बिहार में इंस्पेक्टर के 5 ठिकानों पर EOU की बड़ी छापेमारी, आय से अधिक 1.70 करोड़ की संपत्ति का मामला
किशनगंज में पुलिस निरीक्षक के खिलाफ 1.70 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है. विशेष न्यायालय से वारंट लेकर EOU की कार्रवाई.
Published : April 14, 2026 at 10:10 AM IST
किशनगंज: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां किशनगंज नगर थाना के प्रभारी और पुलिस निरीक्षक अभिषेक कुमार रंजन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में छापेमारी की जा रही है.
1.70 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति का मामला: मिली जानकारी के अनुसार, अभिषेक कुमार रंजन पर लगभग 1 करोड़ 70 लाख 22 हजार रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जो उनकी ज्ञात आय से करीब 115 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है.
इंस्पेक्टर के पांच ठिकानों पर छापेमारी: इस गंभीर मामले को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष न्यायालय निगरानी, पटना से तलाशी वारंट प्राप्त किया. जिसके बाद उनके विभिन्न ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की गई. बताया जा रहा है कि पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा उनके कुल पांच ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
इन पांच ठिकानों पर छापेमारी: छापेमारी वाले ठिकानों में उनके पैतृक आवास, वर्तमान निवास और अन्य संभावित संपत्ति से जुड़े स्थान शामिल हैं. छापेमारी के दौरान दस्तावेजों की गहन जांच के साथ चल-अचल संपत्तियों का भी आकलन किया जा रहा है.
आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर: सूत्रों के मुताबिक, EOU को लंबे समय से इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी. प्रारंभिक जांच में ही आय और संपत्ति के बीच बड़ा अंतर सामने आया, जिसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए औपचारिक जांच शुरू की गई. अब छापेमारी के जरिए इस बात की पुष्टि की जा रही है कि उन्होंने किस प्रकार अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की.
भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई: बिहार में हाल के दिनों में आर्थिक अपराध इकाई ने कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.
क्या कहते हैं अधिकारी: फिलहाल, छापेमारी की कार्रवाई जारी है और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कुल कितनी अवैध संपत्ति बरामद होती है. अधिकारियों का कहना है कि "जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है और इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.
ये भी पढ़ें -
बिहार में EOU की बड़ी कार्रवाई, दो लोक सेवकों के ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की आय से अधिक संपत्ति
बिहार में EOU का बड़ा एक्शन, बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर पर छापा
BPSC TRE 3 पेपर लीक मामले में EOU का बड़ा एक्शन, मास्टर माइंड संजीव मुखिया का करीबी गिरफ्तार