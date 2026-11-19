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बिहार में प्रमुख के तीन ठिकानों पर EOU का छापा

बाजपट्टी प्रमुख अफजल आलम के ठिकानों पर छापा ( ETV BHARAT )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी अंतर्गत आने वाले बाजपट्टी प्रखंड में गुरुवार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया. EOU की टीम ने बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख अफजल आलम के तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है.

अचानक बड़ी संख्या में अधिकारियों और वाहनों के पहुंचने से इलाके में हलचल तेज हो गई है. कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है.