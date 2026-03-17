ETV Bharat / state

बिहार में EOU का बड़ा एक्शन, बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर छापा

आर्थिक अपराध इकाई ने दरभंगा में बड़ी कार्रवाई की है. आय से अधिक संपत्ति मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर दबिश दी है. पढ़ें..

EOU raid In Darbhanga
दरभंगा में ईओयू का छापा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 17, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: बिहार के दरभंगा में बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर ईओयू का छापा पड़ा है. जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित कबीरचक मोहल्ले में ये छापेमारी चल रही है. इस पूरे मामले में अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान अबतक सामने नहीं आया है.

एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर छापा: जानकारी के मुताबिक करीब चार गाड़ियों से पहुंची आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने घर को चारों ओर से घेर लिया और सघन जांच अभियान शुरू किया. कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

EOU raid In Darbhanga
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर छापा (ETV Bharat)

बड़े खुलासे की उम्मीद: छापेमारी के दौरान इंजीनियर के परिवार के सदस्य भी घर में मौजूद हैं, जिनसे ईओयू की टीम पूछताछ कर रही है. साथ ही घर में मौजूद दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है. महत्वपूर्ण कागजातों की बारीकी से जांच की जा रही है.

आय से अधिक संपत्ति मामले में दबिश: सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की जा रही है. ईओयू की टीम दरभंगा स्थित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के आवास के साथ-साथ अन्य संभावित ठिकानों की भी जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

क्या है आरोप?: कार्यपालक अभियंता पर आरोप है कि उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है. अपराध इकाई के पास आय से अधिक संपत्ति को लेकर ठोक सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है.

7 ठिकानों पर छापेमारी: जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक दरभंगा के निजी आवास के अलावे मधुबनी के जयनगर स्थित दफ्तर और आवास, सुपौल के निर्मली और करजाईन स्थित ठिकानों पर भी अपराध इकाई की टीम की छापेमारी चल रही है.

ये भी पढ़ें: बिहार में इंजीनियर के पास 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, EOU की छापेमारी में खुलासा

TAGGED:

DARBHANGA NEWS
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर छापा
दरभंगा में ईओयू का छापा
EOU ACTION ON EXECUTIVE ENGINEER
EOU RAID IN DARBHANGA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.