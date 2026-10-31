कटघोरा नपा अध्यक्ष के आवास पर ईओडब्ल्यू की दबिश, नगर सेना जवान रिमांड पर, दस्तावेजों की जांच
डीएमएफ से जुड़े मामलों की जांच की चर्चा से हड़कंप मच गया है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 31, 2026 at 7:31 AM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ में चर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) मामलों की जांच के बीच ईओडब्ल्यू की टीम के कटघोरा पहुंचने की जानकारी मिली है. नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल के वार्ड क्रमांक 8 स्थित मोहलाइन भांठा निवास पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) की टीम के पहुंचने की जानकारी सामने आई है. टीम ने करीब एक घंटे तक मौके पर रहकर दस्तावेजों की पड़ताल की. एक अन्य ठिकाने पर भी जांच टीम के पहुंचने की सूचना है. बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू की टीम शुक्रवार को राज जायसवाल के आवास पर पहुंची और वहां उपलब्ध दस्तावेजों एवं अन्य रिकॉर्ड की जांच की. कार्रवाई के दौरान टीम के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. जांच पूरी करने के बाद टीम के वापस लौटने की बात कही जा रही है.
डीएमएफ के दुरुपयोग पर जांच की चर्चा
ईओडब्ल्यू की इस कार्रवाई का सटीक कारण क्या है, जांच का दायरा कितना व्यापक है. इसका डीएमएफ से जुड़े मामलों से कोई संबंध है या नहीं, इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि यह जांच डीएमएफ के इर्द गिर्द घूम रही है. हालांकि, जांच एजेंसी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आने तक का इंतज़ार करना होगा.तथ्यों और दस्तावेजों की पड़ताल से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होगी.
नगर सैनिक को रिमांड पर लेने की चर्चा
पालिका अध्यक्ष के अलावा नगर सैनिक दिलीप केंवट को रिमांड पर लेने की भी चर्चा है. बताया जाता है कि यह नगर सैनिक पूर्व में कटघोरा एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रहा है, जो दो से तीन एसडीएम की सुरक्षा में तैनात रहा है. आशंका जताई है कि कोयला खदान विस्तार के दौरान जमीन और मुआवजा से जुड़े पुराने मामलों के साथ अन्य प्रशासनिक प्रकरणों के दस्तावेजों की जानकारी जुटा रही है.
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