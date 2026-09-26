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अब इन कर्मचारियों का भी कटेगा ईपीएफ, अनहोनी होने पर पत्नी और दो बच्चे पेंशन के होते हैं हकदार

शिमला: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है. EPFO के तहत वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. नया प्रावधान 17 सितंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा. वेतन सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकेंगे, जो अब तक निर्धारित वेतन सीमा के कारण इस सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए पंजाब-हिमाचल प्रदेश जोन के प्रभारी एवं अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने इस बदलाव की बारीकी से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नई वेतन सीमा से कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. इससे कर्मचारियों के भविष्य पर क्या असर होगा. इस दौरान उन्होंने EPFO की विभिन्न योजनाओं, पात्रता और कर्मचारियों के पंजीकरण से जुड़े पहलुओं पर भी जानकारी साझा की.

कितनी सैलरी तक मिलेगा नए नियमों का लाभ (ETV Bharat)

कितनी सैलरी तक मिलेगा नए नियमों का लाभ

ईपीएफओ ने वेतन सीमा की बढ़ी हुई वेतन सीमा कब से प्रभावी होगी और किन कर्मचारियों को इसका लाभ होगा? इसे लेकर अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने कहा कि जो भारत सरकार ने पीएफ सैलरी की लिमिट में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. 2014 से सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए थी. इस दौरान विभिन्न राज्यों में मिनिमम वेजेस बढ़ गए हैं. ऐसे में 15 हजार से अधिक की ज्वाइनिंग सैलरी पर आने वाले कर्मचारी पीएफ मेंबर बनने के लिए बाध्य नहीं थे. सरकार ने इस चीज को समझते हुए 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के दिन से इस लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया. इसके बाद ज्वाइनिंग के समय 25 हजार तक की सैलरी वाले कर्मचारियों का पीएफ मेंबर बनना अब अनिवार्य हो गया है. इससे 15 हजार से 25 हजार की सैलरी वाले कर्मचारियों को 17 सितंबर से पीएफ का लाभ मिलेगा.

अब वास्तविक सैलरी पर कटेगा पीएफ

राजीव बिष्ट ने कहा कि '15 से 25 हजार तक की सैलरी के भीतर ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी सरकार के नए फैसले का लाभ मिलेगा. साथ ही वर्तमान में 15 से 25 हजार तक सैलरी लेने वाले पुराने कर्मचारियों को भी इसका लाभ होगा. 15 हजार से 25 हजार की सैलरी ले रहे कर्मचारियों का पीएफ अभी 15 हजार पर ही कट रहा था, लेकिन 17 सितंबर से ऐसे कर्मचारियों का पीएफ भी उनकी वास्तविक सैलरी पर ही कटेगा. इससे उनके पीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी होगी.' उदाहरण के लिए 25000 का 12 प्रतिशत यानी ₹3000 हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में जाएगा. यानी हर माह कटने वाला 1800 का अंशदान बढ़कर 3000 हजार हो जाएगा.'

दायरा बढ़ने से 96,244 को मिलेगा अभी लाभ

हिमाचल में इस समय 8,664 संस्थान ईपीएफ जमा कराते हैं. इन संस्थानों में 3,36,759 कर्मचारियों का वतर्मान में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आता है. 8664 संस्थानों में 15 से 25 हजार की सैलरी के बीच आने वाले कर्मचारियों का तुरंत ईपीएफ एक्सटेंड होगा. दूसरा इनके यहां जो भी नया कर्मचारी 25 हजार तक ज्वाइन करेगा, वो भी ईपीएफ का मेंबर बनेगा. राजीव बिष्ट ने कहा कि 'हिमाचल में वर्तमान में 96,244 कर्मचारी 15 हजार रुपये प्रतिमाह की वेतन सीमा पर योगदान कर रहे हैं. ऐसे में वेतन सीमा को 25 हजार रुपये किए जाने के बाद इन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.'



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