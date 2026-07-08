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कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ी, ईओडब्ल्यू ने हिरासत में लिया

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, कोल लेवी स्कैम और कस्टम मिलिंग केस में रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ हुई . उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

Congress leader Ramgopal Agarwal
कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: कांग्रेस शासन काल में हुए शराब घोटाला, कोयला घोटाला और कस्टम मिलिंग मामले में जांच तेज हो गई है. इस तीनों केस में फंसे रामगोपाल अग्रवाल बीते तीन साल से फरार चल रहे थे. तीनों केस में ईओडब्ल्यू एसीबी ने उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया. बुधवार को रामगोपाल अग्रवाल से ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने पूछताछ की. उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है.

रामगोपाल अग्रवाल पर संगीन आरोप

रामगोपाल अग्रवाल के खिलाफ लगभग 3200 करोड रुपए के शराब घोटाला मामला, 500 करोड रुपए का कोयला घोटाला मामला और 127 करोड़ रुपए के कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन घोटाले में जांच चल रही है. जांच एजेंसियों को पहले रामगोपाल के विभिन्न स्थानों में होने की सूचनाए भी मिली थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था. जिसके बाद एजेंसी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था. नोटिस मिलने के बाद बुधवार को रामगोपाल अग्रवाल ईओडब्ल्यू एसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं. जहां पर ईओडब्ल्यू और एसीबी के अधिकारी इन तमाम घोटालों के बारे में उनसे एक के बाद एक पूछताछ की है.

EOW और एसीबी की टीम कर रही पूछताछ

रामगोपाल अग्रवाल साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भी बनाए गए थे. कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि और शराब घोटाले से जुड़े वित्तीय लेनदेन कि प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रही है. रामगोपाल अग्रवाल पर राजीव भवन में घोटाले का पैसा मंगवाने का भी आरोप है. वह लंबे समय से फरार चल रहे थे. जानकारी के मुताबिक रामगोपाल अग्रवाल के बेटे वैभव अग्रवाल से पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने राम गोपाल अग्रवाल के पिछले तीन सालों के ठिकानों आर्थिक लेनदेन और कथित नेटवर्क से जुड़े कई सवाल किए हैं.

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