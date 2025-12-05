ETV Bharat / state

सीधी में स्कूल प्राचार्य के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा, टीम की तीन जगहों पर कार्रवाई जारी

शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई, दोपहर तक जारी रहा एक्शन. सुरक्षाबलों की मौजूदगी में अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद.

सीधी में स्कूल प्राचार्य के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 1:10 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 1:25 PM IST

सीधी: सीधी में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने शुक्रवार की सुबह एक हाई स्कूल के प्राचार्य के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है. लगभग 50 सदस्यीय ईओडब्ल्यू टीम ने एक साथ तीन स्थानों - सीधी शहर की ऊँची हवेली, मड़वास गांव और कुसमी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों पर छापामार कार्रवाई शुरू की. यह कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे तब शुरू हुई और सामाचार लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है.

शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई, दोपहर तक जारी रहा एक्शन

सूत्रों के अनुसार, टीम ने जैसे ही घर का दरवाजा खटखटाया, प्राचार्य ने दरवाज़ा खोला. इसके बाद ईओडब्ल्यू की करीब 13 सदस्यीय टीम घर के अंदर दाखिल हो गई. इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी अलग-अलग टीमें पहुंचीं जहाँ पुलिस बल की सहायता से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई थी.

50 सदस्यीय टीम की तीन जगहों पर कार्रवाई जारी (ETV Bharat)

ईओडब्ल्यू टीम के कार्यवाहक निरीक्षक हरीश कुमार द्विवेदी ने बताया "दो महीने पहले रीवा ईओडब्ल्यू कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है. प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह व्यापक छापामार अभियान शुरू किया गया. टीम प्राचार्य से जुड़े वाहनों के दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, जमीन और मकान से संबंधित कागजात सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कब्जे में लेने में जुटी है."

स्कूल प्राचार्य के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू का छापा (ETV Bharat)

अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद, सुरक्षा-व्यवस्था के लिए मौके पर पुलिस बलों की मौजूदगी

उन्होंने बताया “हम सुबह से छापामार कार्रवाई कर रहे हैं. अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं और जांच की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है. कार्रवाई पूरी होने तक टीमें विभिन्न ठिकानों पर तैनात रहेंगी.” इस पूरी कार्रवाई में सीधी पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिसकर्मी भी सहयोग कर रहे हैं. ईओडब्ल्यू टीम ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक से आवश्यक सहायता मांगी थी. जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचकर सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहा है.

