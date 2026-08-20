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बिहार मुक्त विद्यालयी बोर्ड के उप निदेशक के तीन ठिकानों पर EOU की बड़ी छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला

बिहार मुक्त विद्यालयी बोर्ड के उप निदेशक के ठिकानों पर EOU की छापेमारी चल रही है. आय से अधिक संपत्ति का मामला. रिपोर्ट-राजीव रंजन पाठक

EOU raids At BBOSE Director place
EOU की छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2026 at 10:45 AM IST

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पटना: बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है.

ज्ञात आय से अधिक संपत्ति: यह कार्रवाई 20 अगस्त 2026 की सुबह से पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है. आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक, गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के सत्यापन के बाद अजय कुमार सिंह के खिलाफ ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य सामने आया.

इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज: साक्ष्य के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 19/26, दिनांक 19 अगस्त 2026 को दर्ज किया गया है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी), 2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

आय से 3 करोड़ से अधिक संपत्ति: जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई को अजय कुमार सिंह के खिलाफ कुल 3 करोड़ 43 लाख 78 हजार 300 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है. आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, यह राशि उनकी ज्ञात आय से करीब 90.04 प्रतिशत अधिक है.

तीन ठिकानों पर रेड: विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त किया गया है. तलाशी अभियान के तहत आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमों ने अजय कुमार सिंह से जुड़े तीन ठिकानों को चिन्हित किया है. पहला ठिकाना पटना के खाजपुरा स्थित चन्द्रतारा भवन, बीवी कॉलेज, आकाशवाणी रोड है. यह स्थान राजीव नगर थाना क्षेत्र में आता है.

कार्यालय पर भी हो रही छापेमारी: दूसरा ठिकाना बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, मिठापुर, पटना स्थित उनका कार्यालय कक्ष है. तीसरा ठिकाना बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के ग्राम परोरा, पोस्ट सहना स्थित उनका पैतृक मकान है.

EOU raids At BBOSE Director place
तीन ठिकानों पर EOU की बड़ी छापेमारी (ETV Bharat)

दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की तलाश: आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों की अलग-अलग टीम इन सभी स्थानों पर दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की तलाश कर रही है. तलाशी की कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पदाधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है. आर्थिक अपराध इकाई ने बताया है कि तलाशी की कार्रवाई पूरी होने के बाद इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

"फिलहाल जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी है. तलाशी के दौरान क्या-क्या दस्तावेज या अन्य संपत्ति बरामद होती है, इसकी जानकारी कार्रवाई पूरी होने के बाद सामने आएगी."- आर्थिक अपराध इकाई

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