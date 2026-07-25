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EOW ने रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में किया पेश, 5 अगस्त तक ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजे गए जेल

8 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल ने ईओडब्ल्यू-एसीबी के दफ्तर में सरेंडर किया था.

RAM GOPAL PRODUCED IN COURT
3200 करोड़ का कथित शराब घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 7:43 PM IST

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रायपुर: EOW ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया. रामगोपाल अग्रवाल को 5 अगस्त तक ज्यूडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया है. शराब घोटाला, कोयला घोटाला, कस्टम मिलिंग मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने 8 जुलाई को राम गोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने के बाद 9 जुलाई को कोर्ट में पेश किया था. जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने रामगोपाल अग्रवाल से कोयला घोटाला मामले से संबंधित सवाल जवाब किए थे. उसके बाद 22 जुलाई को फिर से उसे कोर्ट में पेश किया गया था. रामगोपाल अग्रवाल से शराब घोटाला मामले में भी पूछताछ की जा चुकी है.

EOW ने रामगोपाल अग्रवाल को कोर्ट में किया पेश

EOW के मुताबिक शराब घोटाला केस में अनवर ढेबर और उसके लोगों ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए, ऐसा आरोप है. इसके अलावा कस्टम मिलिंग केस में भी रोशन चंद्राकर ने करोड़ों रुपए कांग्रेस भवन में रामगोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए, ऐसा जांच एजेंसियों का कहना है. EOW ने रामगोपाल अग्रवाल की भूमिका संबंधित व्यक्तियों से संपर्क वित्तीय लेनदेन धन के स्रोत उपयोग की जांच कर रही है. एजेंसी का कहना है कि पूछताछ जप्त डायरी दस्तावेज डिजिटल साक्ष्य और विवेचना के दौरान जुटाए गई सामग्रियों के आधार पर की जा रही है.

3200 करोड़ का कथित शराब घोटाला

कांग्रेस पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ लगभग 3200 करोड़ के शराब घोटाला मामला, 500 करोड़ का कोयला घोटाला मामला और 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जांच चल रही है. जांच एजेंसियों को पहले रामगोपाल के विभिन्न स्थानों में होने की सूचनाए भी मिली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था. जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था. नोटिस मिलने के बाद 8 जुलाई को रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू एसीबी के दफ्तर में सरेंडर किया.

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