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बिहार में पंचायत अध्यक्ष पति रिंकू पाठक के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, ज्ञात आय से 124.81 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप

मोतिहारी में EOU की छापेमारी ( ETV Bharat )

मोतिहारी: बिहार के मोतिहारी से मंगलवार की सुबह बड़ी खबर सामने आई है. केसरिया नगर पंचायत की पंचायत अध्यक्ष किरण देवी और उनके पति रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में गैस एजेंसी और कई अन्य प्रतिष्ठानों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी की है. टीम सुबह से संपत्ति और कारोबार से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है.

दस वर्षों में संपत्ति अर्जित करने की शिकायत