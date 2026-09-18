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EPFO का दायरा बढ़ा, 15 हजार से बढ़कर 25 हजार हुई वेतन सीमा, लाखों कर्मचारियों को फायदा

नई दिल्ली/नोएडा: केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य वैधानिक वेतन सीमा अब 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. 17 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के बाद 15,000 से 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में आएंगे.

EPFO के क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से देशभर में 51 लाख से अधिक और नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि के साथ पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा. पिछले एक दशक में मुद्रास्फीति, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और न्यूनतम वेतन वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

सुयश पांडे, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 (ETV Bharat)

अब तक 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले कई कर्मचारी अनिवार्य कवरेज से बाहर थे या उनकी पीएफ कटौती 15,000 की सीमा पर ही सीमित थी. नई अधिसूचना के बाद 15,000 से 25,000 आय वर्ग के सभी कर्मचारी वैधानिक रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, सुयश पांडे ने बताया कि इस संशोधन कर्मचारियों को त्रस्तरीय सामाजिक सुरक्षा मिलेगी कर्मचारियों को अब अनिवार्य ईपीएफ, ईपीएस - पेंशन और ईडीएलआई - बीमा) का कवरेज मिलेगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की आकर्षक ब्याज दर के साथ भविष्य निधि में अधिक बचत जमा होगी. पेंशन योग्य वेतन सीमा 25,000 होने से कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. ईडीएलआई योजना के तहत कर्मचारियों को 7 लाख तक का निःशुल्क जीवन बीमा सुरक्षा कवर मिलेगा.