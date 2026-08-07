सहरसा में DPO के ठिकानों पर EOU की रेड, आय से 72% अधिक संपत्ति का आरोप
सहरसा में शिक्षा विभाग के डीपीओ के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप है. आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई जारी है. रिपोर्ट- राहुल
Published : August 7, 2026 at 2:09 PM IST
सहरसा : आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की अलग-अलग टीमों ने शिक्षा विभाग के डीपीओ अजीत अमर के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है. सुबह से ही ईओयू की टीम नयाबाजार स्थित उनके आवास और शिक्षा विभाग के कार्यालय में जांच कर रही है.
4 ठिकानों पर एक साथ EOU का एक्शन : बिहार के सहरसा में शिक्षा विभाग में पदस्थ DPO के कार्यालय समेत उनके 4 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है. सहरसा समेत बिहार के 3 जिलों में एक साथ एक्शन लिया गया है. घंटों से चल रही कार्रवाई में कई दस्तावेज टीम को बरामद हुए हैं.
आय से अधिक संपत्ति का मामला : छापेमारी करने आई टीम ने बताया कि डीपीओ अजीत अमर के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. उनके नयाबाजार स्थित रेंट के मकान और शिक्षा विभाग में रेड मारी गई है. कार्यलाय में कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं लेकिन बिहार में अन्य तीन ठिकानों पर हुई छापेमारी में कई संदिग्ध सामान जब्त हुए हैं.
''आय से अधिक संपत्ति का मामला है. सहरसा, सिवान और छपरा में छापेमारी की जा रही है. उनके कार्यलय में कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ लेकिन शेष तीन ठिकानों में काफी कुछ बरामदगी हुई है. अलग-अलग टीमें इसको लेकर जांच कर रही हैं. इनकी आय से 72% अधिक संपत्ति का खुलासा सामने आया है.''- ईओयू अधिकारी, पटना
'72 फीसदी अधिक संपत्ति की खड़ी' : बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में की जा रही है. आरोप है कि डीपीओ ने अपनी ज्ञात आय के स्रोत से करीब 72 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित की है. इसी मामले में ईओयू की टीम उनके आवास और कार्यालय में संपत्ति, बैंकिंग लेन-देन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच कर रही है.
छापेमारी जारी : छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिस जवान मौजूद हैं. टीम द्वारा कई दस्तावेजों और संपत्ति से संबंधित कागजातों को खंगाला जा रहा है. फिलहाल कार्रवाई जारी है. छापेमारी पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जांच के दौरान क्या-क्या दस्तावेज या अन्य सामग्री बरामद हुई है.
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