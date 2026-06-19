NEET री-एग्जाम पर EOU की सख्ती, 135 संदिग्धों पर नजर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के लिए EOU ने विशेष कोषांग गठित कर 135 संदिग्धों पर नजर रखी है. पढ़ें खबर-
Published : June 19, 2026 at 1:11 PM IST
पटना: बिहार में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट-यूजी 2026 की लिखित पुनर्परीक्षा को लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) पूरी तरह सतर्क हो गई है. परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईओयू ने विशेष कोषांग (स्पेशल सेल) का गठन किया है. साथ ही पूर्व में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी फैलाने, पेपर लीक और अभ्यर्थियों से ठगी करने के आरोपों में चिन्हित 135 संदिग्धों और आरोपितों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
ईओयू ने जारी की एडवाइजरी: ईओयू ने परीक्षा से पहले एक विस्तृत एडवाइजरी जारी कर अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है. इकाई का कहना है कि परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्व और साइबर अपराधी फर्जी फोन कॉल, सोशल मीडिया पोस्ट और मैसेज के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसे तत्व परीक्षा के प्रश्नपत्र या उत्तरपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर अभ्यर्थियों को झांसे में लेकर आर्थिक ठगी भी कर सकते हैं.
सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी: आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व में ट्विटर) समेत अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. आशंका जताई गई है कि कुछ साइबर ठग फर्जी प्रश्नपत्र, उत्तर कुंजी या परीक्षा में सफलता दिलाने का दावा कर अभ्यर्थियों को गुमराह कर सकते हैं. ऐसे मामलों से परीक्षा की अखंडता प्रभावित हो सकती है.
फर्जी दावों की सूचना दें: ईओयू ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति को परीक्षा से संबंधित प्रश्नपत्र या उत्तर पत्र उपलब्ध कराने का दावा करते हुए कोई फोन कॉल, मैसेज, ई-मेल या सोशल मीडिया संदेश प्राप्त होता है और उसके बदले पैसे की मांग की जाती है, तो उसे तत्काल इसकी सूचना नजदीकी थाना या साइबर थाना को देनी चाहिए.
अफवाहों को आगे बढ़ाने से बचने की अपील: एडवाइजरी में कहा गया है कि परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह का अफवाह जनक या भ्रामक संदेश मिलने पर उसे किसी अन्य व्यक्ति या सोशल मीडिया ग्रुप में फॉरवर्ड नहीं करें. बिना सत्यापन के किसी भी जानकारी को साझा करना कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है और इससे अभ्यर्थियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.
वायरल पोस्ट को तुरंत करें रिपोर्ट: ईओयू ने यह भी कहा है कि यदि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्नपत्र या उत्तरपत्र वायरल होने की सूचना मिलती है, तो संबंधित पोस्ट, यूआरएल और पोस्ट करने वाले व्यक्ति की जानकारी तुरंत पुलिस को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उसकी सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके.
हेल्पलाइन नंबर जारी: आर्थिक अपराध इकाई ने लोगों से अपील की है कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने, पेपर लीक कराने, अभ्यर्थियों से ठगी करने या किसी संदिग्ध गतिविधि की पूर्व सूचना मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत ईओयू मुख्यालय को दें. इसके लिए मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर 9031829067 तथा ई-मेल digeou-bih@gov.in जारी किया गया है. वहीं साइबर ठगी से संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की हेल्पलाइन 1930 पर भी दर्ज कराई जा सकती हैं.
निष्पक्ष परीक्षा कराने पर जोर: बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से नीट-यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के दौरान सभी संवेदनशील बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे किसी भी लालच, अफवाह या फर्जी दावे के झांसे में न आएं और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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