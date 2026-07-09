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नीट री-एग्जाम केस में EOU का बड़ा एक्शन, 72 घंटे की रिमांड पर लिए गए जेल में बंद 30 आरोपी

पटना: बिहार में नीट री एग्जाम फर्जीवाड़ा मामले से पर्दा उठने वाला है. आर्थिक अपराध इकाई ने जांच की दिशा में आगे बढ़ते हुए आरोपियों को रिमांड पर लेने का फैसला लिया है और तमाम आरोपियों से पूछताछ के लिए अधिकारियों की टीम तैयार कर दी गई है. रिमांड के लिए न्यायालय से अनुमति भी मिल चुकी है.

रिमांड में 30 आरोपी: नीट री-एग्जाम फर्जीवाड़ा मामले की जांच में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बड़ा कदम उठाया है. ईओयू की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने लखीसराय मंडल कारा में बंद 30 आरोपियों को 72 घंटे की रिमांड पर लिया है. न्यायालय से अनुमति मिलने के बाद अब एसआईटी इन सभी आरोपियों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करेगी.

तीन मामलों में होगी गहन पूछताछ: कार्रवाई किऊल और कवैया थाने में दर्ज तीन अलग-अलग मामलों के सिलसिले में की गई है. जांच एजेंसी को उम्मीद है कि रिमांड के दौरान पूछताछ से फर्जीवाड़े के पूरे नेटवर्क, उसके संचालकों, अभ्यर्थियों से हुई कथित वसूली, सॉल्वर गैंग और अन्य संभावित आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं.

आरोपियों से होगी अलग-अलग पूछताछ: पुलिस सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी टीम पहले आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ करेगी. उसके बाद आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर कर बयान का मिलान करेगी. जांच का फोकस यह पता लगाना है कि री-एग्जाम में गड़बड़ी की साजिश किस स्तर पर रची गई, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका थी और इसका नेटवर्क बिहार से बाहर तक फैला था या नहीं.

दोबारा न्यायालय में पेश किए जाएंगे आरोपी: ईओयू पहले भी इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी कर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अन्य सामग्री जब्त कर चुकी है. अब जब कि आर्थिक अपराध इकाई को 72 घंटे का रिमांड मिल चुका है तो वैसे स्थिति में अधिकारियों को उम्मीद है कि पूछताछ के आधार पर कुछ नए खुलासे हो सकते हैं.

जांच एजेंसी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद आरोपियों को दोबारा न्यायालय में पेश करेगी और पूछताछ से मिले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगी. चर्चित प्राध्यापक डॉ रहमान का कहना है कि प्रश्न पत्र लीक मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए. मामले में जो कोई इंवॉल्व हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.