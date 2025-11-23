ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में EOW और एसीबी की रेड पर राजनीति, भूपेश बघेल का बीजेपी सरकार पर हमला

छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड पर सियासी पारा हाई

Politics Over Raids In Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में छापे पर सियासत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 5:26 PM IST

धमतरी: छत्तीसगढ़ में रविवार को ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने एक साथ 20 जगहों पर छापा मारा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह छापा आबकारी घोटाला और डीएमएफ घोटाले को लेकर पड़ा है. जिन जिलों में को ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने छापा मारा है उनमें रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, अंबिकापुर, धमतरी और जगदलपुर जिले हैं.

रायपुर से जगदलपुर तक ताबड़तोड़ रेड

छापे की यह कार्रवाई रायपुर से जगदलपुर तक चल रही है. ईओडब्ल्यू और एसीबी की सूत्रों की माने तो यह छापा एक समय में एक साथ इसलिए पड़ा है क्योंकि कोई भी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ न कर सकें. दुर्ग भिलाई में पूर्व आयुक्त निरंजन दास के यहां पर रेड की कार्रवाई हुई है. छापेमारी में कई कागजात की ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम जांच कर रही है. . धमतरी शहर में महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी स्थित कांग्रेस नेता केतन दोषी के घर ईओडब्ल्यू और एसीबी की छापेमार कार्रवाई हुई है. यहां से टीम अहम दस्तावेज लेकर लौटी है.

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान (ETV BHARAT)

छापे पर सियासत शुरू

एसीबी और इओडब्यू के छापेमार कार्रवाई को लेकर अब सियासी पारा भी चढ़ चुका है. धमतरी दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस रेड को लेकर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम चल रहा है. डराने धमकाने और पैसा वसूली का कार्यक्रम चल रहा है. इसलिए यह रेड की कार्रवाई की जा रही है.

लोगों को डराने धमकाने और पैसा वसूलने का कार्यक्रम चल रहा है. सबको फर्जी तरीके से फंसाने का काम इनका चल रहा है. एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर नहीं जाती है. भारतीय जनता पार्टी के व्यापारियों के यहां नहीं जाती है. वह तो खोज-खोज कर किन के घर वसूली की जा सकती है वहीं पहुंच रहे हैं- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम, छत्तीसगढ़

धमतरी दौरे पर थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल

रविवार को धमतरी दौरे पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल थे. वे यहां पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित मितानिनों के सम्मान कार्यक्रम में आए हुए थे. यहीं पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस रेड पर बयान दिया है.

