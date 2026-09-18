EPFO का दायरा बढ़ा, 15 हजार से बढ़कर 25 हजार हुई वेतन सीमा, लाखों कर्मचारियों को फायदा
नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि के साथ पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा.
Published : September 18, 2026 at 7:19 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: केंद्र सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत अनिवार्य वैधानिक वेतन सीमा अब 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. 17 सितंबर, 2026 को जारी अधिसूचना के बाद 15,000 से 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में आएंगे.
EPFO के क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से देशभर में 51 लाख से अधिक और नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. नई व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को भविष्य निधि के साथ पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा. पिछले एक दशक में मुद्रास्फीति, जीवन-यापन की बढ़ती लागत और न्यूनतम वेतन वृद्धि को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.
अब तक 15,000 से अधिक वेतन पाने वाले कई कर्मचारी अनिवार्य कवरेज से बाहर थे या उनकी पीएफ कटौती 15,000 की सीमा पर ही सीमित थी. नई अधिसूचना के बाद 15,000 से 25,000 आय वर्ग के सभी कर्मचारी वैधानिक रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1, सुयश पांडे ने बताया कि इस संशोधन कर्मचारियों को त्रस्तरीय सामाजिक सुरक्षा मिलेगी कर्मचारियों को अब अनिवार्य ईपीएफ, ईपीएस - पेंशन और ईडीएलआई - बीमा) का कवरेज मिलेगा. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% की आकर्षक ब्याज दर के साथ भविष्य निधि में अधिक बचत जमा होगी. पेंशन योग्य वेतन सीमा 25,000 होने से कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. ईडीएलआई योजना के तहत कर्मचारियों को 7 लाख तक का निःशुल्क जीवन बीमा सुरक्षा कवर मिलेगा.
आपातकालीन वित्तीय सहायता
कर्मचारियों को 75% तक आंशिक ऑनलाइन निकासी सुविधा के साथ तत्काल लिक्विडिटी उपलब्ध रहेगी. बढ़े हुए वित्तीय दायित्व से निपटने के लिए सरकार 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' के तहत नियोक्ताओं को अतिरिक्त अंशदान भार प्रति कर्मचारी 1,200 माह तक की भरपाई करेगी. इसके अलावा, नई भर्ती पर कर्मचारियों को 2 से 4 वर्षों तक ₹3,000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. वहीं दावों के त्वरित निपटान के लिए आधुनिक CITES तकनीक लागू की गई है, जिसके जरिए 5,00,000 रुपये तक के दावे 3 दिनों के भीतर स्वतः (Auto-mode) निस्तारित किए जा रहे हैं.
ईपीएफओ अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार इस विस्तार के तहत ईपीएस सदस्यों के वेतन के 1.16% की दर से 5 वर्षों के लिए कुल 56,696 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान करेगी. अधिकारियों ने सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे 25,000 तक वेतन पाने वाले अपने सभी पात्र कर्मचारियों का शत-प्रतिशत ईपीएफओ पंजीकरण सुनिश्चित करें.
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