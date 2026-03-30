EOW का एक्शन, अवैध शराब परिवहन करने वाले 16 वाहन जब्त, बिलासपुर और मुंगेली में कार्रवाई
जब्त किए गए वाहनों के माध्यम से डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाई जाती थी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 10:26 PM IST
रायपुर: सोमवार को ईओडब्ल्यू ने वेलकम डिस्टलरी कोटा, जिला बिलासपुर और भाटिया वाइंस डिस्टलरी सरगांव, जिला मुंगेली से कुल 16 वाहन जब्त किए.. डिजिटल और फिजिकल सबूतों के आधार पर यह पाया गया है कि इन वाहनों का उपयोग अवैध शराब (पार्ट-बी) के परिवहन में किया जाता था. जांच में ये बात सामने आई की जब्त किए गए वाहनों के माध्यम से डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय शराब दुकानों तक अवैध शराब पहुंचाई जाती थी.
EOW का एक्शन
इस काम के लिए डिस्टलरी मालिकों द्वारा अपनी कंपनियों, कर्मचारियों और भरोसेमंद व्यक्तियों के नाम से खरीदी गई गाड़ियों का उपयोग किया जाता था. Eow की जांच में वेलकम डिस्टलरी से 8 और भाटिया वाइंस डिस्टलरी से 8 वाहन चिन्हित कर जब्त किए गए हैं. केडिया डिस्टलरी में भी इस कार्य हेतु निजी गाड़ियों के उपयोग के संबंध में जांच जारी है. राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर द्वारा विवेचनाधीन शराब घोटाला मामले में धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के साथ ही अन्य धाराओं के तहत कार्यवाही की है.
अवैध शराब परिवहन करने वाले 16 वाहन जब्त
EOW ने अपनी जांच में पाया कि अवैध शराब का परिवहन डिस्टलरियों से सीधे चयनित शासकीय देशी शराब दुकानों तक कराया जाता था. इस काम के लिए कुछ निर्धारित वाहनों का बार-बार उपयोग किया जाता था. जांच में प्राप्त साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर ऐसे वाहनों की डिस्टलरीवार पहचान की गई. जांच में यह भी सामने आया है कि इस अवैध परिवहन हेतु डिस्टलरी मालिकों द्वारा अपनी कंपनियों, कर्मचारियों और कुछ भरोसेमंद व्यक्तियों के नाम से खरीदी गई अथवा उपलब्ध कराई गई गाड़ियों का उपयोग किया जाता था. इसी आधार पर वेलकम डिस्टलरी से 8, भाटिया वाइंस डिस्टलरी से 8 वाहन सहित कुल 16 वाहन जब्त किया.
निजी गाड़ियों का किया जा रहा था इस्तेमाल
जांच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि केडिया डिस्टलरी में भी इस कार्य हेतु निजी गाड़ियों का उपयोग किया गया था. उन गाड़ियों के स्वामित्व एवं उपयोग के संबंध में पृथक रूप से जांच जारी है. इस प्रकरण में EOW द्वारा आगे की विवेचना और कानूनी कार्रवाई जारी है.
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