत भी बदलने लगे हैं.आंकड़े भी बदलने लगे हैं हमने हमेशा नक्सलियों से ज्यादा संख्या में जवानों के मारे जाने की चर्चा की है.

नरेंद्र मोदी ने देश की सेवा में शहीद हुए सिपाहियों का जिक्र किया और नामदार की राजनीति को उठा दिया. संभव है कांग्रेस इस मुद्दे को दबाने नहीं देती और यही वजह है कि बस्तर के विकास वाली सियासत आदिवासी राजनीति और देश की सुरक्षा के दूसरे मापदंडों के साथ नए राजनीतिक समीकरण को बढ़ाने में खड़ी हो गई है.

यह आदिवासियों के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि उनके शोषण पर पर्दा डालने का राजनीतिक पाखंड है. इसी रायगढ़ जिले के तमनार में आदिवासी हितों को जबरिया कुचला गया, अपने संसाधनों को बचाने प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों को बर्बरता पूर्वक पीटा गया, बिना ग्रामसभा की सहमति के तारा कोल ब्लॉक और पवित्र नंदराज पर्वत अडानी को सौंपना, वनाधिकार पट्टों को रोकना और हजारों आदिवासियों के लोकतांत्रिक विरोध को कुचलना इस सरकार की तानाशाही फितरत को बेनकाब करता है.





'बीजेपी ने आदिवासियों की छीनी जमीन'

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही अडानी और पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए आदिवासियों के फेफड़ों यानी हसदेव अरण्य, नंदराज पर्वत, बैलाडीला, तारा कोल ब्लॉक और तमनार में अंधाधुंध वनों की कटाई की जा रही है. बिना ग्रामसभा की अनुमति के तानाशाही तरीके से आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है. पोलावरम और बोधघाट परियोजना के विस्थापितों, पीड़ितों और प्रभावितों से बात करने की बजाय उनके विरोध को लाठी-डंडों से कुचला जा रहा. बिना पुनर्वास और बिना उचित मुआवजे के कॉरपोरेट घरानों को जमीनें सौंपी जा रही हैं.

बीजेपी के डबल इंजन सरकार में आदिवासियों की आजीविका का मुख्य आधार महुआ, तेंदूपत्ता, इमली और लघु वनोपज संकट में है. नदियां प्रदूषित हो रही हैं और वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास उजड़ रहा है, जिससे पूरा आदिवासी समाज हाशिए पर धकेला जा रहा है. पिछली कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में पेसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया, तेंदूपत्ता संग्रहण और लघु वनोपजों की खरीदी बढ़ाई, और लोहंडीगुड़ा में टाटा प्रभावित आदिवासियों को उनकी जमीन वापस लौटाई थी. इसके विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन को उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रख रही है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ छग

















आदिवासी राजनीति पर कांग्रेस का बयान

समान नागरिक संहिता को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है. पार्टी यह भी कह रही है कि इसमें आदिवासी समाज का भला नहीं होगा. अब आदिवासी वाले जी राजनीति को कांग्रेस ने उठाया है इसे और कितना बाल नए प्रदेश प्रभारी के आने के बाद मिलेगा. इसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं. लेकिन एक बात तो स्पष्ट है इसमें कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और इसकी सियासत को और मजबूत करेगी, यह अभी से तय है.छत्तीसगढ़ के लिए जो बातें लगातार कही जाती हैं उसी आधार को और मजबूत करने में कांग्रेस जुटी है. छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है. जल जंगल और जमीन की पूरी प्रकृति के रक्षक के तौर पर इस समुदाय को जाना जाता है. राज्य के विकास के लिए आदिवासी समाज की विकास जरूरी है. रक्षक समाज की सियासत का जो रंग काग्रेस लेकर चल रही है उसमें कांग्रेस की कितनी रक्षा होगी यह सबसे बड़ा सवाल है.



कांग्रेस का आदिवासी वोट बैंक प्लान

बीजेपी छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब जाति वाली राजनीति का बयान देती है तो लगातार यही कहा जाता है कि हमने आदिवासी समाज के लोगों को सीएम बनाया है. देश की पहला आदिवासी राष्ट्रपति बीजेपी ने दिया है. देश की राजनीति छत्तीसगढ़ में कितना चलेगी यह अलग है लेकिन आदिवासी वाली राजनीति का तोड़ कांग्रेस ने निकाला है. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दीपक बैज हैं. वहीं नए प्रदेश प्रभारी सुखदेव भगत आदिवासी समाज से आते हैं. सुखदेव भगत को आदिवासी राजनीति को साधने की जिम्मेदारी मिली है जिसकी मजूबत वजह उनका पडो़सी राज्य झारखंड से होना है, और उसी समुदाय से जुड़े होने की बात भी है. सरगुजा अंचल से सटे झारखंड के होने कारण क्षेत्रीय राजनीति के दबदबे का असर पड़ेगा. कांग्रेस इस बात को मानकर चल रही है. आदिवासी समीकरण को साधने के लिए जो राजनीति शुरु हुई है उसने जनजातीय गौरव दिवस पर जनजाति और आदिवासी गौरव को लेकर भी चर्चा शुरु कर दी है.

आदिवासियों का हक छीन रही है बीजेपी : कांग्रेस (Etv Bharat)

आदिवासी गौरव दिवस पर भी उठाए सवाल



आदिवासी गौरव दिवस को लेकर कांग्रेस संचार मीडिया के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आदिवासी अपने को जनजाति मानने को तैयार नही है. लेकिन बीजेपी जबरन उनको जनजाति कह रही है.आदिवासी गौरव दिवस को बीजेपी ने नहीं मनाया. अब जनजातीय गौरव दिवस को बनाने जा रही है. आदिवासियों की पहचान को खत्म करने वाली आदिवासियों की अस्मिता को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से आदिवासी गौरव दिवस को मनाने जा रही है. यह बड़ा सवाल है.

यहां के लोग आदिवासी कहलाना पसंद करते हैं. आदिवासी समाज का कहना है कि हमें जनजातीय वनवासी ना कहें. बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पर यह सब कुछ किया जा रहा है. विश्व आदिवासी दिवस का यह विरोध करते हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी समाज यह मानता है कि वह उनके आदर्श हैं और उनकी जयंती आदिवासी गौरव दिवस के रूप में ही मनाया जाए. क्या भारतीय जनता पार्टी यात्रा करके बताएगी कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर वह कब्जा नहीं होने देगी - सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेशाध्यक्ष,कांग्रेस संचार मीडिया

आदिवासी राजनीति पर कांग्रेस (Etv Bharat)

पीएम मोदी के दौरे से बस्तर का बुनियादी आधार होगा मजबूत



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली में सुरक्षा बलों के साथ बस्तर में दीपावली मनाएं, उस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक दुर्गेश भटनागर ने कहा कि राजनीति में इस तरह के बयान आते ही है. राहुल गांधी को अपने राजनीतिक निहतार्थ दिख रहे होंगे. इसी आधार पर उन्होंने टिप्पणी की है. लेकिन मैं इस पहलू पर नहीं जाना चाहता. दीपावली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर जाकर के जिस तरीके से दीपोत्सव मनाने का काम किया है मैं मानता हूं यह बस्तर के विकास की बुनियादी आधार को मजबूत करने का काम करेगा. दुर्गेश भटनागर ने कहा कि इसका एक सबसे मजबूत पक्ष यह भी है कि चूंकि यह नक्सली मुक्त पहली दीपावली थी. ऐसे में राज्य नेतृत्व के बड़े लोगों को बस्तर जाकर के नक्सल मुक्त दीपावली मनाना चाहिए था हालांकि यह मेरे निजी विचारों का मामला है.

'विकास की उम्मीद जगी'

दुर्गेश भटनागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ बस्तर और नक्सल समाप्ति के लिए पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ने वाले वैसे जवान जो इस नक्सल को खत्म करने में अपनी महती भूमिका अदा किए हैं. बस्तर का वह हर नागरिक जो दशकों तक नक्सल के इस दर्द को झेला है. नक्सल पी़डा के उसी डर में जिया है. और बस्तर की वह लोग जिन्होंने नक्सलवाद के नाम पर अपने लोगों को खोया है. उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सुकून की बात है. क्योंकि जिस दर्द के साए में यह लोग रह रहे थे इन लोगों को विकास की एक उम्मीद जुड़ी है यह मैं मानता हूं.

पीएम मोदी ने बस्तर को माना चुनौती

प्रधानमंत्री ने बस्तर के विकास को एक चुनौती के रुप में लिया है. सड़क के विकास की बात हो, शिक्षा के विकास की बात हो, स्वास्थ्य के विकास की बात हो यह बस्तर में होगा पीएम ने मंच से कहा है. बस्तर को आज विकास की जरुरत है और पीएम मोदी ने बस्तर के विकास की ही बात कही है. उन्होंने कहा कि राजनीति विकास की है और बात विकास की हो रही है यह बस्तर के लिए बड़ी बात है. राजनीति में अपने फायदे का गुणा गणित हर जगह हर बात लगाया जाता है.

छत्तीसगढ़ के सियासी समीकरण में आदिवासी और बस्तर वाली राजनीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बहस की चुनौती जो राहुल गांधी ने दी है उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात की चुनौती देने लगी है कि राहुल गांधी और उनके समर्थकों ने क्या किया है. दरअसल आदिवासी समीकरण के जिस राजनीति और उसके मजबूत वजूद के साथ बीजेपी अपना राजनीतिक आधार खड़ा करना चाहती है उसके पीछे सरगुजा और बस्तर अंचल की वह सभी आदिवासी सीट हैं. जिस पर बीजेपी अपना कब्जा चाहती है- दुर्गेश भटनागर,वरिष्ठ पत्रकार

दुर्गेश भटनागर के मुताबिक 2018 के चुनाव में जिस तरीके से सरगुजा संभाग की सभी 14 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी, वो आदिवासी समीकरण के कमजोर होते राजनीतिक पकड़ का परिणाम था. बीजेपी उस पर अपना मजबूत आधार रखना चाहती है इसलिए आदिवासी समीकरण के किसी मुद्दे को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती है.बस्तर की बुनियाद को भी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही मजबूती के साथ रखना चाहती है क्योंकि नक्सली समाप्ति का पूरा श्रेय बीजेपी की झोली में रहे.यह उसका चुनावी और राजनीतिक एजेंडा है. छत्तीसगढ़ में चुनाव तो नहीं है लेकिन राजनीति ने मुद्दे को जिस तरीके से चुना है निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की सियासत कुछ इस मजमून के साथ मजबूत हुई है.





बयान वाली राजनीति और जीत-हार का समीकरण

छत्तीसगढ़ में जीत हार के समीकरण में सरगुजा और बस्तर की राजनीति का सबसे ज्यादा असर रहा है. 2028 में देश में मोदी के बहुत मजबूत लहर के बाद भी छत्तसीगढ़ में सरकार बनी. इसकी बड़ी बजह छत्तीसगढ़ में अदिवासी समाज के वोट का बीजेपी के साथ से अलग हटना था. बीजेपी वोट के हटने के राजनीति कारण और उसकी समीक्षा के अलग तथ्य और साक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह तय है कि बस्तर और सरगुजा में जिसकी जीत होगी छत्तीसगढ़ की गद्दी पर वही काबिज होगा. बस्तर का राजनीतिक समीकरण क्या रह है और कैसे बदला है उसका एक समीकरण यह भी है.



बस्तर ने दिलाई सत्ता की चाबी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)









सरगुजा अंचल

सरगुजा में बीजेपी आज के समय में मजबूत स्थिति में है. 2018 के चुनाव में सभी 14 सीटों को कांग्रेस ने जीता था. 2023 के चुनाव में बीजेपी ने इस संभाग पर फिर से कब्जा कर लिया. जनता ने बीजेपी की नीति पर भरोसा करते हुए फिर से उनको सभी सीटें दी. आदिवासी समीकरण के गठजोड़ का यह तानाबाना बुहत बड़ा रहा है. 2018 में कांग्रेस की जीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव की भूमिका बहुत खास थी. राजनीतिक समीक्षक यह मानते हैं कि 2018 का चुनाव परिणाम उन्हीं के नाते उस अंचल से इतना बेहतर निकला था. 2023 के चुनाव में कांग्रेस के भीतर के गतिरोध और मतभेद इस अंचल में कांग्रेस के हार का कारण बना था. हालांकि जिस समीकरण के साधने की कोशिश दोनों राजनीतिक दलों के तरफ से चल रही है उसमें सरगुजा अंचल की सियासत और उसका परिणाम सरकार के बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा. चुनावी इतिहास के देखें तो 2018 में जो राजनीतिक परिणाम था वह 2023 में पूरी तरह बदल गया.

सरगुजा का चुनावी समीकरण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



आदिवासी राजनीति में अध्यक्ष वाला दांव

छत्तीसगढ़ में राजनीति के केन्द्र में एक बात चर्चा में है. भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बस्तर अंचल से ही अपने प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी दे रखी है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बस्तर से आते हैं. कांग्रेस ने दीपक बैज को अध्यक्ष की कमान दे रखी है. वहीं बीजेपी ने भी किरण सिंह देव को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रखी है. हालांकि राजनीति तौर पर बस्तर के परिणाम वाली राजनीति को समझे तो बस्तर की सभी सीटें जीत कर बीजेपी अगली पंक्ति में बैठी है. 2024 में एक और बड़ा परिणाम आया कि 2019 में जिस बस्तर लोकसभा सीट को बीजेपी हार गई थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे जीत गई. कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दीपक बैज को टिकट नही दिया. कांग्रेस के हार का एक कारण बना लेकिन बीजेपी जीत गई. हालांकि आदिवासी राजनीति पर बीजेपी और कांग्रेस के गुणा गणित का समीकरण बस्तर और सरगुजा में बदला बहुत तेजी से है.

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