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छत्तीसगढ़ में EOW की कार्रवाई, अवैध शराब परिवहन कर रही 3 गाड़ियां जब्त

डिजिटल एवं भौतिक साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया है कि इन वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट-बी) के परिवहन में किया जाता था. इसके पहले ईओडब्ल्यू ने अवैध शराब परिवहन में उपयोग किए गए 13 गाड़ियों को 30 मार्च को जब्त किया था, जो मुंगेली और बिलासपुर जिले के थे.

रायपुर: ईओडब्ल्यू ने मंगलवार को अवैध शराब परिवहन के लिए उपयोग की गई तीन गाड़ियों को जब्त किया है. जब्त किए गए तीनों वाहन दुर्ग जिले के कुम्हारी के छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज प्राइवेट लिमिटेड की गाड़ियां है.

अवैध शराब परिवहन कर रही गाड़ियां जब्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

छोटे ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों का उपयोग

Eow के मुताबिक इन वाहनों के माध्यम से डिस्टलरी से सीधे चयनित शासकीय शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाई जाती थी. इस कार्य के लिए डिस्टलरी मालिक द्वारा अपने भरोसेमंद व्यक्ति को ट्रांसपोर्टिंग का कार्य देकर छोटे ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियों का उपयोग किया जाता था. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर के द्वारा शराब घोटाला मामले में धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ ही अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.

30 मार्च को बिलासपुर में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई

बिलासपुर जिले के कोटा और भाटिया वाइंस डिस्टलरी और ज़िला मुंगेली के सरगांव से कुल 16 वाहन जब्त किए गए थे. Eow की जांच में छग डिस्टलरी दुर्ग के जब्त 3 वाहनों का जांच में मिले डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों से यह जानकारी मिली कि इन वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट-बी) के परिवहन में किया जाता था.

छत्तीसगढ़ में EOW की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि अवैध शराब का परिवहन डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय देशी शराब दुकानों तक परिवहन कराया जाता था. इस कार्य के लिए कुछ निर्धारित वाहनों का बार-बार उपयोग किया जाता था. जांच में प्राप्त साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर ऐसे वाहनों की डिस्टलरीवार पहचान की गई.