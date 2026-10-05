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Explainer: कोयला लेवी केस, 9500 पन्नों का चालान पेश, देवेंद्र यादव पर EOW के दावे से लेकर 500 करोड़ से ज्यादा की कथित अवैध वसूली का खुलासा

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला लेवी मामले में EOW ने बड़ा कदम उठाते हुए 12 आरोपियों के खिलाफ करीब 9500 पन्नों का छठा पूरक चालान विशेष न्यायालय में पेश किया है. EOW के मुताबिक मामले में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित अवैध कोल लेवी की बात सामने आई है. इसके अलावा 25 रुपये प्रति टन की वसूली, आयरन पैलेट परिवहन में 100 रुपये प्रति टन की कथित वसूली, रकम के लेन-देन और संपत्तियों में निवेश से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल घोटाला मामले में EOW-ACB की ओर से विशेष न्यायालय में करीब 9 से 10 हजार पन्नों का छठा पूरक चालान पेश किया गया है.उनके मुताबिक मामले से जुड़े आरोपी कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट ने चालान स्वीकार कर लिया है.

मैं कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का सिपाही हूं. हर मोर्चे पर जनता की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मजबूती से खड़ा रहूंगा. मेरा हौसला पहले भी आपने देखा है. जेल की सलाखें नहीं तोड़ पाईं, तो यह सरकार के षड्यंत्र भी कभी नहीं तोड़ पाएंगे- देवेंद्र यादव, कांग्रेस विधायक

देवेंद्र यादव ने कहा कि सरकार के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता. उन्होंने खुद को कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का सिपाही बताते हुए कहा कि वह हर मोर्चे पर जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे. देवेंद्र यादव ने कहा देवेंद्र यादव की आवाज कोई दबा नहीं सकता.

देवेंद्र यादव ने कोयला लेवी मामले के साथ-साथ प्रदेश की सरकार पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश के युवा, किसान, महिलाएं और आम जनता परेशान हैं, उसी तरह विपक्ष भी परेशान है. देवेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें प्रदेश सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है. उन्होंने सरकार को कुशासन की सरकार, उद्योगपतियों के सामने गिरवी रखी हुई सरकार और रिमोट कंट्रोल की सरकार करार दिया.

देवेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि लंबे समय के बाद इस पूरे मामले में चालान पेश होने की बात सामने आई है. उन्होंने कहा कि जांच में कई साल लग गए और अब न्यायालय के सामने मामला पहुंचा है. उनका कहना था कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे.

कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है. उन्होंने संविधान पर भरोसा जताते हुए कहा कि संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल हर स्तर पर किया जाएगा और न्यायालय की ओर से जो भी सहयोग मांगा जाएगा, वह पूरा सहयोग करेंगे.

इस चालान में कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव समेत 12 लोगों की भूमिका का उल्लेख किया गया है. कोर्ट पहुंचे देवेंद्र यादव ने न्यायपालिका और संविधान पर भरोसा जताते हुए कहा कि जेल की सलाखें उनका हौसला नहीं तोड़ पाईं, तो सरकार के कथित षड्यंत्र भी उन्हें नहीं तोड़ पाएंगे. वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी के मुताबिक चालान करीब 9 से 10 हजार पन्नों का है और इसे पेन ड्राइव के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है. आखिर इस पूरक चालान में क्या है, किन आरोपियों की क्या भूमिका बताई गई है और देवेंद्र यादव ने क्या कहा. देखिए सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया कि चालान पेन ड्राइव के माध्यम से पेश किया गया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चालान की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि अभी चालान के अंदर क्या-क्या तथ्य हैं, इसकी पूरी जानकारी दस्तावेजों को देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी. फैजल रिजवी के मुताबिक अभी तक जानकारी के अनुसार लगभग 9 से 10 हजार पन्नों का चालान पेश हुआ है. जो भी इसमें आरोपी हैं, सभी लोग कोर्ट में पेश हुए थे. कोर्ट ने चालान को मान लिया है. चालान पेन ड्राइव के जरिए दिया गया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को चालान की प्रति देने का निर्देश दिया है. चालान में क्या है, यह पूरा देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

EOW का दावा, 500 करोड़ से ज्यादा की अवैध कोल लेवी की जांच

EOW के मुताबिक अपराध क्रमांक 03/2024 की जांच में 500 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कोल लेवी की जांच की गई. इसके अलावा अन्य वसूली, आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी प्रक्रिया के दुरुपयोग और अवैध रूप से अर्जित रकम के लेन-देन की जांच की गई. जांच के आधार पर 12 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B, 420, 384, 467, 468, 471 और 109 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत करीब 9500 पन्नों का पूरक अभियोग पत्र क्रमांक 06 विशेष न्यायालय में पेश किया गया है.

कोयला परिवहन में 25 रुपये प्रति टन अवैध वसूली का आरोप

EOW के अनुसार जांच में सामने आया कि कोयला कारोबारियों और परिवहनकर्ताओं से 25 रुपये प्रति टन की दर से अवैध वसूली की व्यवस्था बनाई गई थी.EOW का दावा है कि 15 जुलाई 2020 के आदेश के बाद ऑनलाइन ई-परमिट जारी करने से पहले जिला खनिज अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य की गई. जांच एजेंसी के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत अवैध रकम मिलने के बाद ही कोयला परिवहन की अनुमति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती थी.अलग-अलग जिलों से कथित तौर पर वसूली गई रकम रायपुर पहुंचाई जाती थी, जहां उसका हिसाब रखा जाता था और आगे रकम के वितरण की व्यवस्था की जाती थी.

डायरी, व्हाट्सऐप चैट और बैंक ट्रांजेक्शन का जिक्र

EOW ने अपने बयान में कहा है कि पूर्व में पेश किए गए चालानों के बाद हुई जांच में अवैध रकम को प्राप्त करने से जुड़ी जानकारी सामने आई है. इसके अलावा राजनीतिक और व्यक्तिगत कार्यों में खर्च करने, नकद रकम रखने और जमीन, वाशरी सहित अन्य संपत्तियों में निवेश से जुड़े तथ्य सामने आए. जांच एजेंसी के मुताबिक जब्त डायरियों, व्हाट्सऐप चैट, बैंक लेन-देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों की भूमिका का विवरण पूरक चालान में शामिल किया गया है.

15 जुलाई के आदेश से जुड़े डिजिटल साक्ष्य का दावा

EOW के मुताबिक अनुराग दीवान के जब्त मोबाइल से 15 जुलाई 2020 के आदेश जारी किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि राजस्व हानि का ठोस आधार नहीं होने के बावजूद उसका हवाला देकर कोयला परिवहन की अनुमति की प्रक्रिया में बदलाव किया गया और जिला खनिज अधिकारी की मंजूरी अनिवार्य की गई. EOW के अनुसार इसी दौरान सूर्यकांत तिवारी और उसके सहयोगी अलग-अलग जिलों में जाकर कोयला वसूली की व्यवस्था लागू कराने के लिए बैठकें कर रहे थे.

CM हाउस के नाम से विश्राम गृह बुकिंग का भी दावा

EOW ने कहा है कि जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि संबंधित जिलों के विश्राम गृहों में सूर्यकांत तिवारी और उसके सहयोगियों के ठहरने के लिए सीएम हाउस के नाम से बुकिंग कराई गई थी. इसके साथ ही बालको कंपनी से संबंधित ईमेल और पत्राचार भी जब्त किए जाने की बात EOW ने कही है. एजेंसी के मुताबिक इन दस्तावेजों में लेवी भुगतान के कारण परिवहन बिलों में 25 रुपये प्रति टन की राशि जोड़ने का उल्लेख है. अंबुजा कंपनी की ओर से खनिज विभाग को भेजे गए पत्र का भी चालान में उल्लेख होने की बात EOW ने कही है.

आयरन पैलेट परिवहन में 100 रुपये प्रति टन वसूली का दावा

EOW के मुताबिक जांच के दौरान कोयले के अलावा लौह अयस्क पैलेट के परिवहन से भी 100 रुपये प्रति टन की दर से कथित अवैध वसूली के तथ्य सामने आए हैं. जांच एजेंसी के अनुसार 14 दिसंबर 2021 को लौह अयस्क और पैलेट परिवहन के लिए अभिवहन पास की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था. इसके बाद 5 जनवरी 2022 के आदेश से सड़क और रेल मार्ग से परिवहन के लिए यह व्यवस्था लागू की गई. EOW का दावा है कि तत्कालीन संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म जयप्रकाश मौर्य ने पैलेट उद्योगपतियों की बैठक लेकर उन्हें सूर्यकांत तिवारी या उसके लोगों को 100 रुपये प्रति टन देने के निर्देश दिए.

12 आरोपियों की भूमिका चालान में शामिल

EOW के मुताबिक पूरक चालान में जिन 12 आरोपियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है, उनमें राम गोपाल अग्रवाल, देवेंद्र सिंह यादव, विनोद तिवारी, रामप्रताप सिंह, चंद्रदेव राय, जयप्रकाश मौर्य, पियूष कुमार साहू, जोगेन्दर सिंह, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक, सुनील कुमार अग्रवाल और राहुल मिश्रा शामिल हैं.

राम गोपाल अग्रवाल पर EOW का दावा

EOW के मुताबिक राम गोपाल अग्रवाल संबंधित अवधि में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष थे. जांच एजेंसी का दावा है कि जब्त डायरियों में भवन और “C PARTY” के नाम से 32 प्रविष्टियों में कुल 104.20 करोड़ रुपये दर्ज हैं. EOW के अनुसार रकम राजीव भवन पहुंचाए जाने और देवेंद्र डडसेना के माध्यम से राम गोपाल अग्रवाल द्वारा पार्टी के लिए प्राप्त किए जाने के तथ्य जांच में सामने आए. परिवार से संबंधित कंपनियों के नाम जमीन खरीद और रजिस्ट्री मूल्य के अतिरिक्त नकद भुगतान का विवरण भी चालान में शामिल होने की बात EOW ने कही है.

देवेंद्र सिंह यादव पर 3 करोड़ रुपये से जुड़ी प्रविष्टियों का दावा

EOW के मुताबिक भिलाई नगर विधायक देवेंद्र सिंह यादव और उनके लिए रकम प्राप्त करने वाले नवाज से संबंधित 11 डायरी प्रविष्टियों में कुल 3 करोड़ रुपये दर्ज हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि इसमें खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भेजी गई रकम भी शामिल है. EOW के अनुसार सूर्यकांत तिवारी की ओर से रकम प्राप्त करने और उसका उपयोग चुनाव संबंधी कार्यों तथा स्वयं के लिए करने में देवेंद्र सिंह यादव की भूमिका पाई गई है. हालांकि देवेंद्र यादव ने कोर्ट में न्यायपालिका और संविधान पर भरोसा जताते हुए कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने की बात कही है और सरकार पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है.

विनोद तिवारी से जुड़ी 2.12 करोड़ की प्रविष्टियों का दावा

EOW के अनुसार विनोद तिवारी के नाम अथवा उनसे जुड़े नामों से जब्त डायरियों में 22 प्रविष्टियों में करीब 2 करोड़ 12 लाख 11 हजार रुपये दर्ज हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक सूर्यकांत तिवारी से नकद रकम प्राप्त करने और उसे राजनीतिक कार्यों में इस्तेमाल करने के तथ्य मिले हैं. खैरागढ़ उपचुनाव में होर्डिंग भुगतान और जिला पंचायत के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए रकम की व्यवस्था से जुड़े विवरण का भी चालान में उल्लेख होने की बात EOW ने कही है.

रामप्रताप सिंह से जुड़ी 2.93 करोड़ की प्रविष्टियां

EOW के मुताबिक जब्त डायरियों में R P Singh और RP नाम से रामप्रताप सिंह से संबंधित 25 प्रविष्टियों में करीब 2 करोड़ 92 लाख 90 हजार रुपये दर्ज हैं. जांच एजेंसी के अनुसार नकद रकम प्राप्त करने और उसे व्यक्तिगत खर्च, राजनीतिक कार्यों, मीडिया प्रबंधन तथा वाहन व्यवस्था में इस्तेमाल करने में उनकी भूमिका पाई गई है.

चंद्रदेव राय से जुड़ी 49.50 लाख की प्रविष्टियां

EOW के अनुसार तत्कालीन बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव प्रसाद राय से संबंधित चार डायरी प्रविष्टियों में कुल 49.50 लाख रुपये दर्ज हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि रकम चुनाव संबंधी खर्चों में इस्तेमाल की गई. इसके अलावा सूर्यकांत तिवारी द्वारा उन्हें आभूषण उपलब्ध कराए जाने का विवरण भी चालान में शामिल किया गया है.

जयप्रकाश मौर्य पर 1 करोड़ की प्रविष्टियों का दावा

EOW के मुताबिक तत्कालीन संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म जयप्रकाश मौर्य से संबंधित दो डायरी प्रविष्टियों में 1 करोड़ रुपये दर्ज हैं. जांच एजेंसी का दावा है कि उन्होंने सूर्यकांत तिवारी से नकद रकम प्राप्त की, खनिज विभाग के मामलों में संपर्क रखा और कथित अवैध वसूली की व्यवस्था में सहयोग किया. पैलेट उद्योगपतियों को 100 रुपये प्रति टन देने के निर्देश से जुड़ी जानकारी भी चालान में शामिल होने की बात EOW ने कही है.

पियूष कुमार साहू पर संपत्तियों में निवेश का आरोप

EOW के मुताबिक पियूष कुमार साहू की भूमिका उनकी बहन रानू साहू को कोयला लेवी से प्राप्त रकम अपने और परिवार के नाम संपत्तियों में निवेश कराने में पाई गई. जांच एजेंसी के अनुसार परिवार से संबंधित 13 संपत्तियों की खरीदी में बैंक खातों से भुगतान के अलावा रजिस्ट्री मूल्य से अधिक नकद भुगतान किया गया.

जोगेन्दर सिंह पर करीब 40 करोड़ के लेन-देन का दावा

EOW के अनुसार जोगेन्दर सिंह सूर्यकांत तिवारी के व्यावसायिक भागीदार थे. जांच एजेंसी का दावा है कि जय अम्बे रोड लाइन्स के माध्यम से नकद रकम की व्यवस्था करने और अपनी फर्मों के बैंक खातों का इस्तेमाल करने में उनकी भूमिका रही. करीब 40 करोड़ रुपये की राशि सात फर्मों को भेजे जाने और उससे जुड़े लेन-देन का विवरण भी चालान में शामिल होने की बात कही गई है.

अनुराग चौरसिया पर संपत्ति निवेश का आरोप

EOW के मुताबिक अनुराग चौरसिया की भूमिका सौम्या चौरसिया को कोयला लेवी से प्राप्त रकम अपने और परिवार के नाम फ्लैट और जमीन खरीदने में लगाने में पाई गई. जांच एजेंसी के अनुसार मोटल मधुबन और परिवार के बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया. प्राप्त रकम, आगे किए गए भुगतान और संपत्तियों में निवेश का विवरण चालान में शामिल है.

दीपेश टांक पर नकद रकम को कृषि आय दिखाने का आरोप

EOW के अनुसार दीपेश टांक की भूमिका जमीन के सौदे में रजिस्ट्री मूल्य से अतिरिक्त नकद रकम प्राप्त करने और उस नकद रकम को कृषि आय के रूप में दर्शाने में पाई गई. जांच एजेंसी ने दावा किया है कि जमीन की बिक्री के बाद भी वह ओम एग्रो फार्म के काम और भुगतान से जुड़े रहे. अवैध रकम को जमीन और फार्म के काम में लगाने तथा उसे वैध आय के रूप में दिखाने से जुड़े तथ्य चालान में शामिल होने की बात कही गई है.

सुनील कुमार अग्रवाल पर नकद रकम रखने का दावा

EOW के मुताबिक इंद्रमणि समूह के सुनील कुमार अग्रवाल की भूमिका सूर्यकांत तिवारी की ओर से भेजी गई नकद रकम अपने यहां रखने, आगे भुगतान करने और वाशरी खरीद में निवेश कराने में पाई गई. इंद्रमणि समूह से जुड़े लेन-देन, वाशरी और जमीन खरीद तथा नकद रकम के इस्तेमाल का विवरण चालान में शामिल होने की बात EOW ने कही है.

राहुल मिश्रा पर नकद रकम रखने का दावा

EOW के अनुसार राहुल मिश्रा सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं में काम करते थे.जांच एजेंसी का दावा है कि उनके पास बड़ी मात्रा में नकद रकम रखी जाती थी और जरूरत पड़ने पर निखिल चंद्राकर के माध्यम से यह रकम सूर्यकांत तिवारी को वापस उपलब्ध कराई जाती थी. निर्माण कार्यों के भुगतान और नकद रकम सुरक्षित रखने में उनकी भूमिका का विवरण भी चालान में शामिल होने की बात कही गई है.

आगे भी जारी रहेगी जांच

EOW ने कहा है कि मामले में अन्य संभावित संदिग्धों और शेष लेन-देन के संबंध में न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(8) के तहत आगे की विवेचना जारी है. यानी करीब 9500 पन्नों का यह छठा पूरक चालान पेश होने के बाद भी जांच पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और एजेंसी की ओर से आगे की जांच जारी रहने की बात कही गई है.

फिलहाल कोयला लेवी मामले में EOW की ओर से करीब 9500 पन्नों का छठा पूरक चालान कोर्ट में पेश किया जा चुका है. EOW ने 12 आरोपियों की भूमिका, कथित अवैध वसूली, रकम के लेन-देन, संपत्तियों में निवेश और डिजिटल साक्ष्यों से जुड़े कई दावे किए हैं. वहीं कांग्रेस विधायक देवेंद्र सिंह यादव ने न्यायालय और संविधान पर भरोसा जताते हुए कानूनी प्रक्रिया में सहयोग की बात कही है और सरकार पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है.अब इस मामले में चालान के विस्तृत दस्तावेजों की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से तस्वीर और साफ होगी.