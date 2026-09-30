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आय से अधिक संपत्ति मामले में EOU का एक्शन, अवर प्रवर्तन निरीक्षक अमित गुप्ता के आवास पर छापेमारी

आय से अधिक संपत्ति मामले में EOU का एक्शन ( ETV Bharat )

EOU की कार्रवाई को देखते हुए मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई. नवादा थाना, मुफस्सिल थाना और पुलिस लाइन से पुलिस बल को तैनात किया गया है. तलाशी के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए इलाके में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई.

छापेमारी के दौरान आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी आय, संपत्ति और उससे जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं. टीम की कार्रवाई का मुख्य फोकस कथित तौर पर उन दस्तावेजों और रिकॉर्ड पर है, जिनसे संपत्ति अर्जित करने के स्रोत की जानकारी मिल सकती है.

दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े कागजात की तलाश

अमित गुप्ता के आवास पर छापेमारी (ETV Bharat)

EOU की टीम ने कृष्ण कला भवन परिसर स्थित अमित गुप्ता के तीन मंजिला मकान में तलाशी ली. सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुई कार्रवाई कई घंटे तक चलती रही. टीम के अधिकारी घर के अलग-अलग कमरों और परिसर में दस्तावेजों की जांच करते रहे.

कुछ दिन पहले ही हुआ था तबादला

जानकारी के अनुसार अमित गुप्ता पहले पटना में अवर प्रवर्तन निरीक्षक के पद पर तैनात थे. बताया जा रहा है कि करीब चार दिन पहले ही उनका तबादला मोहनिया किया गया था. तबादले के कुछ दिनों बाद ही उनके आरा स्थित आवास पर EOU की यह कार्रवाई हुई है.

तीन मंजिला मकान को टीम ने खंगाला (ETV Bharat)

आय से अधिक संपत्ति के आरोप की जांच

EOU की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने के मामले से जुड़ी बताई जा रही है. हालांकि छापेमारी पूरी होने और जांच में सामने आए दस्तावेजों के आधार पर ही यह स्पष्ट होगा कि अधिकारियों को क्या-क्या साक्ष्य मिले हैं.

छापेमारी पूरी होने के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल EOU की टीम आवास और संबंधित परिसरों में दस्तावेजों की जांच कर रही है. तलाशी पूरी होने के बाद बरामद दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य संभावित साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी.

अवर प्रवर्तन निरीक्षक अमित गुप्ता के आवास पर छापेमारी (ETV Bharat)

चार दिन पहले ही मोहनिया में हुई थी पोस्टिंग

नवादा थाना के चंदवा अवधपुरी में अवर प्रवर्तन निरीक्षक अमित गुप्ता के कृष्ण कला भवन में आर्थिक अपराध इकाई का पटना की टीम ने सुबह 8:30 बजे से छापामारी शुरू किया. यह छापामारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कि गई है. अमित गुप्ता पटना में पोस्टेड थे. वर्तमान ने इनकी पोस्टिंग चार दिन पहले मोहनिया में होने की सूचना है. छापामारी जारी है. नवादा थाना, मुफ्फसिल थाना और पुलिस लाइन के पुलिस कर्मी शामिल है.

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