ETV Bharat / state

अब इन कर्मचारियों का भी कटेगा ईपीएफ, अनहोनी होने पर पत्नी और दो बच्चे पेंशन के होते हैं हकदार

EPFO की वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 हुई. वास्तविक सैलरी पर PF कटेगा, जिससे पेंशन, भविष्य निधि में इजाफा होगा. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.

वास्तविक सैलरी पर PF कटने से जिससे पेंशन, भविष्य निधि में इजाफा होगा
वास्तविक सैलरी पर PF कटने से जिससे पेंशन, भविष्य निधि में इजाफा होगा (GETTY IMAGE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 3:42 PM IST

|

Updated : September 26, 2026 at 3:47 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में बड़ा बदलाव किया है. EPFO के तहत वेतन सीमा को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. नया प्रावधान 17 सितंबर 2026 से प्रभावी माना जाएगा. वेतन सीमा बढ़ने से बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकेंगे, जो अब तक निर्धारित वेतन सीमा के कारण इस सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था से बाहर थे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए पंजाब-हिमाचल प्रदेश जोन के प्रभारी एवं अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने इस बदलाव की बारीकी से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नई वेतन सीमा से कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा. इससे कर्मचारियों के भविष्य पर क्या असर होगा. इस दौरान उन्होंने EPFO की विभिन्न योजनाओं, पात्रता और कर्मचारियों के पंजीकरण से जुड़े पहलुओं पर भी जानकारी साझा की.

कितनी सैलरी तक मिलेगा नए नियमों का लाभ (ETV Bharat)

कितनी सैलरी तक मिलेगा नए नियमों का लाभ

ईपीएफओ ने वेतन सीमा की बढ़ी हुई वेतन सीमा कब से प्रभावी होगी और किन कर्मचारियों को इसका लाभ होगा? इसे लेकर अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने कहा कि जो भारत सरकार ने पीएफ सैलरी की लिमिट में महत्वपूर्ण बदलाव किया है. 2014 से सैलरी लिमिट 15 हजार रुपए थी. इस दौरान विभिन्न राज्यों में मिनिमम वेजेस बढ़ गए हैं. ऐसे में 15 हजार से अधिक की ज्वाइनिंग सैलरी पर आने वाले कर्मचारी पीएफ मेंबर बनने के लिए बाध्य नहीं थे. सरकार ने इस चीज को समझते हुए 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस के दिन से इस लिमिट को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया. इसके बाद ज्वाइनिंग के समय 25 हजार तक की सैलरी वाले कर्मचारियों का पीएफ मेंबर बनना अब अनिवार्य हो गया है. इससे 15 हजार से 25 हजार की सैलरी वाले कर्मचारियों को 17 सितंबर से पीएफ का लाभ मिलेगा.

अब वास्तविक सैलरी पर कटेगा पीएफ

राजीव बिष्ट ने कहा कि '15 से 25 हजार तक की सैलरी के भीतर ज्वाइन करने वाले नए कर्मचारियों को भी सरकार के नए फैसले का लाभ मिलेगा. साथ ही वर्तमान में 15 से 25 हजार तक सैलरी लेने वाले पुराने कर्मचारियों को भी इसका लाभ होगा. 15 हजार से 25 हजार की सैलरी ले रहे कर्मचारियों का पीएफ अभी 15 हजार पर ही कट रहा था, लेकिन 17 सितंबर से ऐसे कर्मचारियों का पीएफ भी उनकी वास्तविक सैलरी पर ही कटेगा. इससे उनके पीएफ योगदान में भी बढ़ोतरी होगी.' उदाहरण के लिए 25000 का 12 प्रतिशत यानी ₹3000 हर महीने आपके पीएफ अकाउंट में जाएगा. यानी हर माह कटने वाला 1800 का अंशदान बढ़कर 3000 हजार हो जाएगा.'

दायरा बढ़ने से 96,244 को मिलेगा अभी लाभ

हिमाचल में इस समय 8,664 संस्थान ईपीएफ जमा कराते हैं. इन संस्थानों में 3,36,759 कर्मचारियों का वतर्मान में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन आता है. 8664 संस्थानों में 15 से 25 हजार की सैलरी के बीच आने वाले कर्मचारियों का तुरंत ईपीएफ एक्सटेंड होगा. दूसरा इनके यहां जो भी नया कर्मचारी 25 हजार तक ज्वाइन करेगा, वो भी ईपीएफ का मेंबर बनेगा. राजीव बिष्ट ने कहा कि 'हिमाचल में वर्तमान में 96,244 कर्मचारी 15 हजार रुपये प्रतिमाह की वेतन सीमा पर योगदान कर रहे हैं. ऐसे में वेतन सीमा को 25 हजार रुपये किए जाने के बाद इन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.'

दिसंबर में सामने आएगी संख्या की पूरी जानकारी

ईपीएफ में अंशदान बढ़ने से क्या भविष्य में कर्मचारियों की संख्या और बढ़ेगी? इसपर राजीव बिष्ट ने कहा कि अभी तक वेज सीलिंग का दायरा बढ़ाने के बाद ईपीएफ में अंशदान करने वाले कर्मचारियों की संख्या तो बढ़ेगी. इनकी संख्या कितनी बढ़ी है इसका असली पता सितंबर में एसीआर बढ़ने के बाद दिसंबर में चलेगा.

पत्नी को आजीवन पेंशन का लाभ

अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने ईपीएफओ की ओर से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि 'पहले कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में अपनी सैलरी का 12 प्रतिशत 58 साल तक जमा करते हैं, जिस पर ब्याज़ भी लगता है. शादी, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल इमरजेंसी के समय जरूरत पड़ने पर इससे पैसा भी निकाला जा सकते हैं. साथ ही ईपीएफ मेंबर्स के खाते में 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन एंपलॉयर का होता है. एंपलॉयर के 12 प्रतिशत का 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है और 8.33 प्रतिशत शेयर ईपीएस यानी पेंशन में जाता है.'

राजीव बिष्ट ने कहा कि ईपीएस स्कीम का मेंबर बनने पर सबसे बड़ा फायदा कर्मचारी और उसके परिवार को होता है. किसी दुर्घटना के बाद पत्नी को इससे आजीवन पेंशन मिलती हैं और इसके साथ दो बच्चे भी 25 साल तक पेंशन के हकदार हो जाते हैं, इसलिए पीएफ का मेंबर बने रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ईपीएएफ खाते से पूरा पैसा निकालने पर मेंबरशिप खत्म हो जाती है. पैसा निकालने से परिवार का सुरक्षा कवच हट जाता है. इसके साथ ईपीएफ मेंबर्स के लिए एम्पलाइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम भी है. इसमें ईपीएफ मेंबर की सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली को इंश्योरेंस का भी लाभ मिलता है.

जितनी ज्यादा सर्विस पेंशन का उतना अधिक लाभ

ईपीएस के लिए कितनी साल की सर्विस जरूरी है? अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त राजीव बिष्ट ने कहा कि इसके लिए 10 साल की सर्विस अनिवार्य है. अगर किसी की 10 साल से कम की सर्विस है तो वो पेंशन के लिए पात्र नहीं है. 10 साल से ऊपर की सर्विस करने पर कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र हो जाता है. 58 साल के बाद उसे पेंशन का लाभ मिलता है. सर्विस की अवधि के हिसाब से ही पेंशन तय होती है.

यहां करें शिकायत

20 से अधिक कर्मचारी रखने वाली संस्था को अपने कर्मचारियों को पीएफ का मेंबर बनना ही होगा. ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है. वहीं, कर्मचारी और रोजगार प्रदाता के बीच में आपसी सामंजस्य होता है, ताकि संस्थान अच्छा चल सके, लेकिन अगर पीएफ को लेकर कोई शिकायत है तो सबसे पहले कर्मचारी एंप्लॉयर के पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं. इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर ट्रेड यूनियन से भी बात की जा सकती है. इसके बाद भी समाधान न होने पर ईपीएफओ नियमों के तहत कार्रवाई करता है.

ये भी पढ़ें: लाहौल में अब ड्रोन से पहुंचेगी डाक, बर्फबारी में भी नहीं करना पड़ेगा इतंजार

Last Updated : September 26, 2026 at 3:47 PM IST

TAGGED:

NEW EPF RULES
WAGE CEILING RAISED
HIMACHAL EMPLOYEES EPFO
ईपीएफ सैलरी लिमिट
EPFO SALARY LIMIT INCREASED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.