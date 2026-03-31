बिहार में EOU की बड़ी कार्रवाई, दो लोक सेवकों के ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति
बिहार में EOU ने दो लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामलों में 12 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की. पढ़ें खबर-
Published : March 31, 2026 at 2:15 PM IST|
Updated : March 31, 2026 at 3:47 PM IST
पटना: बिहार में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. दो अलग-अलग लोक सेवकों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापेमारी शुरू हुई है. यह कार्रवाई 29 मार्च, 2026 को दर्ज दो अलग-अलग कांडों के आधार पर की जा रही है.
EOU की 12 ठिकानों पर रेड: EOU थाना कांड संख्या-03/26 और 04/26 के तहत दर्ज मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके बाद विशेष निगरानी न्यायालय, पटना से तलाशी वारंट लेकर मंगलवार सुबह 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई.
1.94 करोड़ की अवैध संपत्ति का मामला: पहले मामले में किशनगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) गौतम कुमार को आरोपी बनाया गया है. जांच के दौरान उनके खिलाफ 1 करोड़ 94 लाख 9 हजार 244 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं. यह उनकी ज्ञात आय से करीब 60.27 प्रतिशत अधिक बताई गई है.
Kishanganj, Bihar: The Enforcement Directorate is conducting raids at multiple locations, including the Purnia residence of SDPO Gautam Kumar, over allegations of accumulating assets disproportionate to his known sources of income, reportedly 60% higher. pic.twitter.com/rmE6R6RhEf— IANS (@ians_india) March 31, 2026
SDPO के छह ठिकनों पर तलाशी: इस मामले में मंगलवार सुबह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पटना, पूर्णिया और किशनगंज स्थित कुल 6 ठिकानों पर अलग-अलग टीमों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. छापेमारी का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं.
DRDA निदेशक पर 2.41 करोड़ की संपत्ति का आरोप: दूसरे मामले में सहरसा के DRDA निदेशक वैभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है. जांच में उनके पास 2 करोड़ 41 लाख 14 हजार रुपये की आय से अधिक संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं, जो उनकी ज्ञात आय से लगभग 78.03 प्रतिशत अधिक है.
सहरसा और मुजफ्फरपुर में छापेमारी: EOU की टीम ने वैभव कुमार के सहरसा और मुजफ्फरपुर में उनके कुल 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है. यहां भी अलग-अलग टीमों को तैनात कर तलाशी की कार्रवाई की जा रही है.
वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में चल रही कार्रवाई: EOU की ओर से बताया गया है कि दोनों मामलों में छापेमारी की कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है. सभी टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों और संपत्तियों का विस्तृत आकलन किया जाए. वहीं बिहार में EOU लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सक्रिय भूमिका निभा रही है और हाल के दिनों में कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी.
"फिलहाल तलाशी की कार्रवाई जारी है और इसके पूरा होने के बाद ही जब्त संपत्तियों, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा."-आर्थिक अपराध इकाई
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