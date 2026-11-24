इमरजेंसी फंड की टेंशन खत्म, UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, EPFO जल्द ला रहा नई फैसिलिटी
पीएफ को लेकर हो रहा बड़ा बदलाव, बैंक की तरफ फटाफट निकलेगा ईपीएफओ अकाउंट से पैसा. रिपोर्ट बृजेंद्र पटेरिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 9:35 PM IST
भोपाल: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े मध्य प्रदेश सहित प्रदेश भर के करोड़ों सदस्यों को लगातार राहत दी जा रही है. ईपीएफओ अकाउंट में मिनिमम बैंलेंस की सीमा को घटाए जाने के बाद अब एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी की जा रही है. जल्द ही ईपीएफओ के सदस्य अपने ईपीएफओ अकाउंट को बैंक के सामान्य खाते की तरह यूपीआई से जोड़ सकते हैं. माना जा रहा है कि पीएफ की राशि बैंक की तरह निकाले जाने की यह सुविधा जल्द ही लांच होने जा रही है. माना जा रहा है कि नए साल में यह सुविधा मिल जाएगी. पैसा निकालने का यह प्रोसेस सिर्फ 3 दिन में पूर हो सकेगा.
पैसा निकालने की सीमा बढ़ाई गई
देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से करीब 34 करोड़ से ज्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं. इसमें से 8 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं. इन सदस्यों ने हर माह अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा ईपीएफ में जमा किया, इससे यह राशि बढ़कर 32 लाख करोड़ के फंड के रूप में तैयार हुई है. ईपीएफओ से 85 लाख पेंशनर्स भी जुड़े हुए हैं. ईपीएफओ के मामले में कई बदलाव किए जा रहे हैं. हाल ही में पीएफ के खातों से राशि निकालने की सीमा को घटा कर बड़ी राहत दी गई है. अभी पीएफ में न्यूनतम बैलेंस रखने की सीमा 25 फीसदी है. इसे कम करके 10 फीसदी कर दिया गया है. इसके लागू होने के साथ ही सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से 90 फीसदी राशि निकाल सकेंगे. यानी किसी तरह की इमरजेंसी में सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से यह राशि निकाल सकेंगे.
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यूपीआई से निकाली जा सकेगी पीएफ की राशि
पीएफ के खातों से राशि निकालने के लिए कई और बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है. ईपीएफओ 3.0 के तहत तकनीकि बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाया जा रहा है, ताकि कागजी खानापूर्ति को खत्म करते हुए सदस्य बैंक जैसे यूपीआई से पैसा निकाल सकें. नई व्यवस्था के तहत ईपीएफओ सदस्य का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन को उसके यूपीआई अकाउंट से जोड़ा जाएगा. इसके बाद सदस्य भीम ऐप के जरिए अपने पीएफ खाते से न सिर्फ बैलेंस को देख सकेंगे, बल्कि जरूरत होने पर रकम को भी निकाला जा सकेंगे.
यानी इस नई सुविधा के तहत सिर्फ बैलेंस चैक करने की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि कितनी राशि खातों से निकाली जा सकती है यह भी पता चल सकेगा. इस नई व्यवस्था के बाद सदस्य को ईपीएफओ पोर्टल पर आवेदन करने और क्लेम से जुड़ी लंबी प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी. ईपीएफओ कंसल्टेंट गिरीश चौधरी बताते हैं कि "कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की यह सुविधा नए साल तक शुरू हो सकती है. इससे सदस्य जरूरत पड़ने पर तत्काल अपनी पीएफ की राशि निकाल सकेंगे. अभी जटिल प्रोसेस होने की वजह से सदस्य बहुत मजबूरी में ही इससे पैसा निकालते हैं.
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लगातार किए जा रहे बदलाव
ईपीएफओ में पिछले कुछ समय में कई तरह की सुविधांए मिली हैं. अब व्हॉट्सअप पर पीएफ बैलेंस और पिछले 5 लेन-देन को पता लगाया जा सकता है.
ईपीएफओ में बड़ी संख्या में ऐसे खाते भी हैं, जिनमें 1 हजार रुपए तक की राशि जमा है. अब ऐसे खातों वाले सदस्यों को यह राशि क्लेम करने की जरूरत नहीं है. ऐसी राशि को अपने आप ही संबंधित पात्र व्यक्ति के खातों में जमा कराई जा रही है. ऐसे करीबन 1 लाख खातों में 5 करोड़ रुपए रुपए की राशि जमा कराई जाएगी.