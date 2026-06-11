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बिहार में नगर परिषद के लेखापाल के ठिकानों पर EOU की छापेमारी, आय से 208 फीसदी अधिक संपत्ति

वैशाली में हाजीपुर नगर परिषद के लेखापाल पर EOU का शिकंजा, आय से 208 फीसदी अधिक संपत्ति का मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी. पढ़ें-

EOU RAID IN HAJIPUR
हाजीपुर नगर परिषद लेखापाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 12:19 PM IST

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वैशाली: बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने एक बार फिर छापेमारी की है. वैशाली के हाजीपुर नगर परिषद कार्यालय में कार्यरत लेखापाल मनीष कुमार के खिलाफ ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज कर गुरुवार को उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई. प्रारंभिक जांच में उनके पास आय से अधिक करीब 2.02 करोड़ रुपये की संपत्ति होने के साक्ष्य मिले हैं.

लेखापाल मनीष कुमार के खिलाफ मामला दर्ज: आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सूचना के सत्यापन के बाद मनीष कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई थाना कांड संख्या-10/26, दिनांक 10 जून 2026 दर्ज किया गया है. यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है.

EOU RAID IN HAJIPUR
ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप (ETV Bharat)

आय से अधिक संपत्ति का मामला: जांच के दौरान यह सामने आया कि मनीष कुमार ने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों की तुलना में काफी अधिक संपत्ति अर्जित की है. आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार सत्यापन में कुल 2 करोड़ 2 लाख 31 हजार 500 रुपये की आय से अधिक संपत्ति का प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिला है. यह उनकी वैध आय की तुलना में लगभग 208.57 प्रतिशत अधिक है.

विशेष न्यायालय निगरानी से मिला तलाशी वारंट: मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष न्यायालय निगरानी, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर से तलाशी वारंट प्राप्त किया. इसके बाद गुरुवार सुबह पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन कर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई.

EOU RAID IN HAJIPUR
208 फीसदी अधिक संपत्ति (ETV Bharat)

कई ठिकानों पर तलाशी अभियान: EOU की टीम ने हाजीपुर के बागमली स्थित उनके आवास और नगर परिषद कार्यालय परिसर स्थित उनके सरकारी आवास समेत कुल दो ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान दस्तावेजों, बैंक खातों, निवेश संबंधी कागजात, चल-अचल संपत्तियों तथा अन्य वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है.

बिहार में लगातार हो रही कार्रवाई: बिहार में हाल के दिनों में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है. आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और स्पेशल विजिलेंस यूनिट लगातार ऐसे मामलों में जांच और छापेमारी कर रही हैं. कई विभागों के अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है. फिलहाल मनीष कुमार के दोनों ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई जारी है. आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि "छापेमारी पूरी होने के बाद बरामदगी और जांच से जुड़े विस्तृत तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे."

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