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30 साल पुराने 1.86 करोड़ के गृह निर्माण ऋण घोटाला केस, EOW ने पेश किया 15 हजार पन्नों का चालान

1 करोड 86 लाख कर्ज ब्याज सहित बढ़कर हुआ 104 करोड़, बना डूबत ऋण, 26 साल पहले अपराध दर्ज किया गया था

Housing Loan Scam Raipur
30 साल पुराने 1.86 करोड़ के गृह निर्माण ऋण घोटाला केस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 8:15 PM IST

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रायपुर: आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने शुक्रवार को करीब 30 साल पुराने गृह निर्माण ऋण घोटाले में रायपुर कोर्ट में 15 हजार पन्नों का चालान पेश किया है. यह मामला 1.86 करोड़ रुपये के फर्जी गृह निर्माण ऋण से जुड़ा है, जो ब्याज के साथ अब करीब 104 करोड़ रुपए का डूबत ऋण बन चुका है. इस मामले में 26 साल पहले अपराध दर्ज किया गया था.

तीन आरोपियों के खिलाफ चालान

EOW ने इस मामले में तत्कालीन समिति अध्यक्ष थावरदास माधवानी, आवास पर्यवेक्षक बसंत कुमार साहू और तत्कालीन प्रबंधक प्रदीप कुमार निखरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 406 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चालान पेश किया है.

Housing Loan Scam Raipur
तीन आरोपियों के खिलाफ चालान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

186 लोगों के नाम पर लिया गया था फर्जी ऋण

जांच के अनुसार, वर्ष 1995 से 1998 के बीच जरूरतमंद लोगों के लिए चल रही सरकारी आवास योजना के तहत आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति, रायपुर के 186 सदस्यों के नाम पर एक-एक लाख रुपये की दर से कुल 1.86 करोड़ रुपये का गृह निर्माण ऋण स्वीकृत कराया गया था.

फर्जी दस्तावेज बनाकर किया गया गबन

EOW की जांच और भौतिक सत्यापन में सामने आया कि जिन जगहों पर मकान बनने का दावा किया गया था, वहां कोई निर्माण नहीं मिला. जिन लोगों के नाम पर ऋण लिया गया था, वे भी बताए गए पते पर नहीं मिले. जांच में आरोप है कि तीनों आरोपियों ने आपसी साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी आवास योजना से ऋण स्वीकृत कराया. इसके बाद 1.86 करोड़ रुपये की राशि का गबन कर उसे आपस में बांट लिया.

Housing Loan Scam Raipur
EOW ने पेश किया 15 हजार पन्नों का चालान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बिना जांच जारी किए गए प्रमाण पत्र

EOW के अनुसार, आवास संघ के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अधिकारियों AE ग्रेबियल एवं आवास पर्यवेक्षक बसंत कुमार साहू ने बिना सही जांच के उपयोगिता प्रमाण पत्र और भवन निर्माण के विभिन्न चरणों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिए. इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मुख्यालय से ऋण स्वीकृत कराया गया.

जांच में जिन लाभार्थियों के नाम सामने आए, उनमें लक्ष्मीचंद चिमनानी, दिलीप कुमार बलानी, त्रिजुगी नारायण गुप्ता, पप्पन दास, मोहनलाल अग्रवाल, मनमोहन बजाज सहित कई अन्य शामिल हैं. इनके नाम पर रायपुर और पंडरी कांपा क्षेत्र में मकान बनने का रिकॉर्ड था, लेकिन जांच में वहां कोई निर्माण नहीं मिला.

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