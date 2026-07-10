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EPFO खाताधारकों के अकाउंट में आया ब्याज, जानें इंटरेस्ट आने के बाद कितना बढ़ गया आपका कुल बैलेंस

शिमला: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज सदस्यों के खातों में जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है. देशभर के करीब 34 करोड़ खाताधारकों के खातों में वार्षिक ब्याज आ चुका है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया था कि लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे सदस्यों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है.

हिमाचल के लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से वित्त वर्ष 2025-26 का 8.25 फीसदी ब्याज खातों में जमा होने से हिमाचल प्रदेश के लाखों नौकरीपेशा कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. EPFO के उपलब्ध राज्य प्रोफाइल 2024 के अनुसार प्रदेश में 8,176 प्रतिष्ठानों से जुड़े 4,28,945 सक्रिय EPF सदस्य हैं. इन खाताधारकों के पीएफ खातों में ब्याज जुड़ने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति बचत में बढ़ोतरी हुई है. सबसे अधिक 2.43 लाख से ज्यादा सदस्य सोलन जिले से हैं, जबकि सिरमौर और शिमला भी प्रमुख योगदान वाले जिलों में शामिल हैं. ब्याज क्रेडिट होने के बाद कर्मचारी अपनी EPF पासबुक में अपडेटेड बैलेंस देख सकेंगे.

जिला अंशदायी प्रतिष्ठान अंशदायी सदस्य चंबा 290 5,590 कांगड़ा 869 22,749 हमीरपुर 488 10,467 ऊना 484 20,291 बिलासपुर 353 7,868 मंडी 633 12,300 कुल्लू 341 6,315 लाहौल-स्पीति 18 86 किन्नौर 93 1,942 शिमला 851 40,500 सोलन 2,911 2,43,911 सिरमौर 845 56,926 कुल हिमाचल 8,176 4,28,945

आने वाले दिनों में करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ खातों में ब्याज की राशि दिखाई देने लगेगी. इस साल मार्च में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी थी, इस पर जून में वित्त मंत्रालय ने भी हामी भर दी थी. आमतौर पर सदस्यों को ब्याज खाते में देखने के लिए अक्टूबर या नवंबर तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस साल 15 जुलाई 2026 तक सभी सदस्य अपनी पासबुक में यह क्रेडिट देख सकेंगे.

कितना ब्याज होगा क्रेडिट

आपके खाते में कितना ब्याज क्रेडिट होगा ये समझना जरूरी है. अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है, तो यह जानना जरूरी है कि ये पैसा दो अलग-अलग योजनाओं से जुड़ा होता है EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) और EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) में जाता है. सामान्य नियमों के तहत नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा EPS में जमा किया जाता है और शेष राशि EPF खाते में जाती है.

EPF एक बचत योजना है, जिस पर EPFO हर साल तय ब्याज देता है. नौकरी के दौरान जमा यह राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज रिटायरमेंट के समय एक बड़ा फंड बन जाता है. दूसरी ओर, EPS पर कोई ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि यह बचत खाता नहीं बल्कि पेंशन योजना है. यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष की पात्र सेवा पूरी की है, तो 58 वर्ष की आयु के बाद उसे नियमों के अनुसार जीवनभर मासिक पेंशन मिल सकती है.आसान शब्दों में कहें तो EPF आपकी जमा पूंजी है, जबकि EPS आपके भविष्य की मासिक पेंशन की व्यवस्था है.

सैलरी स्लिप में कंपनी का पीएफ योगदान देखकर अक्सर लोग मान लेते हैं कि पूरा पैसा उनके पीएफ खाते में जमा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है. कर्मचारी का 12 प्रतिशत योगदान पूरी तरह EPF खाते में जमा होता है, लेकिन नियोक्ता के 12 प्रतिशत योगदान का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में चला जाता है और बाकी हिस्सा EPF खाते में जमा होता है.