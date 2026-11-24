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इमरजेंसी फंड की टेंशन खत्म, UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, EPFO जल्द ला रहा नई फैसिलिटी

UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा ( ETV Bharat )

भोपाल: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े मध्य प्रदेश सहित प्रदेश भर के करोड़ों सदस्यों को लगातार राहत दी जा रही है. ईपीएफओ अकाउंट में मिनिमम बैंलेंस की सीमा को घटाए जाने के बाद अब एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है. जल्द ही ईपीएफओ के सदस्य अपने ईपीएफओ अकाउंट को बैंक के सामान्य खाते की तरह यूपीआई से जोड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि पीएफ की राशि बैंक की तरह निकाले जाने की यह सुविधा जल्द ही लांच होने जा रही है. माना जा रहा है कि नए साल में यह सुविधा मिल जाएगी. पैसा निकालने का यह प्रोसेस सिर्फ 3 दिन में पूर हो सकेगा.

पैसा निकालने की सीमा बढ़ाई गई

देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से करीब 34 करोड़ से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं. इसमें से 8 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं. इन सदस्यों ने हर माह अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा ईपीएफ में जमा किया, इससे यह राशि बढ़कर 32 लाख करोड़ के फंड के रूप में तैयार हुई है. ईपीएफओ से 85 लाख पेंशनर्स भी जुड़े हुए हैं. ईपीएफओ के मामले में कई बदलाव किए जा रहे हैं. हाल ही में पीएफ के खातों से राशि निकालने की सीमा को घटा कर बड़ी राहत दी गई है. अभी पीएफ में न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा 25 फीसदी है. इसे कम करके 10 फीसदी कर दिया गया है. इसके लागू होने के साथ ही सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से 90 फीसदी राशि निकाल सकेंगे. यानी किसी तरह की इमरजेंसी में सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से यह राशि निकाल सकेंगे. पीएफ को लेकर हो रहा बड़ा बदलाव (ETV Bharat) ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के साढ़े 4 लाख कर्मचारियों को मिल सकता का UPS का विकल्प! दिसंबर की रिपोर्ट पर नजर यूपीआई से निकाली जा सकेगी पीएफ की राशि