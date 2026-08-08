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30 साल की फरारी, न आधार कार्ड न कोई सुराग, फिर भी EOW के हत्थे चढ़े करोड़ों के घोटालेबाज दंपति

आरोपी दंपति नेहरू नगर स्थित अपनी कोठी और कास्टिंग कंपनी बेचकर सालों पहले फरार हो गया था.

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30 साल से फरार आरोपी दंपति गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 1:17 PM IST

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आगरा : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) की कानपुर शाखा ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई की है. करीब 30 साल पहले हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में फरार चल रहे एक कारोबारी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी शास्त्रीपुरम स्थित अपने आवास से पकड़े गए, जिन्हें बाद में अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया.

यह दंपति नेहरू नगर स्थित अपनी कोठी और कास्टिंग कंपनी बेचकर सालों पहले फरार हो गया था. पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए इन्होंने अपना आधार कार्ड तक नहीं बनवाया था. सालों से फरार इस पति-पत्नी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

EOW के इंस्पेक्टर सुखवीर सिंह ने बताया कि 1996 में ईओडब्ल्यू कानपुर शाखा के तत्कालीन इंस्पेक्टर बीएन गंगवार ने हरीपर्वत थाना में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुरेंद्र देव यादव और उनकी पत्नी सुदेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें लघु उद्योग विभाग के पांच कर्मचारियों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी.

मुकदमा दर्ज होने से पहले ही आरोपी दंपति आगरा छोड़कर भाग गया था. आरोपी दंपति ने नेहरू नगर स्थित कोठी, मैसर्स चंद्रा एंटरप्राइजेज और मैसर्स कृष्णा कास्टिंग कंपनी भी बेच दी थी. आरोपियों के एक रिश्तेदार के मोबाइल नंबर से मिली जानकारी पर पुलिस आगरा आई और आरोपियों के घर पहुंच सकी.

दो कंपनी खोली, लोगों से रुपया भी लिया

EOW के इंस्पेक्टर सुखवीर सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो करोड़ों के घोटाले की बात सामने आई. आरोपी सुरेंद्र देव यादव ने साल 1971 में मैसर्स चंद्रा एंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी खोली थी, फिर 1980 में मैसर्स कृष्णा कास्टिंग कंपनी अपनी पत्नी के नाम से खोली. दोनों कंपनी लघु उद्योग में रजिस्टर्ड थीं. कारोबार के लिए उन्होंने लोगों से रुपये लिए थे. कमाई के चक्कर में कपनी में अनियमितताएं करने लगे. गड़बड़ी पकड़ी गई तो तीन साल के लिए कंपनी पर प्रतिबंध लग गया. इधर जिन्होंने पैसे लगाए थे वो परेशान करने लगे. उसके बाद कंपनी में काम करने के लिए लघु उद्योग के कर्मियों से सेटिंग भी की, तो उसका भी खुलासा हो गया. जिसके बाद मामला आर्थिक अपराध शाखा के पास पहुंचा.

रातों-रात सब कुछ बेचकर फरार हो गए

पूछताछ में आरोपी पति और पत्नी ने बताया कि पुलिस पकड़ लेगी इस भय से रातों-रात सबकुछ बेच दिया. पत्नी को लेकर पहले मेरठ चले गए. मेरठ में नाम बदलकर कई साल किराए के मकान में रहे. अपनी इकलौती बेटी को पढ़ाया. बेटी अमेरिका में रह रही है. पत्नी आगरा में रहना चाहती थी. इसलिए, शास्त्रीपुरम में पत्नी का नाम बदलकर एडीए का एक मकान लेकर रहने लगे. उम्मीद नहीं थी कि तीन दशक बाद भी पुलिस आ सकती है.

76 वर्ष के हो चुके हैं सुरेंद्र देव यादव

EOW के इंस्पेक्टर सुखवीर सिंह ने बताया कि जब हरीपर्वत थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया था. तब आरोपी सुरेंद्र देव यादव की उम्र 46 वर्ष और उनकी पत्नी की 44 वर्ष थी. अब सुरेंद्र 76 वर्ष के हो चुके हैं और उनकी पत्नी 74 की हो चुकी हैं. इस उम्र में दोनों कई बीमारियों से ग्रस्त हैं. जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज है. उनमें थाने से जमानत का प्रावधान नहीं था. इसलिए, उन्हें जेल भेजा गया है.

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