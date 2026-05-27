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बिहार में BDO के घर EOU की छापेमारी, 6 अलग-अलग ठिकानों पर रेड में 89 लाख से अधिक की संपत्ति का खुलासा

दरभंगा: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सम्राट सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है. बिहार आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने दरभंगा में बड़ी कार्रवाई की है. EOU ने केवटी प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) चन्द्रमोहन पासवान के घर समेत 6 ठिकानों पर छापेमारी की. बीडीओ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

89 लाख से अधिक की संपत्ति का खुलासा: छापेमारी के दौरान शुरुआती जांच और सत्यापन के क्रम में बात सामने आयी कि बीडीओ ने अपनी ज्ञात आय के स्रोत से लगभग 81.03 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की है. इस संपत्ति की कीमत 89 लाख 13 हजार 500 रुपये आंकी गयी है. सत्यापन के बाद EOU ने चन्द्रमोहन पासवान के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.