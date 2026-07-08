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NEET RE-Exam फर्जीवाड़ा: पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंची EOU, आरोपी छात्रों के रिकॉर्ड खंगाले

नालंदा: नीट यूजी री-एग्जाम में फर्जीवाड़े की जांच के सिलसिले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की टीम एक बार फिर पावापुरी मेडिकल कॉलेज पहुंची. यहां टीम ने करीब ढाई घंटे तक कॉलेज में जांच-पड़ताल करते हुए आरोपित एमबीबीएस छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड, उपस्थिति विवरण और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की.

नीट री एग्जाम फर्जीवाड़ा में जांच: इस दौरान प्राचार्य डॉ. सर्विल कुमारी के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी ली गई. जांच के दौरान ईओयू अधिकारियों ने आरोपित छात्रों से जुड़े शैक्षणिक अभिलेख, कॉलेज में उनकी उपस्थिति, पहचान संबंधी दस्तावेज तथा परीक्षा से जुड़ी सूचनाओं का सत्यापन किया.

प्राचार्य के साथ ढाई घंटे चली जांच: साथ ही कॉलेज प्रशासन से यह भी जानकारी ली गई, कि संबंधित छात्रों की गतिविधियों और परीक्षा अवधि के दौरान उनकी मौजूदगी को लेकर क्या रिकॉर्ड उपलब्ध है. सूत्रों के अनुसार, जांच टीम ने कॉलेज के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की.

विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन, पहचान प्रक्रिया और संभावित मिलीभगत से जुड़े पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई. ईओयू अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका और आपसी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है. जांच एजेंसी आर्थिक लेन-देन और सॉल्वर गैंग के संपर्क सूत्रों की भी पड़ताल कर रही है.