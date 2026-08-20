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बिहार मुक्त विद्यालयी बोर्ड के उप निदेशक के तीन ठिकानों पर EOU की बड़ी छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा मामला

पटना: बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना के उप निदेशक अजय कुमार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके तीन अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान शुरू किया है.

ज्ञात आय से अधिक संपत्ति: यह कार्रवाई 20 अगस्त 2026 की सुबह से पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है. आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक, गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के सत्यापन के बाद अजय कुमार सिंह के खिलाफ ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य सामने आया.

इन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज: साक्ष्य के आधार पर आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या 19/26, दिनांक 19 अगस्त 2026 को दर्ज किया गया है. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(बी), 2018 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

आय से 3 करोड़ से अधिक संपत्ति: जांच के दौरान आर्थिक अपराध इकाई को अजय कुमार सिंह के खिलाफ कुल 3 करोड़ 43 लाख 78 हजार 300 रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है. आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, यह राशि उनकी ज्ञात आय से करीब 90.04 प्रतिशत अधिक है.

तीन ठिकानों पर रेड: विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी अधिपत्र प्राप्त किया गया है. तलाशी अभियान के तहत आर्थिक अपराध इकाई की अलग-अलग टीमों ने अजय कुमार सिंह से जुड़े तीन ठिकानों को चिन्हित किया है. पहला ठिकाना पटना के खाजपुरा स्थित चन्द्रतारा भवन, बीवी कॉलेज, आकाशवाणी रोड है. यह स्थान राजीव नगर थाना क्षेत्र में आता है.

कार्यालय पर भी हो रही छापेमारी: दूसरा ठिकाना बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, मिठापुर, पटना स्थित उनका कार्यालय कक्ष है. तीसरा ठिकाना बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के ग्राम परोरा, पोस्ट सहना स्थित उनका पैतृक मकान है.