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NEET RE-Exam फर्जीवाड़ा: पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंची EOU, आरोपी छात्रों के रिकॉर्ड खंगाले

नीट री-एग्जाम फर्जीवाड़ा में जांच के लिए ईओयू की टीम पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंची. जहां ढाई घंटे तक पूछताछ चली. पढ़ें पूरी खबर..

NEET re exam
नीट री एग्जाम फर्जीवाड़ा में जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 8, 2026 at 8:58 PM IST

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नालंदा: नीट यूजी री-एग्जाम में फर्जीवाड़े की जांच के सिलसिले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम एक बार फिर पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंची. यहां टीम ने करीब ढाई घंटे तक कॉलेज में जांच-पड़ताल करते हुए आरोपित एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, उपस्थिति विवरण और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की.

नीट री एग्जाम फर्जीवाड़ा में जांच: इस दौरान प्राचार्य डॉ. सर्विल कुमारी के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ली गई. जांच के दौरान ईओयू अधिकारियों ने आरोपित छात्रों से जुड़े शैक्षणिक अभिलेख, कॉलेज में उनकी उपस्थिति, पहचान संबंधी दस्तावेज तथा परीक्षा से जुड़ी सूचनाओं का सत्यापन किया.

प्राचार्य के साथ ढाई घंटे चली जांच: साथ ही कॉलेज प्रशासन से यह भी जानकारी ली गई, कि संबंधित छात्रों की गतिविधियों और परीक्षा अवधि के दौरान उनकी मौजूदगी को लेकर क्या रिकॉर्ड उपलब्ध है. सूत्रों के अनुसार, जांच टीम ने कॉलेज के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की.

विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, पहचान प्रक्रिया और संभावित मिलीभगत से जुड़े पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई. ईओयू अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और आपसी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच एजेंसी आर्थिक लेन-देन और सॉल्वर गैंग के संपर्क सूत्रों की भी पड़ताल कर रही है.

दो बार अटेंडेंस: इससे पहले री-एग्जाम के दिन कॉलेज प्रशासन ने सभी छात्रों की कैंपस में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दो बार अटेंडेंस ली थी. उस दौरान रविशंकर उर्फ सम्राट, रंजीत कुमार और एक अन्य छात्र अनुपस्थित मिले थे. तीनों के मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ पाए गए थे. जांच में रविशंकर उर्फ सम्राट पर अपनी पत्नी के स्थान पर दिल्ली की एक एमबीबीएस छात्रा को री-एग्जाम में बैठाने की साजिश रचने का आरोप है.

वहीं रंजीत कुमार और तीसरे छात्र पर इस कथित साजिश में सहयोग करने तथा सॉल्वर गैंग से संपर्क में रहने का आरोप है. ईओयू अब तीनों की भूमिका, उनके आपसी नेटवर्क और इस पूरे फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों की संलिप्तता की गहन जांच कर रही है.

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