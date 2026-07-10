EPFO खाताधारकों के अकाउंट में आया ब्याज, जानें इंटरेस्ट आने के बाद कितना बढ़ गया आपका कुल बैलेंस
EPFO ने वित्तवर्ष 2025-26 के लिए ब्याज खाताधारकों के खातों में ट्रांसफर कर दिया है. इससे खाते में जमा राशि का गणित बदल गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:59 PM IST|
Updated : July 10, 2026 at 6:31 PM IST
शिमला: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज सदस्यों के खातों में जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है. देशभर के करीब 34 करोड़ खाताधारकों के खातों में वार्षिक ब्याज आ चुका है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया था कि लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे सदस्यों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है.
हिमाचल के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 का 8.25 फीसदी ब्याज खातों में जमा होने से हिमाचल प्रदेश के लाखों नौकरीपेशा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. EPFO के उपलब्ध राज्य प्रोफाइल 2024 के अनुसार प्रदेश में 8,176 प्रतिष्ठानों से जुड़े 4,28,945 सक्रिय EPF सदस्य हैं. इन खाताधारकों के पीएफ खातों में ब्याज जुड़ने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति बचत में बढ़ोतरी हुई है. सबसे अधिक 2.43 लाख से ज्यादा सदस्य सोलन जिले से हैं, जबकि सिरमौर और शिमला भी प्रमुख योगदान वाले जिलों में शामिल हैं. ब्याज क्रेडिट होने के बाद कर्मचारी अपनी EPF पासबुक में अपडेटेड बैलेंस देख सकेंगे.
|जिला
|अंशदायी प्रतिष्ठान
|अंशदायी सदस्य
|चंबा
|290
|5,590
|कांगड़ा
|869
|22,749
|हमीरपुर
|488
|10,467
|ऊना
|484
|20,291
|बिलासपुर
|353
|7,868
|मंडी
|633
|12,300
|कुल्लू
|341
|6,315
|लाहौल-स्पीति
|18
|86
|किन्नौर
|93
|1,942
|शिमला
|851
|40,500
|सोलन
|2,911
|2,43,911
|सिरमौर
|845
|56,926
|कुल हिमाचल
|8,176
|4,28,945
आने वाले दिनों में करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ खातों में ब्याज की राशि दिखाई देने लगेगी. इस साल मार्च में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी थी, इस पर जून में वित्त मंत्रालय ने भी हामी भर दी थी. आमतौर पर सदस्यों को ब्याज खाते में देखने के लिए अक्टूबर या नवंबर तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस साल 15 जुलाई 2026 तक सभी सदस्य अपनी पासबुक में यह क्रेडिट देख सकेंगे.
कितना ब्याज होगा क्रेडिट
आपके खाते में कितना ब्याज क्रेडिट होगा ये समझना जरूरी है. अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो यह जानना जरूरी है कि ये पैसा दो अलग-अलग योजनाओं से जुड़ा होता है EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में जाता है. सामान्य नियमों के तहत नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा EPS में जमा किया जाता है और शेष राशि EPF खाते में जाती है.
EPF एक बचत योजना है, जिस पर EPFO हर साल तय ब्याज देता है. नौकरी के दौरान जमा यह राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज रिटायरमेंट के समय एक बड़ा फंड बन जाता है. दूसरी ओर, EPS पर कोई ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि यह बचत खाता नहीं बल्कि पेंशन योजना है. यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी की है, तो 58 वर्ष की आयु के बाद उसे नियमों के अनुसार जीवनभर मासिक पेंशन मिल सकती है.आसान शब्दों में कहें तो EPF आपकी जमा पूंजी है, जबकि EPS आपके भविष्य की मासिक पेंशन की व्यवस्था है.
सैलरी स्लिप में कंपनी का पीएफ योगदान देखकर अक्सर लोग मान लेते हैं कि पूरा पैसा उनके पीएफ खाते में जमा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. कर्मचारी का 12 प्रतिशत योगदान पूरी तरह EPF खाते में जमा होता है, लेकिन नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में चला जाता है और बाकी हिस्सा EPF खाते में जमा होता है.
क्या ब्याज हर महीने खाते में आता है?
EPFO ब्याज की गणना मासिक रनिंग बैलेंस के आधार पर करता है. यानी हर महीने के अंत में खाते में मौजूद राशि को ब्याज गणना के लिए आधार माना जाता है. पूरे वित्त वर्ष का ब्याज जोड़कर एक साथ सदस्य के खाते में क्रेडिट किया जाता है, लेकिन उसे आपके खाते में हर महीने जमा नहीं करता. पूरे वित्त वर्ष की 12 महीनों की गणना के बाद कुल ब्याज एक साथ आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है. यही वजह है कि अप्रैल से लेकर अगले साल मार्च तक आपको ब्याज खाते में दिखाई नहीं देता, जबकि उसकी गणना लगातार चल रही होती है.
क्या ज्यादा वेतन वालों को ज्यादा ब्याज मिलता है?
ब्याज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके EPF खाते में कुल जमा राशि कितनी है. अगर किसी कर्मचारी ने 15-20 वर्षों तक नियमित योगदान किया है, तो उसके खाते में जमा बड़ी रकम पर मिलने वाला ब्याज भी काफी अधिक हो सकता है. कई कर्मचारियों को एक साल में केवल ब्याज के रूप में ही हजारों या लाखों रुपये तक मिल जाते हैं.
जल्दी पैसा निकालने से क्या नुकसान होता है?
नौकरी बदलने पर कई कर्मचारी अपना पीएफ निकाल लेते हैं. इससे तत्काल जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन लंबे समय में सबसे बड़ा नुकसान कंपाउंडिंग का होता है, अगर पीएफ का पैसा खाते में बना रहे और नई नौकरी का UAN उसी खाते से जुड़ जाए, तो जमा राशि लगातार बढ़ती रहती है और हर साल मिलने वाला ब्याज भी बढ़ता जाता है.
ब्याज आया या नहीं, कैसे पता करें?
ईपीएफओ सदस्य EPFO Passbook Portal, UMANG ऐप, SMS या मिस्ड कॉल सेवा के जरिए अपना अपडेटेड बैलेंस देख सकते हैं. पासबुक में ब्याज की अलग एंट्री दिखाई देती है. ईपीएफओ ई-सेवा पासबुक पोर्टल (passbook.epfindia.gov.in) जाएं. यहां अपना UAN नंबर दर्ज करने के बाद पासवर्ड और कैप्चा (Captcha) कोड डालकर लॉगिन करें और अपनी पासबुक में नया बैलेंस चेक कर लें. वहीं, ब्याज क्रेडिट होने के बाद लाखों यूजर्स वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, जिससे साइट खुलने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है.
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