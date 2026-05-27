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बिहार में BDO के घर EOU की छापेमारी, 6 अलग-अलग ठिकानों पर रेड में 89 लाख से अधिक की संपत्ति का खुलासा

दरभंगा में BDO के घर EOU की छापेमारी हो रही है. 6 अलग-अलग ठिकानों पर रेड में 89 लाख से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ.

EOU raids BDO house in Darbhanga
EOU कार्यालय पटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 10:29 AM IST

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दरभंगा: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने दरभंगा में बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने केवटी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) चन्द्रमोहन पासवान के घर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की. बीडीओ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

89 लाख से अधिक की संपत्ति का खुलासा: छापेमारी के दौरान शुरुआती जांच और सत्यापन के क्रम में बात सामने आयी कि बीडीओ ने अपनी ज्ञात आय के स्रोत से लगभग 81.03 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है. इस संपत्ति की कीमत 89 लाख 13 हजार 500 रुपये आंकी गयी है. सत्यापन के बाद EOU ने चन्द्रमोहन पासवान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

EOU raids BDO house in Darbhanga
बिहार पुलिस से जारी प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

6 ठिकानों पर छापेमारी: इस मामले में बिहार पुलिस आर्थिक अपराध इकाई की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी है. ईओयू ने बताया कि माननीय विशेष न्यायालय निगरानी, मुजफ्फरपुर से सर्च वारंट लेकर बुधवार की सुबह से छापेमारी की जा रही है. EOU की टीम BDO के 6 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर रही है.

इन प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी:

  • दरभंगा (बहादुरपुर): स्थित आवास एवं व्यावसायिक भवन
  • मधुबनी (बाबूबरही): स्थित पैतृक आवास एवं व्यावसायिक भवन
  • केवटी (दरभंगा): स्थित कार्यालय एवं सरकारी आवास

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